fot. Imago/Ryan Crockett Na zdjęciu: Manchester City

Newcastle Manchester City Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 września 2023 18:21 .

Newcastle – Man City, typy i przewidywania

Hitem 1/16 finału Pucharu Ligi Angielskiej niewątpliwie będzie rywalizacja na St. James’ Park, gdzie Newcastle United podejmie Manchester City. Obie drużyny marzą o zdobyciu tego tytułu, który jest jednak traktowany tylko jako dodatek do istotniejszych rozgrywek. Niewykluczone, że Obywatele odpuszczą sobie ten mecz, co będzie szansą dla Srok, które w poprzednim sezonie grały w finale turnieju. Wówczas okazały się słabsze od Manchesteru United.

Ekipa Eddiego Howe’a nie notuje wymarzonego startu rozgrywek. W miniony weekend rozgromiła natomiast Sheffield United aż 8-0, co powinno jej dać mnóstwo pewności siebie przed najbliższymi tygodniami. Manchester City kontynuuje z kolei serię zwycięstw. Nasz typ – obie drużyny strzelą.

Superbet 1.57 Obie drużyny strzelą gola Zagraj!

Newcastle – Man City, sytuacja kadrowa

Oba zespoły mają swoje problemy kadrowe. Z środowego starcia w ekipie Newcastle United wyłączeni są Harvey Barnes, Joelinton i Joe Willock. Manchester City nie może z kolei liczyć na gwiazdy środka pola. Z urazami mierzą się Kevin de Bruyne, Bernardo Silva i Mateo Kovacić, natomiast Rodri pauzuje w związku z czerwoną kartką.

Newcastle – Man City, ostatnie wyniki

Newcastle United ma za sobą fantastyczny mecz, zakończony pogromem nad Sheffield United (8-0). Wcześniej Sroki zagrały spotkanie w ramach 1. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów, W rywalizacji z Milanem na San Siro padł bezbramkowy remis.

Wyłączając mecz o Tarczę Wspólnoty, Manchester City od początku sezonu 2023/2024 notuje same zwycięstwa. W miniony weekend Obywatele ograli w lidze Nottingham Forest (2-0), a wcześniej rozprawili się z Crveną zvezda w Lidze Mistrzów (3-1).

Newcastle – Man City, historia

Newcastle United po raz ostatni triumfowało nad Manchesterem City w 2019 roku. Od tego czasu Obywatele wyraźnie dominują w tej rywalizacji. Co ciekawe, te ekipy zagrały już ze sobą w sezonie 2023/2024. Na Etihad Stadium gospodarze wygrali 1-0, choć Sroki stworzyły im nieco problemów. Do siatki trafił wówczas Julian Alvarez.

Newcastle – Man City, kursy bukmacherskie

To spotkanie nie ma wyraźnego faworyta. Kurs na wygraną Manchesteru City wynosi najczęściej 2.55. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Newcastle United waha się on między 2.60 a 2.70. Przy okazji tego spotkania zachęcamy do skorzystania z oferty Superbet, który przygotował specjalną promocję dla nowych klientów. Zarejestruj konto z kodem promocyjnym Superbet GOAL. Gwarantuje on dodatkową premię dla graczy, a każdy typer rejestrujący się z hasłem GOAL otrzyma cztery, zamiast trzech bonusów dostępnych w standardowej ofercie powitalnej.

Newcastle – Man City, przewidywane składy

Newcastle: Dubravka, Livramento, Schar, Botman, Hall, Guimaraes, Longstaff, Tonali, Murphy, Isak, Gordon

Man City: Ortega, Lewis, Akanji, Gvardiol, Gomez, Phillips, Nunes, Doku, Grealish, Foden, Alvarez

Newcastle – Man City, kto wygra?

Jakim wynikiem zakończy się mecz? Wygrana Newcastle 0% Remis 0% Wygrana Man City 100% 1 + Głosy Oddaj swój głos: Wygrana Newcastle

Remis

Wygrana Man City

Newcastle – Man City, transmisja meczu

Środowy mecz 1/16 finału Pucharu Ligi Angielskiej pomiędzy Newcastle United a Manchesterem City rozpocznie się o godzinie 21. Transmisja z tego wydarzenia będzie dostępna za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.