OGC Nice - FC Basel: typy na ćwierćfinał Ligi Konferencji Europy. W pierwszym meczu między tymi zespołami nie brakowało emocji. Remis 2-2 sprawia, że kwestia awansu do półfinału pozostaje otwarta. Faworytem są Francuzi, którzy podejmą rywali na własnym terenie. Czwartkowe spotkanie rozpocznie się o godzinie 21. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Basel - Nice

Allianz Riviera Liga Konferencji Europy Nice FC Basel 1.55 4.40 6.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 kwietnia 2023 21:20 .

Nice – Basel, typy i przewidywania

Pierwsza rywalizacja tych zespołów była bardzo zacięta. W Bazylei padł remis 2-2, który stawia w roli faworyta Niceę, będącą gospodarzem czwartkowego spotkania. Obie ekipy nie znajdują się w swoich najwyższych dyspozycjach, ale w bezpośrednim starciu możemy spodziewać się ogromnych emocji. Mając na uwadze, że zarówno jedna, jak i druga drużyna w defensywie radzą sobie dość przeciętnie, ponownie możemy oczekiwać wielu goli. Nasz typ – powyżej 2,5 bramki.

Nice – Basel, sytuacja kadrowa

Lista absencji w szeregach Nicei jest pokaźna. Z czwartkowego meczu wyłączeni są kontuzjowani Youcef Atal, Alexis Beka Beka, Sofiane Diop, Jordan Lotomba, Nicolas Pepe i Mattia Viti. W składzie może zabraknąć także Aarona Ramseya. Jeśli chodzi o Basel, niezdolność do gry od dłuższego czasu zgłaszają Fabian Frei i Arnau Comas. Sergio Lopez jest natomiast zawieszony za nadmiar żółtych kartek.

Nice – Basel, ostatnie wyniki

Nicea nie wygrała żadnego z pięciu ostatnich spotkań. W minionej kolejce Ligue 1 przegrała na wyjeździe z Brest (0-1), a wcześniej uległa także Paris Saint-Germain (0-2). Ma za sobą także remisy z Angers (1-1) oraz Lorient (1-1).

FC Basel również czeka na zwycięstwo od kilku tygodni. Po raz ostatni miało ono miejsce 1 kwietnia. Od tego czasu Szwajcarzy zanotowali trzy remisy i jedną porażkę.

Nice – Basel, historia

Dotychczas obie ekipy mierzyły się ze sobą tylko raz. Przed tygodniem w Szwajcarii padł remis 2-2. Obie bramki dla FC Basel strzelił Zeki Amdouni. Dla Nicei trafiał natomiast Terem Moffi.

Nice – Basel, kursy bukmacherskie

Co ciekawe, zdecydowanym faworytem tej rywalizacji jest Nicea. Kursy na jej zwycięstwo wynoszą około 1,54. W przypadku ewentualnej wygranej FC Basel jest to nawet aż 6,0.

Nice – Basel, przewidywane składy

Nice: Schmeichel, Ndayishmiye, Todibo, Dante, Amraoui, Rosario, Thuram, Barkley, Boudaoui, Laborde, Moffi

FC Basel: Hitz, Lang, Adams, Peimard, Ndoye, Diouf, Xhaka, Burger, Millar, Amdouni, Zeqiri

Nice – Basel, transmisja meczu

Czwartkowe spotkanie ćwierćfinału Ligi Konferencji Europy pomiędzy Niceą a FC Basel rozpocznie się o godzinie 21. Transmisję z tej rywalizacji można śledzić za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay.