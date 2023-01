Nottingham Forest – Leicester: typy, kursy, zapowiedź (14.01.2023)

Pressfocus Na zdjęciu: Joe Worrall

Nottingham – Leicester: typy i kursy na mecz Premier League. Po fatalnym początku sezonu beniaminek nieco się podniósł i w efekcie tego udało mu się opuścić strefę spadkową. Nottingham nie zamierza po sezonie żegnać się z najwyższą klasą rozgrywkową, ale do tego potrzeba punktów. Najbliższe mogą zdobyć w spotkaniu z Leicester.

City Ground, Nottingham Premier League Nottingham Forest Leicester 2.75 3.40 2.65 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 stycznia 2023 20:03 .

Nottingham – Leicester, typy i przewidywania

Zderzenie z Premier League po tylu latach rozłąki dla Nottingham Forest okazało się bolesne, ale pierwszy szok już minął. Beniaminek powoli radzi sobie coraz lepiej, w efekcie czego udało mu się odnieść kilka ważnych zwycięstw. Działacze w letnim okienku transferowym zadbali o głębię składu, dzięki czemu nawet mimo wielu kontuzji trzon zespołu wciąż się nie zmienia. Defensywa Forest dalej wymaga poprawy, ale wreszcie lepiej zaczął funkcjonować atak. Ponadto podopieczni Steve’a Coopera awansowali już do półfinału pucharu ligi angielskiej, a zdobycie trofeum byłoby czymś wielkim dla zespołu, który od wielu lat czeka na jakieś sukcesy.

Kiepsko wyglądało Leicester w ostatnich meczach. Lisy na poprzednie pięć spotkań przegrały cztery, a wygrać udało im się tylko z IV-ligowym Gillingham w 1/32 pucharu Anglii. A i ten mecz sprawił im problemy. Posada Brendana Rodgersa jest coraz słabsza i kwestią czasu wydaje się, kiedy trener zostanie zwolniony. No, chyba że Lisy zaczęłyby znowu seryjnie wygrywać, na co się raczej nie zanosi. Bez odpowiednich wzmocnień w zimowym oknie transferowym może być trudno nawet o utrzymanie. W 20. kolejce przyjdzie im zmierzyć się z jednym z najsłabszych rywali w lidze angielskiej – Nottingham Forest. Z kim starać się o punkty jak nie z beniaminkiem? Nasz typ: Poniżej 2.5 gola.

Fortuna 1.86 Poniżej 2.5 gola Odwiedź Fortuna

Nottingham – Leicester, ostatnie wyniki

Tylko jedno zwycięstwo w ostatnich meczach ligowych zanotował Nottingham Forest, choć i tak w porównaniu z początkiem sezonu jest to pewien progres. Wygrać udało się minimalnie z Southamptonem, ale kilka dni później w meczu 1/32 finału pucharu Anglii było już fatalnie. 1:4 z Blackpool i szybkie odpadnięcie z turnieju. Drużyna podniosła się i wyszarpała zwycięstwo w meczu z Wolverhampton, dzięki czemu jest już w półfinale pucharu ligi angielskiej.

Kiedy wygrywasz tylko jeden z pięciu meczów, w dodatku przeciwko drużynie z IV ligi, to wiesz, że nie jest dobrze. Lisy jeszcze niedawno rywalizowały o miejsce w europejskich pucharach, a obecnie wyzwaniem są dla nich nawet pojedynki z rywalami z niższych lig. Oczekujemy zdecydowanej poprawy.

Nottingham – Leicester, sytuacja kadrowa

W najbliższym meczu ligowym nie zobaczymy wielu piłkarzy obu drużyn. Winnym tego stanu rzeczy są oczywiście kontuzje. Nottingham Forest wystąpi w składzie okrojonym o: Biancome, Boly, Kouyate, Lingard, Niakhate, Richards. Oprócz nich prawdopodobnie nie wystąpią również Awoniyi oraz Neco Williams.

Podibnie wygląda sytuacja po stronie gości. Brendan Rodgers nie będzie mógł wystawić do gry kontuzjowanych: Bertranda, Evansa, Justina, Perreiry, Praeta i Soumare. Dziennikarze wskazują, że nie zobaczymy również prawdopodobnie zmagających się z problemami zdrowotnymi Dewsbury-Halla i Maddisona.

Nottingham – Leicester, historia

W tym sezonie Leicester bez problemów zwyciężyło już raz z Nottingham Forest. W 9. kolejce Premier League Lisy rozgromiły beniaminka aż 4:0. Wcześniej zespoły miały okazję rywalizować w lutym 2022 roku w pucharze Anglii. Wówczas to Forest wygrali pewnie 4:1. Jak widać, w zależności od tego, gdzie rozgrywane było spotkanie, występ zespołu był uzależniony prawdopodobnie m.in. od dopingu ze strony kibiców.

Nottingham – Leicester, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie wskazują faworyta sobotniego spotkania 20. kolejki Premier League. Kursy zarówno na Nottingham Forest, jak i Leicester są podobne. Typ na zwycięstwo gospodarzy to 2.75, natomiast kurs na wygraną gości ok. 2.65. Remis wycenia się na mniej więcej 3.40. Jeśli chcecie obstawiać ten mecz, warto zapoznać się z ofertą bukmachera Fortuna. Oferuje on bonus w postaci zakładu bez ryzyka do 600 zł. Aby z niego skorzystać, wystarczy, że użyjecie naszego kodu promocyjnego Fortuna GOAL.

Nottingham – Leicester, przewidywane składy

Nottingham: Henderson – Aurier, Worrall, McKenna, Lodi – Yates, Freuler, Mangala, Gibbs-White – Johnson, Dennis

Leicester: Ward – Castagne, Amartey, Faes, Thomas – Ndidi, Mendy, Perez, Tielemans, Barnes – Vardy

Nottingham – Leicester, transmisja

Mecz między Nottingham i Leicester transmitowany będzie na antenie Viaplay. Nie zobaczymy go zatem w polskiej telewizji. Początek starcia zaplanowany został na sobotę 14 stycznia o godzinie 16:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.