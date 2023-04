Pressfocus Na zdjęciu: Jadon Sancho

City Ground, Nottingham Premier League Nottingham Forest Manchester United 5.00 4.00 1.73 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 kwietnia 2023 19:39 .

Nottingham Forest – Manchester United, typy i przewidywania

Obie drużyny będą w niedzielę mocno osłabione kadrowo. Stąd też trudno spodziewać się obustronnego widowiska. Zwłaszcza, że Nottingham w tym sezonie jest wyraźnie gorsze, niż Manchester United, co widać po meczach bezpośrednich. Spodziewamy się kolejnego triumfu ekipy z siedzibą na Old Trafford.

STS 1,68 Wygrana Manchesteru United Przejdź do STS

Nottingham Forest – Manchester United, sytuacja kadrowa

W Nottingham jest spora grupa piłkarzy nieodstępnych na niedzielny mecz. Problemy zdrowotne mają: Cheikhou Kouyate, Moussa Niakhate, Giulian Biancone, Renan Lodi, Omar Richards, Gustavo Scarpa, Chris Wood, Willy Boly, a także Dean Henderson.

Manchesterowi United nie może pomóc siedmiu piłkarzy. Urazy leczą: Luke Shaw, Marcus Rashford, Tom Heaton, Lisanro Martinez, Raphael Varane, Alejandro Garnacho oraz Donny van de Beek.

Nottingham Forest – Manchester United, ostatnie wyniki

Na kilka kolejek przed końcem sezonu 2022/2023, piłkarze Nottingham zajmują w tabeli pierwsze spadkowe miejsce. To zrozumiałe, ponieważ beniaminek nie potrafił wygrać w żadnym z dziewięciu ostatnich meczów. W tym czasie Nottingham trzy razy zremisowało, a sześciokrotnie schodziło z boiska pokonane.

Po porażce z Newcastle na początku kwietnia, Manchester United sprostał roli faworyta w dwóch kolejnych potyczkach. Czerwone Diabły bez straty gola ograły Brentford i Everton. Niedawno gracze Erika ten Haga zremisowali zaś 2:2 z Sevillą w Lidze Europy.

Nottingham Forest – Manchester United, historia

Zespoły te rywalizowały ze sobą w tym sezonie już trzykrotnie. Mimo tego Nottingham nie strzeliło Manchesterowi United nawet gola. Czerwone Diabły ograły beniaminka w Premier League oraz dwukrotnie w półfinale Pucharu Ligi Angielskiej.

Nottingham Forest – Manchester United, kursy bukmacherów

Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziecie w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Nottingham Forest – Manchester United, przewidywane składy

Nottingham: Navas; Williams, Worrall, Felipe, Toffolo; Freuler, Danilo, Mangala; Gibbs-White, Johnson; Dennis

Manchester: De Gea; Dalot, Lindelof, Maguire, Malacia; Fernandes, Casemiro, Eriksen; Antony, Martial, Sancho

Nottingham Forest – Manchester United, kto wygra mecz?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Nottingham 0% Remis 0% Wygrana Manchesteru United 100% 1 + Głosy Oddaj swój głos: Wygrana Nottingham

Remis

Wygrana Manchesteru United

Nottingham Forest – Manchester United, transmisja meczu

Starcie to odbędzie się w niedzielę 16 kwietnia. Początek meczu transmitowanego na żywo w Viaplay, przewidziany jest na godzinę 17:30.

Zakład bez ryzyka 100 zł w STS z kodem GOAL Największy polski bukmacher Sprawdź! +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.