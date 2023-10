fot. Imago / Antonio Balasco Na zdjęciu: Victor Osimhen

SSC Napoli Real Madryt Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 października 2023 13:14 .

SSC Napoli – Real Madryt, typy i przewidywania

Jeden z najważniejszych meczów w ramach drugiej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów odbędzie się we wtorkowy wieczór w Neapolu. SSC Napoli przystąpi do potyczki po imponującym zwycięstwie nad Lecce (4:0). Z kolei Real Madryt ma za sobą zwycięstwo nad Gironą (3:0).

Można spodziewać się fascynującej rywalizacji z udziałem Azzurrich i Królewskich. Ciekawym rozwiązaniem w kontekście ewentualnego zaciętego spotkania może być podział punktów, wychodząc z założenia, że obie ekipy będą chciały desperacko uniknąć porażki. Nasz typ: remis.

Superbet 2.80 pierwszy gol Lazio – TAK Przejdź na stronę Superbet

SSC Napoli – Real Madryt, ostatnie wyniki

Podopieczni Rudiego Garcii ostatnio zaczęli grać lepiej po słabszym początku. Następstwem tego jest passa pięciu meczów bez porażki, w której driżyna z Neapolu zaliczyła trzy zwycięstwa i dwa remisy.

W pierwszej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów piłkarze SSC Napoli pokonali na wyjeździe Sporting Braga (2:1). Do wygranej przedstawiciela Serie A poprowadzili Giovanni Do Lorenzo, czy Sikou Niakate, notujący trafienie samobójcze.

Tymczasem zespół Carlo Ancelottiego w dziewięciu ostatnich spotkaniach, licząc wszystkie rozgrywki, przegrał tylko raz. Uległ Atletico Madryt (1:3). W roli gościa natomiast w pięciu ostatnich spotkaniach przegrał raz, notując cztery zwycięstwa.

W swoim premierowym występie w trwającej edycji Ligi Mistrzów gracze Realu pokonali u siebie Union Berlin (1:0). Jedyne trafienie w tym starciu zaliczył Jude Bellingham.

SSC Napoli – ostatnie 5 meczów 30.09.2023 Lecce – Napoli 0:4 (Serie A)

0:4 (Serie A) 27.09.2023 Napoli – Udinese 4:1 (Serie A)

– Udinese 4:1 (Serie A) 24.09.2023 Bologna – Napoli 0:0 (SerieA)

20.09.2023 Sporting Braga – Napoli 1:2 (Liga Mistrzów)

1:2 (Liga Mistrzów) 16.09.2023 Genoa – Napoli (2:2) Real Madryt – ostatnie 5 meczów 30.09.2023 Girona – Real Madryt 0:3 (La Liga)

27.09.2023 Real Madryt – Las Palmas 2:0 (La Liga)

24.09.2023 Atletico – Real Madryt 3:1 (La Liga)

20.09.2023 Real Madryt – Union 1:0 (Liga Mistrzów)

17.09.2023 Real Madryt – Real Sociedad 2:1 (La Liga)

SSC Napoli – Real Madryt, historia

Obie ekipy zmierzą się ze sobą po praz pierwszy od 2017 roku. Wówczas za każdym razem górą był Real Madryt. Hiszpanie zarówno u siebie, jak i na wyjeździe wygrali 3:1.

SSC Napoli – Real Madryt, spotkania bezpośrednie (H2H)

07.03.2017 Liga Mistrzów Napoli 1:3 Real Madryt 15.02.2017 Liga Mistrzów Real Madryt 3:1 Napoli

SSC Napoli – Real Madryt, kursy bukmacherów

Kurs na remis w Superbet zakłady bukmacherskie wynosi 3.60. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać z atrakcyjnego pakietu powitalnego.

SSC Napoli Remis Real Madryt 2.65 3.60 2.60 2.65 3.60 2.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 października 2023 13:14 .

SSC Napoli – Real Madryt, przewidywane składy

Oba zespoły będą musiały radzić sobie bez kilku kluczowych zawodników. Napoli będzie osłabione brakiem takich graczy jak: Pierluigi Gollini, Juan Jesus i Amir Rrahmani. Z kolei w drużynie z La Liga wyłączeni z gry są: Thibaut Courtois, Eder Militao, czy Arda Guler.

Napoli: Meret – Olivera, Natan, Ostigard, Lorenzo, Zieliński, Lobotka, Anguissa, Kwaracchelia, Politano, Osimhen

Real: Kepa – Garcia, Alaba, Rudiger, Carvajal, Camavinga, Tchouameni, Valverde, Bellingham, Junior, Rodrygo.

SSC Napoli – Real Madryt, kto wygra

Jak zakończy się spotkanie? Wygraną Napoli 0% Wygraną Realu 0% Remisem 100% 1 + Głosy Oddaj swój głos: Wygraną Napoli

Wygraną Realu

Remisem

SSC Napoli – Real Madryt, transmisja meczu

Wtorkowe starcie będzie oczywiście transmitowane w telewizji. Mecz będzie emitowany na antenie Polsat Sport Premium 1. Spotkanie zacznie się o godzinie 21:00. To starcie można także obejrzeć przez internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do skorzystania z promocji, w ramach której możesz zaoszczędzić 240 zł. Za 12-miesięczny abonament – płatność z góry – z dostępem do stacji CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium zapłacisz jedynie 648 zł. Miesięczny koszt w takim przypadku wynosi 54 zł, natomiast w standardowej ofercie wynosi on 74 zł.

Pakiet powitalny z kodem GOAL Atrakcyjne promocje dla nowych klientów z kodem GOAL Idź do Superbet +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.