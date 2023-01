Newcastle – Leicester: typy, kursy, zapowiedź (10.01.2023)

Pressfocus Na zdjęciu: Kieran Trippier

Newcastle – Leicester: typy i kursy na mecz Carabao Cup. Lisy rozgrywają fatalny sezon, który mogą uratować nieco sukcesem w rozgrywkach pucharowych. Starcie z Newcastle nie będzie jednak należało do najłatwiejszych.

Newcastle – Leicester, typy i przewidywania

Trzy ostatnie mecze nie były w wykonaniu Newcastle najlepsze. Sroki złapały lekką zadyszkę i zremisowały bezbramkowo z Leeds i Arsenalem. Prawdziwym szokiem, który może podziałać dla nich otrzeźwiająco może okazać się porażka z Sheffield Wednesday w 1/32 finału pucharu Anglii. Mimo tych lekkich potknięć należy odnotować, że jest to jeden z najlepszych sezonów w wykonaniu Newcastle od lat. W najbliższym spotkaniu podopieczni Eddiego Howe’a zmierzą się z Leicester w ćwierćfinale pucharu ligi angielskiej. Zespół potrzebuje więcej zaangażowania zawodników ofensywnych.

Po fatalnym początku sezonu piłkarze Leicester podnieśli się już nieco i oddalili od strefy spadkowej. Sytuacja wciąż jest skomplikowana, ale nie grozi im już przynajmniej spadek z Premier League. Niestety po lepszym fragmencie sezonu znów nadeszła gorsza passa i trzy kolejne porażki ligowe. Brendan Rodgers nie może ustabilizować sytuacji w zespole, a wiele jego wyborów personalnych wzbudza coraz większe kontrowersje. Ewentualne zwycięstwo nad Newcastle może podnieść nieco morale piłkarzy, którym w wielu meczach brakowało wyraźnie pewności siebie. Nasz typ: Obie drużyny strzelą gola.

Newcastle – Leicester, ostatnie wyniki

Tylko dwa z ostatnich meczów Newcastle zakończyły się zwycięstwami. Sroki wygrały z Bournemouth i Leicester, ale później wpadli w lekki dołek. Nie udało im się strzelić bramki ani Leeds, ani Arsenalowi. Na domiar złego przegrali w 1/32 finału pucharu Anglii ze Sheffield Wednesday.

Bilans Lisów wygląda podobni. Dwa zwycięstwa na pięć meczów to wynik poniżej oczekiwań kibiców. Leicester w meczach pucharowych wygrały z niżej notowanymi rywalami – Milton Keynes i Gillingham FC. Poza tym odnotowali porażki w lidze z Newcastle, Liverpoolem i Fulham.

Newcastle – Leicester, sytuacja kadrowa

W kadrach obu drużyn sporo jest braków. Gospodarze wtorkowego meczu będą musieli poradzić sobie bez kontuzjowanych Kraftha, Shelveya i Targetta. Zagrożony jest również występ Allana Saint-Maximina, który zmagał się z chorobą.

Jeszcze większe kłopoty pod tym względem ma Brendan Rodgers. Ze składu na pewno wypadło aż pięciu kontuzjowanych zawodników: Bertrand, Dewsbury-Hall, Evans, Justin i Ricardo Pereira. Kibice obawiają się, że niezdolni wciąż do gry będą Maddison, Praet i Soumare.

Newcastle – Leicester, historia

Historia rywalizacji Newcastle z Leicester w ostatnich latach naznaczona jest częstymi zwycięstwami Lisów. Obecnie role uległy odwróceniu i to Sroki częściej triumfowały. Oceniając jedynie wyniki poprzednich pięciu starć, bilans wygląda następująco: Trzy zwycięstwa Newcastle i dwa Leicester. Lisy w trakcie trwającego sezonu wyraźnie uległy, kiedy podejmowały Sroki.

Newcastle – Leicester, kursy bukmacherskie

Newcastle w tym sezonie prezentuje się lepiej od Leicester i dlatego też to gospodarze wtorkowego meczu są faworytem. Kurs na zwycięstwo Srok wynosi w przybliżeniu 1.60, podczas gdy typ na Leicester to 5.50. Remis wyceniany jest w przedziale między 3.95, a 4.20. Jeśli planujecie obstawiać ten mecz, koniecznie skorzystajcie z bonusu oferowanego przez bukmachera Betfan. Dzięki niemu możecie liczyć na zakład bez ryzyka aż do 600 PLN. Jest on przeznaczony dla użytkowników, którzy skorzystają z Betfan kod promocyjny GOAL.

Newcastle – Leicester, przewidywane składy

Newcastle: Dubravka – Manquillo, Lascelles, Schar, Lewis – Joelinton, Longstaff, Willock – Ritchie, Isak, Fraser

Leicester: Iversen – Brunt, Vestergaard, Soyuncu, Thomas – Albringhton, Mendy, Tielemans, Barnes – Iheanacho, Daka

Newcastle – Leicester, transmisja

Mecze pucharu ligi angielskiej transmitowane są na antenie Viaplay i tak samo jest ze starciem Newcastle i Leicester. Początek rywalizacji zaplanowany został na wtorek 10 grudnia o godzinie 21:00.

