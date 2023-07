Imago Na zdjęciu: Lech Poznań przed sparingiem z AZ Alkmaar

Piast – Lech, typy i przewidywania

Podczas okresu przygotowawczego Piast Gliwice imponował. Piastunki wygrały wszystkie pięć sparingów, co jest dobrym prognostykiem przed nowym sezonem Ekstraklasy. W ubiegłym sezonie w starciach z Lechem nie padało zbyt wiele bramek. Oba zespoły skupiały się przede wszystkim na odpowiednim zabezpieczaniu swojej defensywy. Pierwsze kolejki nowej kampanii często obfitują w zaskakujące wyniki, dlatego liczymy, że atrakcyjnych akcji zwieńczonych bramkami nie zabraknie. Nasz typ: Obie drużyny strzelą gola.

Piast – Lech, ostatnie wyniki

Piast nie ma sobie praktycznie nic do zarzucenia jeśli chodzi o sparingi przed sezonem. Ekipa z Gliwic wygrała je wszystkie, pokonując kolejno Radunię Stężycę, Lechię, Arkę Gdynia, Ruch Chorzów i Rekord Bielsko-Biała.

Lech rywali w meczach towarzyskich dobrał sobie nieco bardziej wymagających, co odbiło się na wynikach. Kolejorz przegrał dotkliwie 0:4 z AZ Alkmaar, a także 1:3 z Libercem. Oprócz tego zanotował remis w spotkaniu z Banik Ostravą.

Piast – Lech, sytuacja kadrowa

Kadra Piasta nie uległa zbytniej zmianie względem ubiegłego sezonu. Drużynę zasilili Filip Karbowy i Sergiy Krykun jednak prawdopodobnie nie otrzymają oni szansy gry od pierwszych minut. Lech natomiast przystąpi do rywalizacji wzmocniony Eliasem Anderssonem i Alim Gholizadehem, ale już bez Michała Skórasia, czy Lubomira Satki.

Piast – Lech, historia

W ubiegłym sezonie w obu meczach między Piastem i Lechem łącznie pasły tylko trzy bramki. W Poznaniu Kolejorz wygrał 1:0, natomiast w spotkaniu wyjazdowym podzielił się z Piastunkami punktami po remisie 1:1. W ostatnich latach to jednak Lech częściej był górą. Piast na zwycięstwo czeka już od 2019 roku.

Piast – Lech, kursy bukmacherskie

Jako faworyta przed tym meczem bukmacherzy wskazują Lecha. Kurs na zwycięstwo ekipy z Poznania wynosi około 2.35. Typ na wygraną Piasta Gliwice to natomiast 3.20. Najwyższa jest linia na remis – w przedziale między 3.20, a 3.40. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z tygodnia gry bez ryzyka do 3500 zł, który znajdziesz w Superbet. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w Superbet kod promocyjny GOAL.

Piast – Lech, kto wygra

Piast – Lech, przewidywane składy

Piast Gliwice (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Lech Poznań (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Piast Gliwice (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Lech Poznań (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Trenerzy Aleksandar Vukovic John van den Brom Rezerwowi Tomasz Mokwa

2 Ariel Mosor

5 Tomas Huk

12 Bartlomiej Jelonek

14 Jakub Holubek

16 Patryk Dziczek

23 Szczepan Mucha Miha Blazic 5

Afonso Sousa 7

Mikael Ishak 9

Michał Gurgul 15

Antonio Milic 16

João Amaral 24

Bartosz Mrozek 41

Bartosz Tomaszewski 47

Filip Wilak 48

Piast – Lech, transmisja

Podobnie jak w ubiegłym sezonie, prawa do transmitowania meczów Ekstraklasy posiada CANAL+. Mecz Piasta Gliwice z Lechem Poznań obejrzycie na kanałach CANAL+Sport, CANAL+Sport 3 i CANAL+4K Ultra. Początek rywalizacji w sobotę 22 lipca o godzinie 20:00.

