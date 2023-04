PressFocus Na zdjęciu: Kamil Grosicki i Sebastian Kowalczyk

Piast Gliwice Pogoń Szczecin 2.65 3.30 2.90

Piast Gliwice – Pogoń Szczecin, typy i przewidywania

Piast Gliwice ma spore problemy, ponieważ PKO BP Ekstraklasa zdecydowała się nie przyznać licencji Piastunkom na grę w kolejnym sezonie. Ma to związek z zaległościami w płatności dla byłego trenera – Waldemara Fronalika. Mistrz Polski z kampanii 2018/2019 odwołał się już od tej decyzji i musi czekać na wynik tej sprawy. Piast Gliwice w spotkaniu 30. kolejki na własnym obiekcie podejmie Pogoń Szczecin, która ostatnio świętowała 70-lecie. Czy ekipa Aleksandara Vukovicia odetnie się od spraw niezwiązanych z boiskiem?

Portowcy walczą o ligowe podium i tym samym europejskie puchary, a za ich plecami czyha Lech Poznań. Motywacji podopiecznym Jensa Gustafssona nie powinno zabraknąć. Nasz typ: wygrana Pogoni Szczecin.

Nasz redakcyjny kolega – Jakub Olkiewicz – stawia natomiast, że w tym spotkaniu oba zespoły zdobędą bramkę Typ Kuby: obie drużyny strzelą gola – tak.

Piast Gliwice – Pogoń Szczecin, sytuacja kadrowa

Aleksandar Vuković nie skorzysta z kontuzjowanych Tomasa Huka, Tihomira Kostadionova oraz Damiana Kądziora, a wątpliwy jest występ Constantina Reinera. W drużynie prowadzonej przez Jensa Gustafssona zabraknie natomiast Michała Kucharczyka i Stanisława Wawrzynowicza, a nie wiadomo, czy zagra Linus Wahlqvist.

Piast Gliwice – Pogoń Szczecin, ostatnie wyniki

Piast Gliwice może pochwalić się serią pięciu zwycięstw z rzędu w PKO BP Ekstraklasie – Piastunki ostatnio nie dały szans Widzewowi Łódź (3:2) czy Wiśle Płock (1:0). Pogoń Szczecin także imponuje bardzo dobrą dyspozycją – Portowcy zanotowali trzy wygrane pod rząd – w ostatnim czasie pokonując Stal Mielec (4:2) oraz Lechię Gdańsk (1:0).

Piast Gliwice – Pogoń Szczecin, historia

Portowcy wyglądają trochę lepiej w bezpośredniej rywalizacji z Piastunkami. Na pięć poprzednich spotkań pomiędzy tymi zespołami – Pogoń Szczecin wygrała dwa, raz triumfował Piast Gliwice i dwukrotnie padł remis.

Piast Gliwice – Pogoń Szczecin, kursy bukmacherskie

Niedzielny mecz na Stadionie Miejskim nie ma wyraźnego faworyta. Kurs na wygraną Piasta Gliwice wynosi mniej więcej 2.55, a typ na zwycięstwo Pogoni Szczecin to około 2.80. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na mniej więcej 3.30. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z tygodnia gry bez ryzyka do 3500 zł, który znajdziesz w Superbet. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w Superbet kod promocyjny GOAL.

Piast Gliwice – Pogoń Szczecin, przewidywane składy

Piast: Plach – Pyrka, Mosór, Czerwiński, Katranis – Dziczek, Tomasiewicz – Ameyaw, Chrapek, Felix – Wilczek

Pogoń: Stipica – Stolarski, Triantafyllopoulos, Zech, Borges – Łęgowski, Dąbrowski – Bichakhchyan, Kowalczyk, Grosicki – Almqvist

Piast Gliwice – Pogoń Szczecin, kto wygra?

Piast Gliwice – Pogoń Szczecin, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na Canal+ Sport oraz Canal+ Sport 3. To starcie można obejrzeć także przez Internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ za 39 zł/msc zamiast 49 zł/msc przez pierwsze trzy miesiące, dzięki czemu zaoszczędzisz 30 zł. Subskrypcja jest odnawiana co miesiąc. Początek meczu na Stadionie Miejskim w Gliwicach w najbliższą sobotę 29 kwietnia o godzinie 20:00.

