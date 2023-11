Newcastle United – Chelsea: typy i kursy na mecz Premier League. Starcie Srok z Niebieskimi to bez wątpienia jeden z największych hitów 13. kolejki. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na St. James' Park już w najbliższą sobotę, 25 listopada o godzinie 16:00

PressFocus Na zdjęciu: Nicolas Jackson

Newcastle Chelsea

Newcastle United – Chelsea, typy i przewidywania

Jednym z najciekawszych spotkań 13. kolejki Premier League będzie rywalizacja na St. James’ Park, gdzie Newcastle United podejmie Chelsea. Obie ekipy w tabeli dzielą cztery punkty – Sroki uzbierały 20 oczek, a Niebiescy mają na swoim koncie 16 punktów. Aktualnie w trochę lepszej dyspozycji są podopieczni Mauricio Pochettino, którzy będą chcieli po raz kolejny pokazać się z jak najlepszej strony.

The Blues wyraźnie łapią wiatr w żagle i z tygodnia na tydzień powinni prezentować się jeszcze lepiej. Mój typ: zwycięstwo Chelsea.

Newcastle United – Chelsea, sytuacja kadrowa

Newcastle – absencje:

Newcastle Zawodnik Powrót Matthew Longstaff Uraz więzadła krzyżowego Nieznany Harvey Barnes Uraz kostki Koniec listopada 2023 Sven Botman Kontuzja kolana Początek grudnia 2023 Alexander Isak Uraz nogi Niepewny Elliot Anderson Kontuzja pleców Początek stycznia 2024 Matthew Targett Uraz ścięgna udowego Początek grudnia 2023 Dan Burn Kontuzja pleców Koniec stycznia 2024 Callum Wilson Uraz ścięgna udowego Niepewny Jacob Murphy Uraz ramienia Koniec stycznia 2024 Sandro Tonali Powody zawieszenia Po 32 meczach Newcastle Zawodnik Powrót Matthew Longstaff Uraz więzadła krzyżowego Nieznany Harvey Barnes Uraz kostki Koniec listopada 2023 Sven Botman Kontuzja kolana Początek grudnia 2023 Alexander Isak Uraz nogi Niepewny Elliot Anderson Kontuzja pleców Początek stycznia 2024 Matthew Targett Uraz ścięgna udowego Początek grudnia 2023 Dan Burn Kontuzja pleców Koniec stycznia 2024 Callum Wilson Uraz ścięgna udowego Niepewny Jacob Murphy Uraz ramienia Koniec stycznia 2024 Sandro Tonali Powody zawieszenia Po 32 meczach

Chelsea – absencje:

Chelsea Zawodnik Powrót Marcus Bettinelli Nieznany Koniec listopada 2023 Wesley Fofana Uraz więzadła krzyżowego Koniec marca 2024 Christopher Nkunku Kontuzja kolana Niepewny Trevoh Chalobah Uraz ścięgna udowego Niepewny Carney Chukwuemeka knee-surgery Koniec listopada 2023 Roméo Lavia Uraz kostki Powrót do treningów Benjamin Chilwell Uraz ścięgna udowego Początek grudnia 2023 Levi Colwill Uraz ramienia Koniec grudnia 2023 Chelsea Zawodnik Powrót Marcus Bettinelli Nieznany Koniec listopada 2023 Wesley Fofana Uraz więzadła krzyżowego Koniec marca 2024 Christopher Nkunku Kontuzja kolana Niepewny Trevoh Chalobah Uraz ścięgna udowego Niepewny Carney Chukwuemeka knee-surgery Koniec listopada 2023 Roméo Lavia Uraz kostki Powrót do treningów Benjamin Chilwell Uraz ścięgna udowego Początek grudnia 2023 Levi Colwill Uraz ramienia Koniec grudnia 2023

Newcastle United – Chelsea, ostatnie wyniki

Podopieczni Mauricio Pochettino powoli wracają na właściwe tory. Chelsea ostatnio na ligowym podwórku w szalonym meczu zremisowała 4:4 z Manchesterem City, a wcześniej pewnie wygrała 4:1 z Tottenhamem Hotspur. Drużyna prowadzona przez Eddiego Howe’a w Premier League przegrała 0:2 z Bournemouth i pokonała Arsenal 1:0, a w Lidze Mistrzów uległa Borussii Dortmund 0:2.

Newcastle United – Chelsea, historia

Chelsea wygląda lepiej od Newcastle United w bezpośredniej rywalizacji. Pięć poprzednich meczów między tymi zespołami to dwa zwycięstwa The Blues, jedna wygrana The Magpies oraz dwa remisy.

Newcastle United – Chelsea, kursy bukmacherskie

Nieznacznym faworytem sobotniego spotkania są gospodarze. Kurs na wygraną Newcastle United wynosi około 2.50, a typ na zwycięstwo Chelsea to mniej więcej 2.70. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 3.50. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z tygodnia gry bez ryzyka do 3500 zł, który znajdziesz w Superbet. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w Superbet kod promocyjny GOAL.

Newcastle United – Chelsea, przewidywane składy

Newcastle Eddie Howe 4-3-3 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Chelsea Mauricio Pochettino Newcastle Eddie Howe 4-3-3 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Chelsea Mauricio Pochettino Rezerwowi ▼ 1 Martin Dubravka 3 Paul Dummett 11 Matt Ritchie 17 Emil Krafth 21 Valentino Livramento 29 Mark Gillespie 34 Lucas De Bolle 63 Ben Parkinson 67 Lewis Miley 4 Benoît Badiashile 10 Mykhaylo Mudryk 11 Noni Madueke 16 Lesley Ugochukwu 19 Armando Broja 26 Levi Colwill 27 Malo Gusto 28 Djordje Petrovic 29 Ian Maatsen Newcastle Eddie Howe 4-3-3 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Chelsea Mauricio Pochettino Newcastle Eddie Howe 4-3-3 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Chelsea Mauricio Pochettino Rezerwowi ▼ 1 Martin Dubravka 3 Paul Dummett 11 Matt Ritchie 17 Emil Krafth 21 Valentino Livramento 29 Mark Gillespie 34 Lucas De Bolle 63 Ben Parkinson 67 Lewis Miley 4 Benoît Badiashile 10 Mykhaylo Mudryk 11 Noni Madueke 16 Lesley Ugochukwu 19 Armando Broja 26 Levi Colwill 27 Malo Gusto 28 Djordje Petrovic 29 Ian Maatsen

Newcastle United – Chelsea, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Newcastle 0% remisem 100% zwycięstwem Chelsea 0% 1 + Głosy Oddaj swój głos: zwycięstwem Newcastle

remisem

zwycięstwem Chelsea

Newcastle United – Chelsea, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na platformie streamingowej Viaplay oraz kanale telewizyjnym Canal+ Sport 2. To starcie można zatem obejrzeć również przez internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcam do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium na cały rok z góry za 648 zł (54 zł/mies. w ofercie rocznej) zamiast płacić 74 zł/mies. (cena regularna), dzięki czemu w tym okresie zaoszczędzisz aż 240 zł. Początek meczu na St. James’ Park już w najbliższą sobotę, 25 listopada o godzinie 16:00.

