Piast – Puszcza, typy bukmacherskie

Piast Gliwice w ramach 17. kolejki rozgrywek Ekstraklasy zagra na własnym stadionie z Puszczą Niepołomice. Będzie to starcie drużyn, które zajmują odległe lokaty w ligowej tabeli. Ja spodziewam się wyrównanego starcia, w którym ostatecznie drużyny podzielą się punktami. Mój typ: remis

Piast – Puszcza, ostatnie wyniki

Zespół Piasta Gliwice w tym sezonie jest na ustach wszystkich kibiców. Podopieczni Aleksandara Vukovicia są w trwającej kampanii królami remisów. Ich ostatnie pięć spotkań ligowych również zakończyło się podziałem punktów (0:0 z Jagiellonią, 3:3 z ŁKS-em, 0:0 z Koroną Kielce, 1:1 z Wartą Poznań oraz 0:0 z Pogonią Szczecin), po drodze pokonując w Pucharze Polski Termalikę Nieciecza (1:0).

Puszcza Niepołomice natomiast powoli weszła na odpowiednie obroty. W pięciu ostatnich spotkaniach przydarzyły im się trzy wpadki (3:5 z Koroną Kielce, 0:1 ze Stalą Rzeszów w Pucharze Polski i 0:2 z Pogonią Szczecin), ale dwa ostatnie spotkania padły ich łupem (2:0 z Wartą Poznań oraz 2:1 z Górnikiem Zabrze).

Piast – Puszcza, historia

Co ciekawe, sobotnie starcie tych drużyn będzie ich pierwszym w oficjalnych rozgrywkach. Do tej pory Piast mierzył się z Puszczą dwukrotnie w meczach towarzyskich. W 2020 roku gospodarze sobotniego pojedynku zwyciężyli 2:1, a cztery lata wcześniej pokonali zespół z Niepołomic aż 4:1.

Piast – Puszcza, kursy bukmacherskie

Faworytem sobotniego starcia jest drużyna Piasta Gliwice. To właśnie za nimi tego dnia będzie przemawiał atut własnego boiska. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kursy na takie zdarzenie oscylują w granicach 1.45 – 1.50, podczas gdy na zwycięstwo Puszczy Niepołomice sięgają nawet 8.00. Jeżeli nie jesteś pewny swojego kuponu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka do 200 zł, który znajdziesz w Betclic. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w Betclic kod promocyjny GOALPL.

Piast – Puszcza, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Piasta 52% remisem 12% wygraną Puszczy 36%

remisem

wygraną Puszczy

Piast – Puszcza, przewidywane składy

Piast Gliwice Aleksandar Vukovic 4-2-3-1 Przewidywany skład Puszcza Niepołomice Tomasz Tulacz Rezerwowi ▼ 16 Patryk Dziczek 17 Filip Karbowy 20 Grzegorz Tomasiewicz 22 Tomasz Mokwa 26 Frantisek Plach 27 Gabriel Kirejczyk 29 Marcel Bykowski 31 Oskar Lesniak 96 Tihomir Kostadinov 98 Alexandros Katranis 99 Piotr Urbanski 4 Tomasz Wojcinowicz 6 Marcel Pieczek 9 Artur Siemaszko 10 Hubert Tomalski 13 Krzysztof Wroblewski 19 Jakub Stec 20 Kacper Cichon 23 Jordan Majchrzak 24 Muris Mešanović 27 Lukasz Solowiej 30 Adam Kramarz 93 Bartlomiej Poczobut

Piast – Puszcza, transmisja meczu

Sobotni mecz Piast Gliwice – Puszcza Niepołomice rozpocznie się o godzinie 15:00. Transmisja tego spotkania w polskiej telewizji odbędzie się w CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3. Istnieje również możliwość śledzenia wydarzenia w usłudze CANAL+ online. Zachęcam do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ na cały rok z góry za 468 zł (39 zł/mies. w ofercie rocznej) zamiast płacić 54 zł/mies. (cena regularna), dzięki czemu w tym okresie zaoszczędzisz aż 180 zł

