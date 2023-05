Newcastle United – Arsenal: typy i kursy na mecz Premier League. Starcie Srok z Kanonierami to jeden z hitów 35. kolejki. The Gunners ciągle marzą o mistrzostwie Anglii, a The Magpies walczą o ligowe podium oraz udział w przyszłej edycji Ligi Mistrzów. Pierwszy gwizdek w najbliższą niedzielę 7 maja o godzinie 17:30.

PressFocus Na zdjęciu: Martin Odegaard i Bukayo Saka

St James’ Park Premier League Newcastle Arsenal 2.50 3.70 2.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 maja 2023 08:20 .

Newcastle United – Arsenal, typy i przewidywania

Newcastle United oraz Arsenal to odpowiednio trzecia i druga drużyna w tabeli Premier League. Obie ekipy w 35. serii gier angielskiej ekstraklasy staną naprzeciw siebie. Kanonierzy mają punkt straty do lidera, którym jest Manchester City. Co ważne, The Gunners rozegrali jeden mecz więcej.

Podopieczni Mikela Artety wciąż jednak mogą marzyć o mistrzostwie, jednak muszą liczyć na potknięcia The Citizens. Czy w spotkaniu z walczącym o ligowe podium Newcastle United w pierwszym składzie Arsenalu znowu wybiegnie Jakub Kiwior? Wiele na to wskazuje, ponieważ reprezentant Polski dobrze spisał się w rywalizacji z Chelsea (3:1).

Zarówno Sroki, jak i Kanonierzy grają ofensywnie i zdobywają dużo bramek. Liczymy na wyrównane starcie obfitujące w trafienia. Nasz typ: obie drużyny strzelą gola – tak.

Newcastle United – Arsenal, sytuacja kadrowa

Eddie Howe nie może skorzystać z Jamaala Lascellesa oraz Emila Kraftha, którzy zmagają się z poważnymi kontuzjami. Do zdrowia powoli wracają już Allan Saint-Maximin i Sean Longstaff, którzy mogą zostać powołani na starcie z Arsenalem. Po stronie drużyny prowadzonej przez Mikela Artetę na boisku nie należy się spodziewać takich zawodników jak Takehiro Tomiyasu, Mohamed Elneny, a także William Saliba.

Newcastle United – Arsenal, ostatnie wyniki

Newcastle United może pochwalić się trzema zwycięstwami z rzędu w Premier League – z Southampton (3:1), z Evertonem (4:1) i z Tottenhamem Hotspur (6:1). Arsenal wraca na właściwe tory, bowiem po remisie z Southampton (3:3) oraz porażce z Manchesterem City (1:4), wreszcie sięgnął po trzy punkty w derbach Londynu przeciwko Chelsea (3:1).

Newcastle United – Arsenal, historia

Kanonierzy wyraźnie nie leżą Srokom. Patrząc na pięć poprzednich spotkań obu ekip, Arsenal triumfował trzykrotnie, Newcastle United raz cieszyło się ze zwycięstwa i padł jeden remis. The Gunners w 19. kolejce obecnego sezonu Premier League na własnym obiekcie podzielili się punktami z The Magpies (0:0).

Newcastle United – Arsenal, kursy bukmacherskie

Hitowy mecz na St. James’ Park nie ma wyraźnego faworyta, choć więcej szans daje się gospodarzom. Kurs na wygraną Newcastle United wynosi mniej więcej 2.50, a typ na zwycięstwo Arsenalu to około 2.75. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na mniej więcej 3.60. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z tygodnia gry bez ryzyka do 3500 zł, który znajdziesz w Superbet. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w Superbet kod promocyjny GOAL.

Newcastle United – Arsenal, przewidywane składy

Newcastle United – Arsenal, kto wygra?

Newcastle United – Arsenal, transmisja meczu

Spotkanie pomiędzy Newcastle United a Arsenalem transmitowane będzie tylko w Internecie – na platformie streamingowej Viaplay. Początek meczu na St. James’ Park w najbliższą niedzielę 7 maja o godzinie 17:30.

