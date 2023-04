SSC Napoli – AC Milan: typy, kursy, zapowiedź (02.04.2023)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Diego Armando Maradona Serie A SSC Napoli AC Milan 1.88 3.60 4.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 31 marca 2023 18:10 .

SSC Napoli – AC Milan, typy i przewidywania

Obie ekipy zaczną w niedzielny wieczór szeregi rywalizacji między sobą. Nie tylko w Serie A, ale też w Lidze Mistrzów. SSC Napoli i AC Milan będą walczyć także ze sobą w dwumeczu o awans do 1/2 finału Ligi Mistrzów. W każdym razie Azzurri przystąpi do potyczki w roli faworyta, mając na uwadze wszystko to, co widzieliśmy do tej poty z udziałem obu teamów.

Azzurri wygrali w tej kampanii w trzynastu meczach jedenaście razy u siebie, w jednym spotkaniu zremisowali i tylko raz przegrali, gdy ulegli Lazio (0:1). Rossoneri natomiast na wyjazdach odnieść pięć zwycięstw i pięć porażek, a w czterech starciach zremisował. Nasz typ: wygrana Napoli.

SSC Napoli – AC Milan, ostatnie wyniki

Zespół Luciano Spallettiego od porażki z Lazio (0:1) błyskawicznie wrócił na zwycięskie tory. Napoli w kolejnych trzech meczach, licząc wszystkie rozgrywki, wygrało za każdym razem. Zdobyło w nich dziewięć bramek, nie tracąc żadnej.

Ostatnio o sile Azzurrich przekonało się Torino. Ekipa Karola Linettego przegrała na swoim stadionie z Napoli różnicą aż czterech goli (0:4). Na swoim stadionie w pięciu ostatnich potyczkach nepolitańczycy przegrali tylko raz.

Ekipa Stefano Pioliego jest natomiast ostatnio w dołku. Milan nie wygrał w żadnym z czterech ostatnich meczów, notując w nich dwie porażki, kolejno z Fiorentiną (1:2) i Udinese Calcio (1:3).

Tak się składa, że oba przegrane starcia, w których wyżej, miały miejsce na obiektach rywali. Rossoneri po raz ostatni byli górą na wyjeździe 18 lutego, gdy pokonali Monzę (1:0) po trafieniu Juniora Messiasa.

SSC Napoli – AC Milan, historia

Finalnie w pięciu ostatnich starciach między obiema ekipami częściej górą byli neapolitańczycy. Napoli zaliczyło trzy zwycięstwa, a w dwóch potyczkach górą był Milan. Po raz ostatni drużyny grały ze sobą we wrześniu minionego roku. Lepsi byli neapolitańczycy (2:1).

SSC Napoli – AC Milan, kursy bukmacherów

Kurs na zwycięstwo zespołu z Mediolanu w STS zakłady bukmacherskie wynosi 4,60. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać m.in. z zakładu bez ryzyka 100 zł.

SSC Napoli – AC Milan, przewidywane składy

W szeregach gospodarzy nie będa mogli wystąpić w niedzielę: Diego Demme i Bartosz Bereszyński. Z kolei w ekipie z San Siro zabraknie Juniora Messiasa, Pierre’a Kalulu oraz Zlatana Ibrahimpvicia.

SSC Napoli – AC Milan, kto wygra

Jak zakończy się spotkanie? Wygraną SSC Napoli 0% Wygraną AC Milan 0% Remisem 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Wygraną SSC Napoli

Wygraną AC Milan

Remisem

SSC Napoli – AC Milan, transmisja meczu

Bardzo interesująco zapowiada się potyczka na Stadio Diego Armando Maradona. Mecz pokaże stacja Eleven Sports 1. Konfrontacja będzie także dostępna w internecie. Zawody można zobaczyć dzięki usłudze CANAL+ online.

Pakiet ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium w standardowej ofercie kosztuje 69 zł miesięcznie, natomiast rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony i wykupując od razu 6-miesięczny dostęp, można zaoszczędzić 60 zł (płacąc tylko 354 zł zamiast 414 zł).

Można również wykupić pakiet z dostępem do CANAL+SPORT i transmisji z Ekstraklasy z w cenie 39 zł miesięcznie przez pierwsze trzy miesiące, w kolejnych 49 zł miesięcznie.

Zakład bez ryzyka 100 zł w STS z kodem GOAL Największy polski bukmacher Przejdź na stronę STS +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.