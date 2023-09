IMAGO/Jose Breton Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Osasuna – Barcelona, typy bukmacherskie

FC Barcelona przed tygodniem nie bez problemów pokonała Villarreal, a teraz czeka ją kolejne wyjazdowe spotkanie. Tym razem zmierzy się z Osasuną Pampeluna, która na początku sezonu prezentuje się bardzo solidnie. W stolicy Katalonii nie dopuszczają jednak do siebie innego rozstrzygnięcia niż zwycięstwo. My również stawiamy w tym meczu na triumf podopiecznych Xaviego Hernandeza. Nasz typ: wygrana Barcelony

Osasuna – Barcelona, ostatnie wyniki

Osasuna początek ligowego sezonu może zaliczyć do całkiem udanych, bowiem w trzech pierwszych spotkaniach zdobyła sześć punktów. Co ciekawe cała zdobycz pochodzi z wyjazdowych spotkań, w których ogrywała Celtę Vigo (2:0) i Valencię (2:1). W międzyczasie przed własną publicznością przegrała 1:2 z Athletic Bilbao.

FC Barcelona w tym czasie zgromadziła na swoim koncie siedem punktów. Duma Katalonii zaliczyła mały falstart do sezonu w postaci bezbramkowego remisu z Getafe, ale w kolejnych meczach zdołała pokonać Cadiz (2:0) i Villarreal (4:3). Forma zespołu Xaviego Hernandeza pozostawia jednak na obecnym etapie wiele do życzenia.

Osasuna – Barcelona, historia

FC Barcelona wygrała pięć z sześciu ostatnich ligowych spotkań z Osasuną. W poprzednim sezonie w bezpośrednich pojedynkach triumfowała dwukrotnie, ale nie były to okazałe zwycięstwa. Pierwsze spotkanie w Pampelunie zakończyło się wygraną 2:1 gości. Pojedynku tego miło nie wspomina Robert Lewandowski, który został ukarany w jego trakcie czerwoną kartką. W drugim meczu na Camp Nou padła z kolei tylko jedna bramka. Trzy punkty Barcelonie w końcówce spotkania zapewnił Jordi Alba.

Osasuna – Barcelona, kursy bukmacherskie

FC Barcelona jest oczywiście faworytem do zwycięstwa w niedzielnym meczu. Rozważając typ na zwycięstwo Barcelony możemy liczyć na kursy w okolicy 1.60-1.70. Stawiając na ten mecz można również skorzystać w STS z zakładu bez ryzyka 100 zł. Otrzymasz go podając podczas rejestracji STS kod promocyjny GOAL.

Osasuna – Barcelona, kto wygra?

Osasuna – Barcelona, przewidywane składy

FC Barcelona do niedzielnego spotkania przystąpi osłabiona brakiem kontuzjowanych Ronalda Araujo i Pedriego, a pod znakiem zapytania stoi występ Inigo Martineza. Do dyspozycji Xaviego Hernandeza nie będzie również Eric Garcia, który przeniósł się do Girony. Niewykluczone natomiast, że szansę debiutu w katalońskich barwach otrzymają Joao Cancelo i Joao Felix, których transfery zostały sfinalizowane w piątkowy wieczór.

W zespole Osasuny zabraknie jedynie kontuzjowanego Darko Brasanaca.

Osasuna: Herrer – Areso, Catena, D. Garcia, Cruz – Ibanez, Munoz – Barja, Oroz, Arnaiz – Ruben Garcia

Barcelona: Ter Stegen – Roberto, Kounde, Christensen, Balde – Romeu, De Jong – Raphinha, Gundogan, Yamal – Lewandowski

Osasuna – Barcelona, transmisja meczu

Mecz Osasuna – Barcelona rozegrany zostanie w niedzielę (3 września) o godzinie 21:00. Telewizyjna transmisja dostępna będzie na kanale CANAL+ Sport 2. Mecz będzie można oglądać także w usłudze CANAL+ online. Teraz możesz skorzystać z promocyjnej oferty, dzięki której za dostęp do pakietu z kanałami CANAL+ przez pierwsze trzy miesiące będziesz płacić 39 zł miesięcznie. Dzięki temu w tym okresie można zaoszczędzić 45 zł. Z oferty można skorzystać rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

Z niedzielnego meczu Osasuna – Barcelona dostępna będzie bezpłatna transmisja. Spotkanie będzie można obejrzeć w usłudze STS TV, do której dostęp można uzyskać spełniając dwa proste warunki – zarejestrować konto w STS z kodem promocyjnym GOAL oraz zagrać dowolny zakład za min. 2 zł w ciągu ostatnich 24 godzin (lub live) przed meczem.

