Newcastle – Fulham: typy, kursy zapowiedź (15.01.2023)

Pressfocus Na zdjęciu: Joelinton

Newcastle – Fulham: typy i kursy na mecz Premier League. W przypadku obu drużyn można mówić o naprawdę udanym sezonie, jednak to Newcastle szokuje wręcz swoją grą i skutecznością, która przywiodła ich aż w okolice podium Premier League.

Newcastle – Fulham: typy i przewidywania

Gdyby ktoś przed sezonem powiedział, że Newcastle będzie walczyć o podium Premier League, zapewne byśmy mu nie uwierzyli. Fakty są jednak taki, że jeśli Sroki wygrają z Fulham w 20. kolejce Premier League, to w tabeli przeskoczą Manchester United i będą zajmować trzecie miejsce. Zespół gra w sposób kolektywny, a niemal żaden z piłkarzy nie wybija się na pierwszy plan jako “największa gwiazda”. Możliwe, że to właśnie dzięki równemu podziałowi obowiązków idzie im tak dobrze.

Fulham jak przystało na beniaminka, przed rozpoczęciem sezonu typowane było jako jeden z faworytów do spadku, co im na razie nie grozi. Co więcej, zespół Marco Silvy prezentuje się rewelacyjnie i ociera się nawet o strefę pucharową. Fulham ma świetną passę kolejnych zwycięstw, którą planuje kontynuować także w meczu z Newcastle. Sroki poprzednio złoiły ich w bezpośrednim starciu aż 4:1, ale od tamtej pory The Cottagers zrobili spore postępy i mają tym razem szansę rywalizować z nimi jak równy z równym. Nasz typ: Obie drużyny strzelą gola.

Fortuna 1.85 Obie drużyny strzelą gola Odwiedź Fortuna

Newcastle – Fulham, ostatnie wyniki

Bilans ostatnich meczów Newcastle nie wygląda tak okazale, jak wskazywałaby na to ich pozycja w tabeli. Sroki wygrały tylko dwa z ostatnich pięciu meczów, choć w większości były to starcia pucharowe. W Premier League wygrali z Leicester, a następnie zremisowali bezbramkowo z Leeds i Arsenalem.

Rewelacyjnie prezentuje się natomiast bilans Fulham. Wieśniacy wygrali pięć meczów z rzędu, a ich ofiarą padły m.in. Chelsea, czy też Leicester. Co więcej, we wspomnianych meczach stracili tylko dwie bramki, co pokazuje, jak stabilnie prezentują się oni w defensywie.

Newcastle – Fulham, sytuacja kadrowa

Po stronie Newcastle z powodu kontuzji z kadry wypadli Krafth, Shelvey i Targett. Trener Eddie Howe będzie musiał poradzić sobie bez tej trójki leczącej obecnie urazy,

Również trzy zawodnicy wypadli z kadry Fulham. Są to kontuzjowani Duffy i Kebano, a także zawieszony za kartki Robinson.

Newcastle – Fulham, historia

Poprzedni mecz z Newcastle nie był dla Fulham zbyt udany. Zespół przegrał aż 1:4 i to na własnym stadionie. Ogółem patrząc, Sroki regularnie wygrywały z Fulham na przestrzeni kilku poprzednich sezonów. Na pięć ostatnich meczów Newcastle trzy razy wygrało i dwa razy zremisowało.

Newcastle – Fulham, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem tego meczu mimo wszystko są gospodarze. Kurs na wygraną Newcastle oscyluje w granicach 1.50, podczas gdy typ na wygraną Fulham to aż 7.40. Wysoko wyceniany jest również remis – na 4.50. Jeśli chcecie obstawiać ten mecz, warto zapoznać się z ofertą bukmachera Fortuna. Oferuje on bonus w postaci zakładu bez ryzyka do 600 zł. Aby z niego skorzystać, wystarczy, że użyjecie naszego kodu promocyjnego Fortuna GOAL.

Newcastle – Fulham, przewidywane składy

Newcastle: Pope – Trippier, Schar, Botman, Burn – Longstaff, Guimares, Willock – Almiron, Wilson, Joelinton

Fulham: Leno – Tete, Diop, Ream, Kurzawa – Palhinha, Reed, Reid, Pereira, Willian – Mitrovic

Newcastle – Fulham, transmisja

Spotkanie między Newcastle i Fulham transmitowane będzie na antenie Viaplay. Oznacza to, że nie obejrzycie go w polskiej telewizji, zaś jedynie na serwisie streamingowym. Początek starcia w niedzielę o godzinie 15:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.