PressFocus Na zdjęciu: Piotr Zieliński i Stanislav Lobotka

SSC Napoli Lazio Rzym Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 31 sierpnia 2023 17:11 .

SSC Napoli – Lazio Rzym, typy i przewidywania

Pojedynek Napoli z Lazio Rzym można zapowiedzieć jako starcie aktualnego mistrza z wicemistrzem kraju. Spotkanie pomiędzy Azzurrimi a Biancocelestimi to jeden z najciekawszych meczów trzeciej kolejki Serie A. Klub Piotra Zielińskiego od nowej kampanii jest prowadzony przez Rudiego Garcię po tym, jak Luciano Spalletti opuścił Neapol, a następnie objął stery w kadrze narodowej. Ekipa spod Wezuwiusza po zmianie szkoleniowca nie straciła jednak na jakości.

Gospodarze są w bardzo dobrej formie w przeciwieństwie do gości, którzy nie imponują wysoką dyspozycją na początku sezonu. Nasz typ: wygrana Napoli.

SSC Napoli – Lazio Rzym, sytuacja kadrowa

Po stronie gospodarzy może zabraknąć jedynie kontuzjowanego Gianluki Gaetano. W drużynie gości z kolei nie należy spodziewać się Andre Andersona, Luki Romero, Marcosa Antonio oraz Pedro.

Napoli – absencje:

Nie ma znanych urazów ani zawieszeń

Lazio - absencje:

André Anderson - Uraz pachwiny - Początek września 2023
Luka Romero - Czerwona kartka (dwie żółte) - Po 1 meczu

SSC Napoli – Lazio Rzym, ostatnie wyniki

Azzurri po dwóch kolejkach włoskiej ekstraklasy mają komplet punktów - Napoli najpierw pokonało Frosinone Calcio 3:1, a później wygrało 2:0 z Sassuolo Calcio. Biancocelesti są w zgoła odmiennych humorach - zanotowali dwie porażki (1:2 z Lecce oraz 0:1 z Genoą).

SSC Napoli – Lazio Rzym, historia

W bezpośredniej rywalizacji obu drużyn zdecydowanie lepiej wygląda Napoli, które wygrało cztery z pięciu poprzednich takich meczów. Ostatnie spotkanie pomiędzy tymi ekipami padło jednak łupem Lazio Rzym, które pokonało Azzurrich 1:0 w wyjazdowym starciu 25. kolejki Serie A (sezon 2022/2023).

SSC Napoli – Lazio Rzym, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem sobotniego spotkania na Stadio Diego Armando Maradona są gospodarze. Kurs na wygraną Napoli wynosi około 1.60, a typ na zwycięstwo Lazio Rzym to mniej więcej 5.20. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 4.00. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziesz w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

SSC Napoli – Lazio Rzym, przewidywane składy

SSC Napoli (Przewidywany skład) 4-3-3 Lazio Rzym (Przewidywany skład) 4-3-3 SSC Napoli (Przewidywany skład) 4-3-3 Lazio Rzym (Przewidywany skład) 4-3-3 Trenerzy Rudi García Maurizio Sarri Rezerwowi 3 Natan Souza

6 Mario Rui

7 Elif Elmas

11 Hirving Lozano

14 Nikita Contini

18 Giovanni Pablo Simeone

23 Alessio Zerbin

24 Jens Cajuste

25 Lorenzo Russo

29 Jesper Lindstrøm

55 Leo Østigard

59 Alessandro Zanoli

81 Giacomo Raspadori

95 Pierluigi Gollini Luigi Sepe

Luca Pellegrini 3

Patric 4

Matias Vecino 5

Gustav Isaksen 18

Valentín Castellanos 19

Elseid Hysaj 23

Marius Adamonis 31

Mario Gila 34

Alessio Furlanetto 55

Nicolò Rovella 65

SSC Napoli – Lazio Rzym, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Napoli 0% remisem 0% zwycięstwem Lazio 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: zwycięstwem Napoli

remisem

zwycięstwem Lazio

SSC Napoli – Lazio Rzym, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na kanale telewizyjnym Eleven Sports 1. To starcie można obejrzeć również przez Internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium na rok z góry za 648 zł (54 zł/msc) zamiast 888 zł (cena regularna - 74 zł/msc), dzięki czemu zaoszczędzisz 240 zł. Początek hitowego meczu na Stadio Diego Armando Maradona pomiędzy Napoli a Lazio Rzym już w najbliższą sobotę, 2 września o godzinie 20:45.

