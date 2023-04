PressFocus Na zdjęciu: Manchester United

Newcastle United – Manchester United, typy i przewidywania

Manchester United podniósł się już po pamiętnej klęsce z Liverpoolem. Czerwone Diabły w ten weekend pojadą na St James’ Park, gdzie zmierzą się w bardzo ważnym spotkaniu z tamtejszym Newcastle United. Trzeba sobie powiedzieć, że to starcie będzie o przysłowiowe “sześć punktów”, bowiem obie ekipy w tabeli dzielą zaledwie trzy oczka na korzyść Red Devils, a cel zarówno Srok, jak i Czerwonych Diabłów jest taki sam – awans do przyszłej edycji Champions League.

W 9 z ostatnich 15 meczów, w których grało Newcastle United, tylko jedna albo żadna z drużyn nie strzeliła gola. Nasz typ: oba zespoły zdobędą bramkę – nie.

Betfan 2.08 Obie drużyną strzelą gola – nie Zagraj!

Newcastle United – Manchester United, sytuacja kadrowa

Gospodarze zagrają bez kontuzjowanych Miguela Almirona, Ryana Frasera czy Emila Kraftha. Niepewna jest sytuacja Svena Botmana, Nicka Pope’a, Anthony’ego Gordona oraz Allana Saint-Maximina, jednak wydaje się, że większość z tych piłkarzy będzie do dyspozycji Eddiego Howe’a. Po pauzie spowodowanej nadmiarem żółtych kartek wraca za to Joelinton. Goście nie mogą liczyć na zawieszonego Casemiro, a także zmagających się z urazami Christiana Eriksena, Anthony’ego Martiala i Alejandro Garnacho. Pewne problemy mieli Marcus Rashford oraz Raphael Varane, lecz powinni być dostępni.

Newcastle United – Manchester United, ostatnie wyniki

Newcastle United notuje tendencję zwyżkową – po trzech porażkach z rzędu Sroki odnotowały dwa zwycięstwa – 2:1 z Nottingham Forest oraz 2:1 z Wolverhampton Wanderers. Manchester United podniósł się po blamażu z Liverpoolem (0:7) i prezentuje się naprawdę nieźle, choć ma to miejsce w Lidze Europy (1:0 z Realem Betis) i Pucharze Ligi Angielskiej (3:1 z Fulham).

Newcastle United – Manchester United, historia

Sroki nie wygrały żadnego z pięciu poprzednich meczów przeciwko Manchesterowi United – Czerwone Diabły triumfowały trzy razy i padły dwa remisy.

Newcastle United – Manchester United, kursy bukmacherskie

Trzeba przyznać, że niedzielna rywalizacja zapowiada się na wyrównaną potyczkę. Kurs na wygraną Newcastle United wynosi mniej więcej 2.45, a typ na zwycięstwo Manchesteru United to około 3.00. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na mniej więcej 3.40. Jeżeli macie zamiar postawić zakład na ten pojedynek, to warto skorzystać z bonusu od depozytu 200% do 300 zł, który znajdziecie w BETFAN. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w BETFAN kod promocyjny GOAL.

Newcastle United – Manchester United, przewidywane składy

Newcastle: Pope; Trippier, Schar, Botman, Burn; Longstaff, Guimaraes, Willock; Saint-Maximin, Isak, Joelinton

Man United: De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Martinez, Shaw; Sabitzer, McTominay; Antony, Fernandes, Rashford; Weghorst

Newcastle United – Manchester United, kto wygra?

Newcastle United – Manchester United, transmisja meczu

Mecz transmitowany będzie na internetowej platformie streamingowej Viaplay, a także na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport. To starcie możecie również obejrzeć w CANAL+ online. Zachęcamy do wykupienia dostępu do kanałów CANAL+ na pół roku za pośrednictwem naszego portalu za 234 zł zamiast 294 zł, dzięki czemu zaoszczędzicie 60 zł. Pierwszy gwizdek w spotkaniu na St James’ Park w niedzielę 2 kwietnia o godzinie 17:30.

