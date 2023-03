Napoli – Lazio Rzym: typy i kursy na mecz Serie A. Nie wydaje się, żeby ktokolwiek w tym sezonie, by w stanie zatrzymać jeszcze Napoli zmierzające pewnie po mistrzostwo Włoch. Lazio jest w tym sezonie mocne, ale czy to wystarczy na rzucenie rękawicy liderowi?

Pressfocus Na zdjęciu: Victor Osimhen

Diego Armando Maradona Serie A SSC Napoli Lazio Rzym 1.65 4.00 5.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 marca 2023 20:48 .

Napoli – Lazio Rzym, typy i przewidywania

Jak burza idzie w tym sezonie ligowym Napoli. Drużyna prowadzona przez dwóch bohaterów, w postaci Victora Osimhena i Khvichy Kvaratskhelii wygrywa seryjnie kolejne spotkania, a jej przewaga nad wiceliderem wynosi 18 punktów. Dzięki temu Błękitni mogą ze spokojem rozgrywać kolejne starcia, mają z tyłu głowy, że nawet porażka nie utrudni zbytnio marszu po wymarzone scudetto. Napoli wygrało siedem kolejnych meczów i zachwyca nie tylko w ofensywie, lecz także w defensywie. Drużyna we wspomnianych meczach strzeliła 16 goli, tracąc przy tym tylko jedną bramkę.

Lazio rozgrywa jeden z najlepszych sezonów od lat. Orły zajmują po 24 kolejkach czwarte miejsce w Serie A, gwarantujące im udział w przyszłej edycji Ligi Mistrzów. A to zawsze dodatkowy zastrzyk gotówki. Na razie udaje się pogodzić grę w europejskich pucharach ze zmaganiami ligowymi bez zbytniej straty punktów i intensywności. Podopieczni Maurizio Sarriego potrafią grać w sposób zachowawczy, ale wiedzą przy tym, kiedy docisnąć pedał gazu i przyprzeć rywala do muru. Orłom nie szło w ostatnich meczach z Napoli, co zawodnicy na pewno mają w głowach. Przełamanie niekorzystnej passy może okazać się kluczowe dla ich dalszych losów. Nasz typ: Obie drużyny strzelą gola.

Napoli – Lazio Rzym, ostatnie wyniki

Seria kolejnych zwycięstw Napoli jest imponująca. Błękitni nie dość, że wygrywają regularnie, to do tego nie tracą praktycznie goli. Czyste konto udało się zachować w kolejnych starciach ze Spezią, Cremonese, Sassuolo, Eintrachtem i Empoli.

Męczyło się Lazio w ostatniej kolejce z Sampdorią, ale ostatecznie udało się wygrać 1:0. Wcześniej spotkanie z CFR Cluj zakończyło się bezbramkowym remisem, który wystarczył jednak do awansu do ⅛ Ligi Konferencji. Orły w ostatnich pięciu meczach przegrały tylko raz – z Atalantą. Orobici wygrali wówczas 2:0.

Napoli – Lazio Rzym, sytuacja kadrowa

Dwaj nieobecni zawodnicy Napoli w najbliższej kolejce to Giacomo Raspadori i Mario Rui. Pierwszy z nich jest kontuzjowany, natomiast Portugalczyk pauzuje za czerwoną kartkę, którą zobaczył w meczu z Empoli.

Lazio Rzym w Neapolu zagra na pewno bez zawieszonego za liczbę żółtych kartek Nicolo Casale. Wątpliwości pojawiają się również w przypadku Pedro, który zgłaszał dolegliwości po spotkaniu z Sampdorią.

Napoli – Lazio Rzym, historia

Cztery ostatnie mecze Napoli z Lazio zakończyły się zwycięstwami Błękitnych. W obecnym sezonie Napoli zdominowało Orły w Rzymie, choć wygrało różnicą zaledwie jednej bramki – 2:1. Ostatni raz Lazio udało się wygrać z tym rywalem w 2020 roku. Od tamtej pory wciąż czekają na powtórzenie tego wyniku.

Napoli – Lazio Rzym, kursy bukmacherskie

Murowanym faworytem bukmacherów przed piątkowym spotkaniem w Neapolu są gospodarze. Kurs na wygraną Błękitnych wynosi 1.60, podczas gdy typ na zwycięstwo Lazio Rzym to już 6.00. Remis wyceniany jest w przedziale między 4.00, a 4.20. Jeśli zamierzacie obstawić ten mecz, warto skorzystać z kodu promocyjnego oferowanego przez STS. Dzięki niemu możecie otrzymać bonus bez depozytu w wysokości 30 złotych. Aby skorzystać z promocji, należy wpisać STS kod promocyjny GOAL przy zakładaniu konta.

Napoli – Lazio Rzym, kto wygra

Napoli – Lazio Rzym, przewidywane składy

Napoli – Lazio Rzym, transmisja

Mecz między Napoli i Lazio Rzym transmitowany będzie na antenie Eleven Sports 1. Nie zapomnijcie, że spotkanie zaplanowane zostało na piątek 3 marca, a pierwszy gwizdek arbitra wybrzmi o 20:45.

