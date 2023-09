Osasuna - Atletico Madryt: typy, kursy bukmacherskie i przewidywania na mecz LaLiga. Podopieczni Diego Simeone uniesieni wygraną w derbach z Realem Madryt udadzą się na trudny wyjazd do Pampeluny.

IMAGO / Baldesca Samper Na zdjęciu: Alvaro Morata

Osasuna Pampeluna Atletico Madryt Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 września 2023 22:33 .

Osasuna – Atletico Madryt: przewidywania

Atletico Madryt w 7. kolejce LaLiga zagra na wyjeździe z Osasuną. Po świetnym występie w derbowym pojedynku z Realem Madryt podopieczni Diego Simeone będą chcieli odrobić kolejne punkty do ligowej czołówki. Do tej pory Los Colchoneros prezentowali niestabilną formę, ale ostatnia wygrana może oznaczać istotny przełom w ich poczynaniach. Nasz typ na to spotkanie: wygrana Atletico Madryt.

Osasuna – Atletico Madryt: sytuacja kadrowa

Osasuna nie ma zbyt wielu kłopotów zdrowotnych. Trener Jagoba Arrasate nie będzie mógł liczyć jedynie na kontuzjowanych od dłuższego czasu Darko Brasanaca i Unaia Garcię.

Z kolei lista nieobecności w drużynie Atletico Madryt jest znacznie dłuższa. Diego Simeone musi sobie poradzić bez Pablo Barriosa, Angela Correi, Thomasa Lemara, Reinildo i Vitolo. Oprócz tego pod znakiem zapytania stoją występy Stefana Savicia, Caglara Soyuncu i Rodrigo De Paula.

Osasuna – Atletico Madryt: ostatnie wyniki

Osasuna nie ma za sobą imponującego startu rozgrywek. Po sześciu kolejkach drużyna zajmuje 12. pozycję w LaLiga z dorobkiem 7 punktów. W ostatnich trzech pojedynkach podopieczni Jagoby Arrasate zanotowali remis z Sevillą 0:0, a także porażki z Getafe 2:3 i Barceloną 1:2.

Jeszcze kilka dni temu równie niezadowoleni z początku sezonu mogli być kibice Atletico, które aktualnie plasuje się na 5. lokacie w lidze. Jednak ostatnia wygrana z Realem Madryt 3:1 wlała w serca fanów nadzieję na udane zakończenie rozgrywek. Wcześniej Los Colchoneros zremisowali w Lidze Mistrzów 1:1 z Lazio i doznali kompromitującej porażki 0:3 z Valencią.

Osasuna – Atletico Madryt: historia

W bezpośredniej rywalizacji obu drużyn zdecydowanie dominuje Atletico Madryt. Drużyna Diego Simeone zanotowała imponującą serię, wygrywając dziesięć ostatnich meczów z Osasuną.

Osasuna – Atletico Madryt: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy dość ostrożnie wskazali faworyta tego pojedynku. Najniższy kurs, oscylujący w granicach 2.15, zaproponowano na wygraną Atletico Madryt. Natomiast na wygraną Osasuny współczynnik osiąga wartość około 3.57. Nieznacznie niżej wyceniono remis, na który szacunek wynosi mniej więcej 3.50. Obstawiając to spotkanie, warto skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajduje się u bukmachera STS. Żeby skorzystać z tej oferty, sprawdź, czym jest STS kod promocyjny i wykorzystaj kod GOAL.

Osasuna – Atletico Madryt: przewidywane składy

Osasuna Pampeluna (Przewidywany skład) 4-3-3 Atletico Madryt (Przewidywany skład) 3-5-2 Osasuna Pampeluna (Przewidywany skład) 4-3-3 Atletico Madryt (Przewidywany skład) 3-5-2 Trenerzy ▼ Jagoba Arrasate Diego Simeone Rezerwowi ▼ 2 Nacho Vidal

11 Enrique Barja

12 Jesús Areso

13 Aitor Fernandez

14 Rubén García

16 Moi Gómez

19 Pablo Ibáñez

20 José Manuel Arnáiz

23 Raul García De Haro

28 Jorge Herrando Ivo Grbic 1

Cesar Azpilicueta 3

Memphis Depay 9

Ángel Correa 10

Javi Galán 17

Axel Witsel 20

Rodrigo Riquelme 25

Osasuna - Atletico Madryt: kto wygra mecz?

Osasuna - Atletico Madryt: transmisja

Pierwszy gwizdek w meczu Osasuna - Atletico Madryt w czwartek (28 września) o godzinie 21:30. Spotkanie można obejrzeć w telewizji na kanale CANAL+ Sport 2. Oprócz tego transmisja będzie dostępna w Internecie. Z tej okazji zachęcamy do skorzystania z promocjipromocji, którą przygotował CANAL+. Przy zakupie 12-miesięcznego abonamentu, wybierając płatność z góry, można zaoszczędzić 240 zł. Wówczas dostęp do kanałów CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium będzie kosztował 648 zł. W tej sytuacji miesięczny koszt usługi wynosi 54 zł, zaś w standardowej ofercie 74 zł.

