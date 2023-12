Newcastle - Milan: typy, kursy, zapowiedź. W ostatnim meczu fazy grupowej Ligi Mistrzów Newcastle United podejmie na własnym stadionie AC Milan. Ten pojedynek będzie miał kluczowe znaczenie dla końcowego układu tabeli. Obie drużyny mają jeszcze szanse na awans do 1/8 finału Champions League. Pierwszy gwizdek arbitra o godzinie 21:00.

Newcastle United – AC Milan, typy i przewidywania

Zarówno Newcastle United, jak i AC Milan mają jeszcze szansę na awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów, ale potrzebują zwycięstwa w środę, a także muszą liczyć na korzystny wynik meczu BVB z PSG. Sroki choć przegrały dwa ostatnie mecze ligowe to wydają się być faworytem tego starcia. W meczu domowym potrafiły ograć Paris Saint-Germain aż 4:1. Rossoneri z kolei w spotkaniach wyjazdowych przegrali z Francuzami 0:3 i zremisowali z Borussią Dortmund. Ponadto uwzględniając trudną sytuację kadrową w zespole Piolego trudno znaleźć argumenty przemawiające za gośćmi. Mój typ: zwycięstwo Newcastle United – TAK.

Newcastle United – AC Milan, sytuacja kadrowa

Newcastle Zawodnik Powrót Matthew Longstaff Uraz więzadła krzyżowego Nieznany Harvey Barnes Uraz kostki Koniec listopada 2023 Sven Botman Kontuzja kolana Kilka dni Elliot Anderson Kontuzja pleców Początek stycznia 2024 Matthew Targett Uraz ścięgna udowego Kilka dni Dan Burn Kontuzja pleców Koniec stycznia 2024 Jacob Murphy Uraz ramienia Koniec stycznia 2024 Joseph Willock Uraz ścięgna Achillesa Kilka dni Nick Pope Zwichnięte ramię Początek kwietnia 2024 Kieran Trippier Punkty dyscyplinarne Po 1 meczu Sandro Tonali Powody zawieszenia Po 32 meczach Newcastle Zawodnik Powrót Matthew Longstaff Uraz więzadła krzyżowego Nieznany Harvey Barnes Uraz kostki Koniec listopada 2023 Sven Botman Kontuzja kolana Kilka dni Elliot Anderson Kontuzja pleców Początek stycznia 2024 Matthew Targett Uraz ścięgna udowego Kilka dni Dan Burn Kontuzja pleców Koniec stycznia 2024 Jacob Murphy Uraz ramienia Koniec stycznia 2024 Joseph Willock Uraz ścięgna Achillesa Kilka dni Nick Pope Zwichnięte ramię Początek kwietnia 2024 Kieran Trippier Punkty dyscyplinarne Po 1 meczu Sandro Tonali Powody zawieszenia Po 32 meczach

AC Milan Zawodnik Powrót Marco Sportiello Kontuzja łydki Nieznany Pierre Kalulu Uraz ścięgna Połowa lutego 2024 Simon Kjær Uraz mięśnia Koniec grudnia 2023 Marco Pellegrino Uraz pięty Koniec grudnia 2023 Noah Okafor Uraz uda Koniec grudnia 2023 Malick Thiaw Uraz ścięgna udowego Początek stycznia 2024 Davide Calabria Czerwona kartka (dwie żółte) Po 1 meczu AC Milan Zawodnik Powrót Marco Sportiello Kontuzja łydki Nieznany Pierre Kalulu Uraz ścięgna Połowa lutego 2024 Simon Kjær Uraz mięśnia Koniec grudnia 2023 Marco Pellegrino Uraz pięty Koniec grudnia 2023 Noah Okafor Uraz uda Koniec grudnia 2023 Malick Thiaw Uraz ścięgna udowego Początek stycznia 2024 Davide Calabria Czerwona kartka (dwie żółte) Po 1 meczu

Newcastle United – AC Milan, ostatnie wyniki

Newcastle United dość niespodziewanie przegrał dwa ostatnie mecze ligowe z Tottenhamem oraz Evertonem. Wcześniej Sroki pokonały natomiast Manchester United. W ostatnim meczu Ligi Mistrzów Newcastle zremisował z PSG 1:1. Milan również nie zachwyca w ostatnich tygodniach. Rossoneri przegrali aż dwa z ostatnich pięciu meczów: z Borussią Dortmund i Atalantą. Do tego należy dodać remis z Lecce. Podopieczni Stefano Piolego w ostatnim czasie zdołali ograć jedynie Fiorentine i Frosinone.

Newcastle United – AC Milan, historia

Mecz rozegrany 19 września na San Siro w ramach 1. kolejki fazy grupowej tej edycji Ligi Mistrzów był dotychczas jedynym bezpośrednim spotkaniem Newcastle United z Milanem w historii. To starcie zakończyło się bezbramkowym remisem.

Newcastle United – AC Milan, kursy bukmacherskie

Faworytem tego spotkania jest Newcastle United. Warto jednak wziąć pod uwagę, że obie ekipy muszą zagrać o trzy punkty, a Milan był zdecydowanie lepszy w starciu na San Siro mimo bezbramkowego remisu. Dlatego zachęcam do skorzystania z oferty bukmachera Fortuna, który przygotował ciekawą propozycję dla nowych klientów. Rejestrując konto z kodem promocyjnym GOAL można liczyć na bonusy o wartości do 630 zł, na co składa się zakład bez ryzyka oraz darmowy zakład.

Newcastle United – AC Milan, kto wygra

Newcastle United – AC Milan, przewidywane składy

Newcastle Eddie Howe 4-3-3 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład AC Milan Stefano Pioli Newcastle Eddie Howe 4-3-3 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład AC Milan Stefano Pioli Rezerwowi ▼ 3 Paul Dummett 9 Callum Wilson 11 Matt Ritchie 17 Emil Krafth 18 Loris Karius 20 Lewis Hall 36 Sean Longstaff 55 Michael Ndiweni 58 James Huntley 63 Ben Parkinson 4 Ismaël Bennacer 7 Yacine Adli 15 Luka Jović 18 Luka Romero 21 Samuel Chukwueze 32 Tommaso Pobega 33 Rade Krunic 69 Lapo Nava 70 Chaka Traorè 73 Francesco Camarda 74 Álex Jiménez 82 Jan-Carlo Simic 83 Antonio Mirante 95 Davide Bartesaghi Newcastle Eddie Howe 4-3-3 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład AC Milan Stefano Pioli Newcastle Eddie Howe 4-3-3 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład AC Milan Stefano Pioli Rezerwowi ▼ 3 Paul Dummett 9 Callum Wilson 11 Matt Ritchie 17 Emil Krafth 18 Loris Karius 20 Lewis Hall 36 Sean Longstaff 55 Michael Ndiweni 58 James Huntley 63 Ben Parkinson 4 Ismaël Bennacer 7 Yacine Adli 15 Luka Jović 18 Luka Romero 21 Samuel Chukwueze 32 Tommaso Pobega 33 Rade Krunic 69 Lapo Nava 70 Chaka Traorè 73 Francesco Camarda 74 Álex Jiménez 82 Jan-Carlo Simic 83 Antonio Mirante 95 Davide Bartesaghi

Newcastle United – AC Milan, transmisja meczu

Środowy mecz Newcastle United z AC Milan będzie transmitowany na żywo na antenie Polsat Sport Premium 2. Ten pojedynek możesz śledzić również w usłudze CANAL+ Online. Zachęcam do skorzystania z promocji, którą przygotował CANAL+. Dzięki niej możesz oszczędzić 240 zł. Jeśli zdecydujesz się wykupić roczny abonament z góry to za dostęp do kanałów CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium łącznie zapłacisz 648 zł. Miesięczny koszt w takim przypadku wynosi 54 zł, natomiast w standardowej ofercie 74 zł.

