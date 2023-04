Napoli – Salernitana: typy, kursy, zapowiedź (30.04.2023)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Napoli

Diego Armando Maradona Serie A SSC Napoli Salernitana 1.25 6.60 13.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 kwietnia 2023 13:05 .

Napoli – Salernitana, typy i przewidywania

Napoli jest już o krok od zdobycia mistrzostwa Włoch. Stanie się to, jeśli w niedzielę Lazio straci punkty, a ekipa Luciano Spallettiego wygra swoje spotkanie. Na własnym terenie zmierzy się bowiem z Salernitaną, która pod wodzą Paulo Sousy radzi sobie niespodziewanie dobrze i najprawdopodobniej utrzyma się w Serie A. Azzurri z pewnością pragną przypieczętować mistrzowski tytuł okazałym zwycięstwem, co nie będzie łatwe, gdyż Salernitana w ostatnim czasie nie traci wielu goli. Pierwotnie spotkanie miało odbyć się w sobotę, lecz zostało przesunięte na niedzielę, tak aby wynik rywalizacji Interu Mediolan z Lazio był już liderowi włoskiej ekstraklasy znany. Spodziewamy się, że Victor Osimhen wróci do regularnego strzelania. Nasz typ – Osimhen trafi do siatki.

Superbet 1,65 Osimhen strzeli gola Zagraj!

Napoli – Salernitana, sytuacja kadrowa

Napoli nie będzie mogło w niedzielę skorzystać z kontuzjowanych Matteo Politano oraz Mario Ruiego. Ponadto, pod znakiem zapytania stoi występ Giovanniego Simeone, któremu doskwiera uraz uda. Salernitana przystąpi do tego meczu osłabiona brakiem Domena Crnigoja, Diego Valencii i Federico Fazio.

Napoli – Salernitana, ostatnie wyniki

W miniony weekend Napoli po dramatycznym przebiegu pokonało na wyjeździe Juventus 1-0. Wcześniej Azzurri musieli przełknąć gorycz porażki, odpadając w ćwierćfinale Ligi Mistrzów po nieudanym dwumeczu z Milanem.

Salernitana ma za sobą serię ośmiu spotkań bez porażki. W poprzedniej kolejce zespół Paulo Sousy pewnie pokonał Sassuolo aż 3-0, a wcześniej zremisował pod rząd aż sześć spotkań. Salernitana zatrzymała między innymi Milan (1-1) i Inter Mediolan (1-1).

Napoli – Salernitana, historia

Po raz ostatni obie drużyny zmierzyły się ze sobą w 19. kolejce tego sezonu Serie A. Napoli wygrało wówczas na wyjeździe 2-0 po trafieniach Giovanniego Di Lorenzo oraz Victora Osimhena. Na ławce Salernitany nie zasiadał wówczas jeszcze Paulo Sousa.

Napoli – Salernitana, kursy bukmacherskie

Nie może dziwić, że zdecydowanym faworytem tej rywalizacji w oczach bukmacherów jest Napoli. Kurs na wygraną gospodarzy oscyluje w okolicach 1,24. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Salernitany jest to nawet aż 13,0. Przy okazji tego meczu zachęcamy do odebrania bonusu powitalnego Superbet, który przysługuje wszystkim nowym użytkownikom dzięki zarejestrowaniu się z kodem GOAL. Łączna kwota bonusu może wynieść blisko 4000 zł, na co składa się między innymi darmowy zakład czy bonus od depozytu.

Napoli – Salernitana, przewidywane składy

Napoli – Salernitana, transmisja meczu

Niedzielny mecz 32. kolejki Serie A między Napoli a Salernitaną rozpocznie się o godzinie 15. Transmisję z tego spotkania można śledzić w polskiej telewizji na Eleven Sports 1. Istnieje również możliwość śledzenia rywalizacji za pośrednictwem usługi CANAL+ online. Decydując się na wykupienie półrocznego dostępu do pakietu z wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium, możemy zaoszczędzić 60 zł. W tym wypadku koszt miesięcznego dostępu wyniesie tylko 59 zł. Aby skorzystać z oferty, należy zarejestrować konto za pośrednictwem naszej strony.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.