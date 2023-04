OGC Nice - Paris Saint-Germain: typy na mecz 30. kolejki Ligue 1. Posada Christophe'a Galtiera wisi na włosku, a każda kolejna strata punktów zbliża go do zwolnienia. W sobotę szkoleniowiec zmierzy się ze swoim byłym zespołem. Paryżanie zagrają bowiem na wyjeździe z Niceą. Początek meczu o godzinie 21. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.