SSC Napoli AC Milan

SSC Napoli – AC Milan, typy i przewidywania

SSC Napoli – AC Milan to będzie mecz z udziałem dwóch ostatnich mistrzów Włoch. Areną zmagań będzie Stadio Diego Armando Maradona. Gospodarze powalcza o trzecie z rzędu zwycięstwo, licząc wszystkie rozgrywki. Z kolei ekipa z Mediolanu ma zamiar wrócić na zwycięski szlak po dwóch z rzędu porażkach. Drużyna Rudiego Garcii wygrała w dziewięciu z ostatnich 15 meczów, co daje do myślenia przed szalgierem Serie A. Typ: wygrana Napoli.

SSC Napoli – AC Milan, ostatnie wyniki

Drużyna z Neapolu w dziewięciu ostatnich meczach przegrała dwa razy, notując również pięć zwycięstw i dwa remisy. Ostatnie spotkanie u siebie SSC Napoli przegrało w lidze z Fiorentiną (1:3).

Ogólnie w czterech ostatnich meczach zespół Rudiego Garcii w Serie A wygrał trzy spotkania i raz przegrał. W ramach dziewiątej kolejki ligi włoskiej neapolitańczycy pokonali na wyjeździe Hellas Werona (3:1). Tymczasem w środku tygodnia aktualny mistrz Włoch okazał się lepszy od Undionu Berlin (1:0).

Z kolei zespół Stefano Pioliego ostatnio jest w kiepskich nastrojach. AC Milan uległ najpierw w Serie A z Juventusem (0:1). Z kolei w środku tygodnia w Lidze Mistrzów panaceum na Rossonerich znalazło PSG, które wygrało trzema golami (3:0).

W roli gościa ekipa z San Siro w sześciu ostatnich meczach przegrała tylko raz. Pokonała kolejno Genoę (1:0) i Cagliari Calcio (3:1). Z placu gry na tarczy Milan schodził po spotkaniu z Interem Mediolan (1:5).

SSC Napoli – ostatnie 5 meczów 24.10.2023 Union – Napoli 0:1 (Liga Mistrzów)

0:1 (Liga Mistrzów) 21.10.2023 Hellas Werona – SSC Napoli 1:3 (Serie A)

1:3 (Serie A) 08.10.2023 Napoli – Fiorentina 1:3 (Serie A)

1:3 (Serie A) 03.10.2023 Napoli – Real Madryt 2:3 (Liga Mistrzów)

2:3 (Liga Mistrzów) 30.09.2023 Lecce – Napoli 0:4 (Serie A) AC Milan – ostatnie 5 meczów 25.10.2023 PSG – AC Milan 3:0 (Liga Mistrzów)

– AC Milan 3:0 (Liga Mistrzów) 22.10.2023 AC Milan – Juventus 0:1 (Serie A)

0:1 (Serie A) 07.10.2023 Genoa – AC Milan 0:1 (Serie A)

0:1 (Serie A) 04.10.2023 Borussia – AC Milan 0:0 (Liga Mistrzów)

30.09.2023 AC Milan – Lazio 2:0 (Serie A)

SSC Napoli – AC Milan, historia

Obie drużyny zmierzą się ze sobą po raz pierwszy od kwietnia tego roku. Wówczas miał miejsce wynik 1:1. Ogólnie w siedmiu ostatnich spotkaniach między obiema drużynami trzykrotnie górą był AC milan, tyle samo zwycięstwo zaliczyło SSC Napoli i w jednym meczu miał miejsce remis.

SSC Napoli – AC Milan, spotkania bezpośrednie (H2H)

18.04.2023 Liga Mistrzów Napoli 1:1 Milan 12.04.2023 Liga Mistrzów Milan 1:0 Napoli 02.04.2023 Serie A Napoli 0:4 Milan 18.09.2022 Serie A Milan 1:2 Napoli 06.03.2022 Serie A Napoli 0:1 Milan

SSC Napoli – AC Milan, kursy bukmacherów

Kurs na remis w STS zakłady bukmacherskie wynosi 3.40. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać między innymi z atrakcyjnego bonusu.

SSC Napoli Remis AC Milan 2.20 3.40 3.30 2.20 3.40 3.30

SSC Napoli – AC Milan, przewidywane składy

Ofensywnego starcia można spodziewać się w niedzielny wieczór, bo obie drużyny lubią posiadać piłkę i atakować. Po stronie gospodarzy przede wszystkim za gole będzie odpowiedzialny Giacomo Raspadori, a w ekipie z Mediolanu w roli dziewiątki zagra Olivier Giroud.

SSC Napoli Rudi García 4-3-3 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład AC Milan Stefano Pioli SSC Napoli Rudi García 4-3-3 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład AC Milan Stefano Pioli Rezerwowi ▼ 4 Diego Demme 6 Mario Rui 7 Elif Elmas 14 Nikita Contini 18 Giovanni Pablo Simeone 23 Alessio Zerbin 29 Jesper Lindstrøm 30 Luigi D’Avino 55 Leo Østigard 59 Alessandro Zanoli 70 Gianluca Gaetano 95 Pierluigi Gollini 99 Andre Zambo Anguissa Noah Okafor 17 Luka Romero 18 Pierre Kalulu 20 Marco Pellegrino 31 Tommaso Pobega 32 Rade Krunic 33 Alessandro Florenzi 42 Chaka Traorè 70 Álex Jiménez 74 Antonio Mirante 83 Lapo Nava 92 SSC Napoli Rudi García 4-3-3 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład AC Milan Stefano Pioli SSC Napoli Rudi García 4-3-3 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład AC Milan Stefano Pioli Rezerwowi ▼ 4 Diego Demme 6 Mario Rui 7 Elif Elmas 14 Nikita Contini 18 Giovanni Pablo Simeone 23 Alessio Zerbin 29 Jesper Lindstrøm 30 Luigi D’Avino 55 Leo Østigard 59 Alessandro Zanoli 70 Gianluca Gaetano 95 Pierluigi Gollini 99 Andre Zambo Anguissa Noah Okafor 17 Luka Romero 18 Pierre Kalulu 20 Marco Pellegrino 31 Tommaso Pobega 32 Rade Krunic 33 Alessandro Florenzi 42 Chaka Traorè 70 Álex Jiménez 74 Antonio Mirante 83 Lapo Nava 92

SSC Napoli – AC Milan, kto wygra

SSC Napoli – AC Milan, transmisja meczu

Niedzielna batalia będzie oczywiście transmitowane w telewizji. Mecz będzie emitowany na antenie Eleven Sports 1. Spotkanie zacznie się o godzinie 20:45. To starcie można także obejrzeć przez internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do skorzystania z promocji, w ramach której możesz zaoszczędzić 240 zł. Za 12-miesięczny abonament – płatność z góry – z dostępem do stacji CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium zapłacisz jedynie 648 zł. Miesięczny koszt w takim przypadku wynosi 54 zł, natomiast w standardowej ofercie wynosi on 74 zł.

