Paris-Saint Germain – Lens: typy, kursy, zapowiedź (26.08.2023)

Paris-Saint Germain – Lens: typy i kursy na mecz Ligue 1. Już w 3. kolejce ligi francuskiej mistrz zmierzy się z wicemistrzem. Oba zespoły zawodzą, dlatego wynik starcia trudny jest do przewidzenia.

Imago/Thierry Breton Na zdjęciu: Ousmane Dembele

Paris Saint-Germain RC Lens Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 sierpnia 2023 11:19 .

Paris-Saint Germain – Lens, typy i przewidywania

Fatalnie na starcie sezonu wygląda ofensywa Paris-Saint Germain. Mistrz Francji strzelił w dwóch pierwszych kolejkach tylko jedną bramkę i to z rzutu karnego. Do kadry przywrócony już został Kylian Mbappe, bo bez gwiazdora gra nie układała się kompletnie. Swoje problemy ma również Lens. Wicemistrz Francji po dwóch kolejkach ma na koncie zaledwie jeden punkt. Kibice są zaniepokojeni, bo słynący z solidnej defensywy zespół stracił już cztery bramki. Nasz typ: Obie drużyny strzelą gola.

Paris-Saint Germain – Lens, ostatnie wyniki

Mistrz Francji rozpoczął sezon od bezbramkowego remisu z Nantes. W drugiej kolejce zremisował 1:1 z Tuluzą, a jego bra zdecydowanie nie przekonywała. Jeszcze gorzej prezentują się rezultaty Lens. Klub Przemysława Frankowskiego przegrał na inaugurację z Brest 2:3. Później zanotował remis 1:1 ze Stade Rennais.

Paris-Saint Germain – Lens, sytuacja kadrowa

Niezmiennie od początku sezonu wielu piłkarzy PSG mierzy się z problemami zdrowotnymi. Kontuzje wykluczyły z gry Bernata, Kimpembe, Letelliera, Mendesa, Mukiele i Rico. Lens również nie przystąpi do rywalizacji z pełną kadrą. Urazy leczą Cabot i Farinez, a niepewny jest też stan zdrowia Saida.

Paris-Saint Germain – Lens, historia

W ubiegłym sezonie Lens postawiło się na własnym stadionie PSG i wygrało 3:1. Na Parc des Princes to gospodarze byli już górą. Lens może pochwalić się znakomitym bilansem przeciwko paryżanom. Przegrał tylko dwa z ostatnich pięciu spotkań.

Paris-Saint Germain – Lens, kursy bukmacherskie

Naturalnie to gospodarze w oczach bukmacherów są wyraźnym faworytem sobotniego starcia. Kurs na wygraną PSG wynosi około 1.60. Typ na remis to już 4.40. Zwycięstwo Lens wyceniane jest na 5.50. Spotkanie warto obstawiać na STS. Skorzystajcie z kodu promocyjnego oferowanego przez bukmachera. Dzięki niemu możecie liczyć na bonus bez depozytu w wysokości 30 zł. Aby uzyskać do niego dostęp, użyjcie naszego kodu promocyjnego STS GOAL.

Paris-Saint Germain – Lens, kto wygra

Jak zakończy się spotkanie?

Remis

Wygrana Lens

Paris-Saint Germain – Lens, przewidywane składy

Paris Saint-Germain (Przewidywany skład) 4-3-3 RC Lens (Przewidywany skład) 3-4-2-1 Paris Saint-Germain (Przewidywany skład) 4-3-3 RC Lens (Przewidywany skład) 3-4-2-1 Trenerzy Luis Enrique Franck Haise Rezerwowi 1 Keylor Navas

11 Marco Asensio

15 Danilo Pereira

19 Kang-in Lee

27 Cher Ndour

28 Carlos Soler

32 Layvin Kurzawa

33 Warren Zaïre-Emery

44 Hugo Ekitike Stijn Spierings 5

David Costa 10

Oscar Cortes 15

Jean Louis Leca 16

Massadio Haidara 21

Abdukodir Khusanov 25

Julien Le Cardinal 26

Paris-Saint Germain – Lens, transmisja

Hit 3. kolejki Ligue 1 Paris-Saint Germain – Lens obejrzycie na antenie CANAL+Sport 2, Eleven Sports 2, Eleven Sports 4. Początek rywalizacji w sobotę 26 sierpnia o godzinie 21:00.

