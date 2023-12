IMAGO / Pro Sports Images Na zdjęciu: Bruno Fernandes

Nottingham Forest – Manchester United, typy i przewidywania

Dla obu drużyn miejsce rozegrania meczu nie ma większego znaczenia. Nottingham i Manchester United punktują bowiem podobnie u siebie oraz na wyjeździe. W sobotę kluczowa może okazać się dyspozycja dnia. Sądzę, że lepszą formę przygotują Czerwone Diabły, które pragną zacząć wygrywać seryjnie i znaleźć się w czołówce Premier League. Mój typ: wygrana Manchesteru United.

Nottingham Forest – Manchester United, ostatnie wyniki

Piłkarze Nottingham do niedawna byli w sporym kryzysie. Mieli oni aż trzy porażki w czterech meczach. Ostatnio pokonali zaś niespodziewanie Newcastle 3:1. Nie sprawia to, że teraz będzie już tylko dobrze, ale tak potrzebne trzy punkty z mocnym rywalem, to pozytywny sygnał.

Identyczny bilans w czterech poprzednich meczach miał Manchester United. Czerwone Diabły także zdobyły się na przełamanie z czołowym zespołem Premier League. Drużyna Erika ten Haga przegrywała z Aston Villą już 0:2, by finalnie zwyciężyć 3:2.

Nottingham Forest – Manchester United, historia

W tym roku kluby te rywalizowały ze sobą aż cztery razy. Manchester United nie pozostawił Nottingham złudzeń i pokonał ten zespół dwukrotnie w Pucharze Ligi Angielskiej i dwukrotnie w Premier League.

Faworytem tego meczu są przyjezdni. Kurs na wygraną Man United to około 2.25. Natomiast na zwycięstwo Nottingham współczynnik oscyluje w granicach 3.10.

Nottingham Forest – Manchester United, przewidywane składy

Nottingham Forest Nuno Espirito Santo 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Manchester United Erik ten Hag Nottingham Forest Nuno Espirito Santo 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Manchester United Erik ten Hag Rezerwowi ▼ 3 Nuno Tavares 4 Joe Worrall 8 Cheikhou Kouyate 16 Nicolas Dominguez 23 Odisseas Vlachodimos 27 Divock Origi 28 Danilo 29 Gonzalo Montiel 43 Ola Aina 1 Altay Bayindir 14 Christian Eriksen 15 Sergio Reguilón 21 Antony Matheus dos Santos 23 Luke Shaw 28 Facundo Pellistri 34 Donny van de Beek 37 Kobbie Mainoo 46 Hannibal Mejbri

Nottingham Forest – Manchester United, transmisja meczu

Początek meczu Nottingham – Manchester United zaplanowano na sobotę (30 grudnia) o godzinie 18:30. Spotkanie transmitowane będzie na platformie streamingowej Viaplay, a także na kanale telewizyjnym Canal+ Sport. To starcie można obejrzeć również przez Internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium na cały rok z góry za 648 zł (54 zł/mies. w ofercie rocznej) zamiast płacić 74 zł/mies. (cena regularna), dzięki czemu w tym okresie zaoszczędzisz aż 240 zł.

