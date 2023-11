IMAGO / Konrad Swierad Na zdjęciu: Borja Galan, Dawid Czapliński

Odra Opole – Polonia Warszawa, typy i przewidywania

Odra Opole zaliczyła znakomity start w sezonie będąc przez dłuższy czas liderem rozgrywek. Obecnie notuje jednak spadek formy i trzy porażki z rzędu. Mecz z Polonią to jednak dobra okazja na przełamanie. Zespół z Warszawy nie zachwyca w tej kampanii i również nie wygrał żadnego z trzech ostatnich meczów w Fortuna 1 Lidze. Obecnie zajmują odległą dwunastą lokatę w lidze. Mój typ: zwycięstwo Odry Opole – TAK.

Odra Opole – Polonia Warszawa, ostatnie wyniki

Odra Opole notuje serię trzech porażek z rzędu z Wisłą Płock, Górnikiem Łęczna oraz Motorem Lublin. Jednak dobra forma z wcześniejszej fazy sezonu sprawia, że opolanie wciąż są wiceliderem rozgrywek. Na wygraną czekają od 22 października. Polonia również nie wygrała żadnego z trzech ostatnich meczów ligowych, ale dwukrotnie w tym czasie zremisowała: z Górnikiem Łęczna oraz Termaliką. W międzyczasie Czarne Koszule odpadły z Pucharu Polski ulegając Wiśle Kraków.

Odra Opole – Polonia Warszawa, historia

Ostatni raz obie drużyny rywalizowały ze sobą w 2016 roku na poziomie II Ligi. Wtedy w Opolu padł remis 2:2, natomiast przy Konwiktorskiej wygrała Odra 4:3. Wcześniej Odra z Polonią mierzyła się w 2008 roku w rozgrywkach Fortuna 1 Ligi. Pojedynek przy Oleskiej również zakończył się remisem.

Odra Opole – Polonia Warszawa, kursy bukmacherskie

Mimo ostatnich niepowodzeń faworytem tego meczu w oczach ekspertów jest Odra Opole, a kursy na zwycięstwo gospodarzy oscylują wokół 1,95. Dla porównania typy na wygraną Polonii wynoszą około 3,60.

Odra Opole – Polonia Warszawa, kto wygra

Odra Opole – Polonia Warszawa, przewidywane składy

Odra Opole: Haluch, Żemło, Surzyn, Kamiński, Szrek, Niziołek, Kamiński, Czapliński, Galan, Sula, Mikinić.

Polonia Warszawa: Kuchta, Grudniewski, Kowalski-Haberek, Majsterek, Zawistowski, Koton, Marciniec, Biedrzycki, Bajdur, Michalski, Kobusinski.

Odra Opole – Polonia Warszawa, transmisja meczu

Niedzielny pojedynek Odry Opole z Polonią Warszawa będzie transmitowany na antenie Polsat Sport. Mecz będzie dostępny również online w aplikacji Polsat Box Go dostępnej między innymi na urządzenia mobilne i Smart TV. Wcześniej należy jednak wykupić miesięczną subskrypcję pakietu sportowego.

