Piast Gliwice – Stal Mielec, typy i przewidywania

Trudno przewidzieć losy tego spotkania. Z jednej strony Piast jest niepokonany od 23 września, ale dopiero przed tygodniem sięgnął po pierwszą wygraną w PKO Ekstraklasie od 29 września. Z drugiej strony Stal również znajduje się w dość dobrej dyspozycji, a w ligowej tabeli uplasowała się dwa miejsca wyżej od rywala z Gliwic. Bukmacherzy, co prawda nie mieli problemów ze wskazaniem faworyta, ale przyjezdnym szans na zdobycie punktów odbierać nie powinniśmy. To, na co należy zwrócić uwagę to mała liczba goli zdobywana przez te zespoły w meczach bezpośrednich. W ostatnich sześciu meczach tylko raz padły więcej niż dwa gole biorąc pod uwagę regulaminowy czas gry bez odgrywki. Mój typ: bramki poniżej 2,5 – TAK.

Piast Gliwice – Stal Mielec, sytuacja kadrowa

Piast Gliwice Zawodnik Powrót Szczepan Mucha Uraz więzadła krzyżowego Połowa lutego 2024 Sergiy Krykun Fizyczny dyskomfort Nieznany

Stal Mielec Zawodnik Powrót Nie ma znanych urazów ani zawieszeń.

Stal Mielec Zawodnik Powrót Nie ma znanych urazów ani zawieszeń.

Wszyscy zawodnicy są dostępni.

Wszyscy zawodnicy są dostępni.

Piast Gliwice – Stal Mielec, ostatnie wyniki

Piast Gliwice przed tygodniem przerwał serię sześciu remisów z rzędu w PKO Ekstraklasie i pokonał w wyjazdowym meczu Lech Poznań. Obecnie znajduje się na dwunastej lokacie w PKO Ekstraklasie. Stal z kolei w minionej kolejce zremisowała 2:2 z Cracovią. Wcześniej zaliczyła dwie ligowe wygrane z rzędu z Górnikiem Zabrze oraz Pogonią Szczecin, jednak w międzyczasie przegrała z Widzewem w Pucharze Polski. Zajmuje dziesiąte miejsce w tabeli.

Piast Gliwice – Stal Mielec, historia

Obie drużyny spotkały się już w tym sezonie w ramach 2. kolejki. Spotkanie w Mielcu zakończyło się bezbramkowym remisem. Ostatnie pięć pojedynków między tymi drużynami to trzy wygrane Piasta Gliwice i dwa remisy. Stal na zwycięstwo czeka od 2020 roku.

Piast Gliwice – Stal Mielec, kursy bukmacherskie

Piast Gliwice – Stal Mielec, kto wygra

Piast Gliwice – Stal Mielec, przewidywane składy

Piast Gliwice Aleksandar Vukovic 4-2-3-1 Przewidywany skład 3-4-3 Przewidywany skład Stal Mielec Kamil Kieres Rezerwowi ▼ 3 Miguel Muñoz 5 Tomas Huk 17 Filip Karbowy 22 Tomasz Mokwa 26 Frantisek Plach 29 Marcel Bykowski 30 Milosz Szczepanski 31 Oskar Lesniak 96 Tihomir Kostadinov 98 Alexandros Katranis 99 Piotr Urbanski 3 Bert Esselink 4 Kamil Pajnowski 7 Lukasz Gerstenstein 8 Koki Hinokio 13 Konrad Jalocha 22 Rafael Santos 25 Lukasz Wolsztynski 37 Mateusz Stepien 42 Kai Meriluoto

Piast Gliwice – Stal Mielec, transmisja meczu

Spotkanie Piasta ze Stalą będzie transmitowane na żywo na antenie CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3. Poniedziałkowy pojedynek będzie można również obejrzeć w CANAL+ Online. CANAL+ przygotował promocję, dzięki której możesz zaoszczędzić 45 zł. Za dostęp do pakietu z kanałami CANAL+ przez pierwsze trzy miesiące zapłacisz jedynie 39zł/mies., natomiast miesięczny abonament w przypadku standardowej oferty kosztuje 54 zł. Warto nadmienić, że subskrypcja jest odnawiana co miesiąc.

