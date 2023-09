Newcastle – Burnley: typy, kursy, zapowiedź (30.09.2023)

IMAGO / NurPhoto Na zdjęciu: Newcastle United

Newcastle Burnley Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 września 2023 16:02 .

Newcastle – Burnley: zapowiedź

Przed nami jeden z serii sobotnich starć na poziomie Premier League. Newcastle na własnym obiekcie będzie podejmować beniaminka ligi, który nie może być zadowolony z początku sezonu. Z kolei gospodarze podchodzą do tego meczu po historycznej rywalizacji z Sheffield United. Ekipa Eddie’ego Howe’a wygrała bowiem aż 8:0 z przedostatnim zespołem w lidze i stała się pierwszą drużyną w historii Premier League, która miała ośmiu różnych strzelców w jednym meczu. Niemniej w tym meczu spodziewamy się po prostu wygranej Newcastle.

Newcastle – Burnley: historia

Historia rywalizacji pomiędzy tymi zespołami nie jest łaskawa dla zespołu Burnley. W ostatnich latach Newcastle wygrało aż cztery z pięciu meczy. Tylko raz zespół sobotnich gości wygrał. Było to spotkanie w Pucharze Ligi, które ekipa z Turf Moor wygrała po dogrywce. Jeśli zaś szukać ostatniego ligowego triumfu, to trzeba cofnąć się aż do roku 2019.

Newcastle – Burnley: ostatnie wyniki

Ostatnie pięć spotkań “Srok” to dwa zwycięstwa i trzy porażki. Pozwala to zająć obecnie ósmą pozycję w tabeli Premier League. Ogólnie jednak bilans Newcastle w tym sezonie wynosi trzy zwycięstwa, zero remisów i trzy porażki. Z kolei Burnley na dobre zadomowiło się ostatnio w dolnych rejonach tabeli. Beniaminek dotychczas zainkasował tylko raptem jeden punkt. Było to w rywalizacji z Nottingham. Nad ostatnim Luton zespół trenera Kompany’ego ma przewagę trzech bramek.

Newcastle – Burnley: kursy bukmacherskie

Typy bukmacherów na to spotkanie są jednoznaczne. Zdecydowanym faworytem jest zespół Newcastle. Kurs na zwycięstwo “Srok” oscyluje w graniach 1.33. Z kolei remis wyceniany jest na mniej więcej 5.25 – 5.75. Grając na zwycięstwo gospodarzy stawiamy po kursie około 9.00. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z tygodnia gry bez ryzyka do 3500 zł, który znajdziesz w Superbet. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w Superbet kod promocyjny GOAL.

Przewidywane składy na mecz

Newcastle (Przewidywany skład) 4-3-3 Burnley (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Newcastle (Przewidywany skład) 4-3-3 Burnley (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Trenerzy ▼ Eddie Howe Vincent Kompany Rezerwowi ▼ 1 Martin Dubravka

6 Jamaal Lascelles

8 Sandro Tonali

10 Anthony Gordon

13 Matthew Targett

14 Alexander Isak

20 Lewis Hall

21 Valentino Livramento

23 Jacob Murphy Jack Cork 4

Jay Rodriguez 9

Benson Manuel 10

Sander Berge 16

Anass Zaroury 19

Mike Trésor Ndayishimiye 31

Jacob Bruun Larsen 34

Hannes Delcroix 44

Arijanet Muric 49 Newcastle (Przewidywany skład) 4-3-3 Burnley (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Newcastle (Przewidywany skład) 4-3-3 Burnley (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Trenerzy ▼ Eddie Howe Vincent Kompany Rezerwowi ▼ 1 Martin Dubravka

6 Jamaal Lascelles

8 Sandro Tonali

10 Anthony Gordon

13 Matthew Targett

14 Alexander Isak

20 Lewis Hall

21 Valentino Livramento

23 Jacob Murphy Jack Cork 4

Jay Rodriguez 9

Benson Manuel 10

Sander Berge 16

Anass Zaroury 19

Mike Trésor Ndayishimiye 31

Jacob Bruun Larsen 34

Hannes Delcroix 44

Arijanet Muric 49

Newcastle - Burnley: kto wygra?

Kto wygra mecz? Newcastle 0% Remis 0% Burnley 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Newcastle

Remis

Burnley

Newcastle - Burnley: transmisja

Sobotni mecz 7. kolejki Premier League między Newcastle i Burnley rozpocznie się o godzinie 16:00. Można je natomiast śledzić za pośrednictwem platformy Viaplay.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.