Nottingham – Leeds: typy, kursy, zapowiedź (05.02.2023)

PressFocus Na zdjęciu: Serge Aurier

Nottingham – Leeds to niedzielne spotkanie 22. kolejki Premier League. Kto okaże się tutaj lepszy? Czy gracze Nottingham będą w stanie pokonać przyjezdnych? Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi tej konfrontacji, w której można znaleźć między innymi typ, aktualne kursy bukmacherskie, czy informację o transmisji.

City Ground, Nottingham Premier League Nottingham Forest Leeds 2.65 3.40 2.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 lutego 2023 14:45 .

Nottingham – Leeds: typy i przewidywania

Stawiamy na to, że zawodnicy Nottingham zanotują zwycięstwo w niedzielę. Piłkarze tego klubu prezentują się zdecydowanie lepiej w tym roku kalendarzowym. Jeśli chodzi o rozgrywki ligowe, to gospodarze grali już czterokrotnie. Do tej pory nie zanotowali ani jednej porażki. Na drugim biegunie są natomiast goście. Piłkarze Pawi w pięciu poprzednich spotkaniach nie wygrali ani razu. Ma to przełożenie na ligową tabelę. Goście są w tym momencie bez formy i wydaje nam się, że trudno będzie im się przełamać w trakcie tego niedzielnego spotkania.

Nottingham – Leeds: sytuacja kadrowa

W szeregach Nottingham kontuzjowanych jest kilku zawodników. Są to: Dean Henderson, Morgan Gibbs-White, Taiwo Awoniyi, Giulian Biancone, Cheikhou Kouyate, Moussa Niakhate i Omar Richards. Trener Pawi także nie skorzysta z paru zawodników. W gronie kontuzjowanych są: Adam Forshaw, Crysencio Summerville, Archie Gray, Rodrigo i Stuart Dallas. Z kolei Robin Koch pauzuje za kartki.

Nottingham – Leeds: ostatnie wyniki

Gospodarze są obecnie na 13. miejscu w ligowej tabeli. Zawodnicy Nottingham zdobyli 21 punktów. Gospodarze w poprzednim ligowym meczu zremisowali na wyjeździe z Bournemouth 1:1. Z kolei goście ostatnio (22 stycznia) podejmowali Brentford. Finalnie piłkarze Pawi zremisowali z tymi przeciwnikami 0:0. Aktualnie gracze Leeds są na 15. miejscu w ligowej tabeli – 18 punktów. Warto zauważyć, że piłkarze tej drużyny czekają na kolejne zwycięstwo na krajowym podwórku już od 5 listopada poprzedniego roku kalendarzowego.

Nottingham – Leeds: historia

W trakcie kampanii 2019/20 te drużyny rywalizowały ze sobą dwa razy. Na niższym poziomie rozgrywkowym lepiej radzili sobie zawodnicy Nottingham. W pierwszym spotkaniu było 1:1. Mecz rewanżowy odbył się na obiekcie Nottingham. Gospodarze wykorzystali atut własnego stadionu i zwyciężyli z Pawiami 2:0. Warto zauważyć, że w czterech poprzednich meczach tych klubów – na tym obiekcie – piłkarze Nottingham wygrywali aż trzykrotnie.

Nottingham – Leeds: kursy bukmacherskie

Według internetowych bukmacherów nieco większe szanse na zdobycie trzech oczek mają gospodarze.

Nottingham – Leeds: przewidywane składy

Nottingham – Leeds: transmisja

Mecz Nottingham – Leeds będzie tradycyjnie transmitowany na Viaplay. Początek niedzielnej potyczki o 16:00.