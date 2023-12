Nottingham Forest – Everton: typy, kursy, zapowiedź (02.12.2023)

Nottingham Forest - Everton: typy i kursy na mecz 14. kolejki rozgrywek Premier League. Podopieczni Steve'a Coppera w nadchodzącym spotkanie podejmą na własnym boisku "The Toffees". Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na City Ground już w sobotę (2 grudnia) o godzinie 18:30.

IMAGO / Pro Sports Images Na zdjęciu: Ashley Young

Nottingham Forest Everton Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 grudnia 2023 19:42 .

Nottingham – Everton, typy bukmacherskie

Już w sobotę na City Ground Nottingham Forest podejmie Everton w ramach 14. kolejki rozgrywek Premier League. Przed tą serią gier obie drużyny sąsiadowałyby w tabeli. Jednak komisja ligi odjęła 10 punktów zespołowi “The Toffees”, przez co znajduje się w strefie spadkowej, a podopieczni Steve’a Coppera okupują 15. lokatę. Nadchodzący mecz zapowiada się niezwykle ciekawi i wyrównanie. Ja spodziewam się, że obaj golkiperzy wrócą do domu bez zachowanego czystego konta. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak

Nottingham – Everton, ostatnie wyniki

Nottingham Forest w tym sezonie nie wyróżnia się formą. Ostatnie pięć spotkań tego zespołu zakończyło się jednym zwycięstwem (2:0 z Aston Villą), jednym remisem (2:2 z Luton Town) i aż trzema porażkami (0:3 z Liverpoolem, 2:3 z West Hamem United, a także 2:3 z Brighton).

Everton natomiast może powiedzieć to samo co ich sobotni rywale. Jednak dyspozycja “The Toffees” ostatnio powędrowała nieco w górę. Pięć ostatnich spotkań z ich udziałem to trzy wygrane (1:0 z West Hamem United, 3:0 z Burnley w Carabao Cup, 3:2 z Crystal Palace), jednym remisem (1:1 z Brighton), a także jedną porażką (0:3 z Manchesterem United).

Nottingham – Everton, historia

W ubiegłym sezonie starcia między tymi zespołami kończyły się remisami. W rundzie jesiennej na stadionie Evertonu padł wynik 1:1, natomiast już wiosną było 2:2.

Nottingham – Everton, kursy bukmacherskie

Minimalnym faworytem według bukmacherów jest Everton. Jeśli rozważasz typ na wygraną “The Toffees”, to kursy na takie zdarzenie oscylują w granicach 2.60 – 2.65, podczas gdy na zwycięstwo Nottingham Forest 2.70 – 2.75. To dobra okazja, aby skorzystać z oferty Superbet, który przygotował specjalną promocję dla nowych klientów. Zarejestruj konto z kodem promocyjnym Superbet GOAL i odbierz premię dla graczy. Każdy typer rejestrujący się z hasłem GOAL otrzyma cztery, zamiast trzech bonusów dostępnych w standardowej ofercie powitalnej, a wśród nich jest między innymi darmowy zakład.

Nottingham – Everton, kto wygra?

Nottingham – Everton, przewidywane składy

Nottingham Forest Steve Cooper 4-3-3 Przewidywany skład 4-4-1-1 Przewidywany skład Everton Sean Dyche Nottingham Forest Steve Cooper 4-3-3 Przewidywany skład 4-4-1-1 Przewidywany skład Everton Sean Dyche Rezerwowi ▼ 1 Matt Turner 7 Neco Williams 8 Cheikhou Kouyate 14 Callum Hudson-Odoi 22 Ryan Yates 24 Serge Aurier 27 Divock Origi 29 Gonzalo Montiel 30 Willy Boly 2 Nathan Patterson 5 Michael Keane 10 Arnaut Danjuma Groeneveld 12 João Virgínia 22 Benjamin Godfrey 23 Seamus Coleman 28 Youssef Chermiti 58 Mackenzie Hunt 61 Lewis Dobbin Nottingham Forest Steve Cooper 4-3-3 Przewidywany skład 4-4-1-1 Przewidywany skład Everton Sean Dyche Nottingham Forest Steve Cooper 4-3-3 Przewidywany skład 4-4-1-1 Przewidywany skład Everton Sean Dyche Rezerwowi ▼ 1 Matt Turner 7 Neco Williams 8 Cheikhou Kouyate 14 Callum Hudson-Odoi 22 Ryan Yates 24 Serge Aurier 27 Divock Origi 29 Gonzalo Montiel 30 Willy Boly 2 Nathan Patterson 5 Michael Keane 10 Arnaut Danjuma Groeneveld 12 João Virgínia 22 Benjamin Godfrey 23 Seamus Coleman 28 Youssef Chermiti 58 Mackenzie Hunt 61 Lewis Dobbin

Nottingham – Everton, transmisja meczu

Spotkanie Nottingham Forest – Everton będzie transmitowane wyłącznie na platformie Viaplay. Początek rywalizacji na City Ground w sobotę (2 grudnia) o godzinie 18:30.

