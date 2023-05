SSC Napoli - ACF Fiorentina: typy i kursy na mecz Serie A. Cały Neapol dalej świętuje zdobycie trzeciego w historii Scudetto, ale na piłkarzy już Luciano Spallettiego już czeka Fiorentina, która ma o co jeszcze grać w tym sezonie. Zachęcamy do przeczytania zapowiedzi tej potyczki. Początek rywalizacji na Stadio Diego Armando Maradona już w niedzielę 7 maja o godzinie 18:00.

PressFocus Na zdjęciu: Victor Osimhen

Diego Armando Maradona Serie A SSC Napoli Fiorentina 1.90 3.95 4.70 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 maja 2023 13:28 .

Napoli – Fiorentina, kursy bukmacherskie

Spotkanie Napoli z Fiorentiną w ramach 34. kolejki zapowiada się niezwykle ciekawie. Piłkarze “Azzurrich” w czwartek zdobyli trzecie w historii klubu Scudetto, ale w lidze mają do rozegrania jeszcze pięć spotkań. W niedzielę zmierzą się z Fiorentiną, która przeżywa dobry okres. Podopieczni Vincenzo Italiano wciąż walczą o zwycięstwo w rozgrywkach Ligi Konferencji Europy, a także ósme miejsce w Serie A, tuż za włoskimi tuzami. My spodziewamy się dobrego i zaciętego meczu, w którym nie powinno zabraknąć bramek. Stawiamy na to, że w tej rywalizacji zarówno Napoli jak i Fiorentina trafią do siatki. Nasz typ: obie drużyny strzelą gola

Napoli – Fiorentina, ostatnie wyniki

Napoli już zdobyło upragniony tytuł mistrza Włoch, ale ich forma w ostatnich tygodniach nie powala. W pięciu ostatnich meczach tylko raz zwyciężyli (1:0 z Juventusem) i zanotowali aż cztery remisy (1:1 z Udinese, 1:1 z Salernitaną, 1:1 z Milanem oraz 0:0 z Hellasem Verona). Zadyszka w końcu musiała nadejść w zespole prowadzonym przez Luciano Spallettiego.

Natomiast Fiorentina jest jednym z najlepiej punktujących włoskich zespołów w 2023 roku. Jednak ostatnie tygodnie w ich wykonaniu również nie nalezą do udanych. Wszystko zaczęło się od pamiętnego dla polskich kibiców meczu z Lechem Poznań, w którym “Viola” przegrała 2:3 na własnym stadionie, ale wynik z pierwszego starcia pozwolił im awansować do półfinału Ligi Konferencji Europy. W kolejnych spotkaniach raz ponieśli porażkę (2:3 z Monzą), dwukrotnie zremisowali (0:0 z Cremonese oraz 3:3 z Salernitaną), a także odnieśli jedno zwycięstwo (5:0 z Sampdorią).

Napoli – Fiorentina, historia

W tym sezonie obie drużyny stanęły naprzeciwko siebie już w sierpniu. Wówczas na Stadio Artemio Franchi padł bezbramkowych remis. We wcześniejszych spotkaniach dwukrotnie zwyciężali piłkarze Napoli oraz tyle samo razy udało się wygrać gościom niedzielnego pojedynku. W pamięci kibicom mógł zapaść mecz 13 stycznia 2022 roku w Coppa Italia, kiedy “Viola” po dogrywce pokonała “Azzurrich” 5:2. Wówczas czerwoną kartkę otrzymał Bartłomiej Drągowski, a na listę strzelców wpisał się Krzysztof Piątek.

Napoli – Fiorentina, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy dość jednostronnie obstawiają sobotni pojedynek. Zdecydowanym faworytem na papierze wydaje się być Napoli, jednak trzeba wziąć pod uwagę, że piłkarze Luciano Spallettiego w czwartek do późnych godzin świętowali zdobycie Scudetto. Jeśli rozważasz zwycięstwo gospodarzy, to kursy na takie zdarzenie oscylują w granicach 1.71 – 1.90 podczas gdy na wygraną Fiorentiny wynoszą 4.10 – 4.70. Przy okazji tego spotkania zachęcamy do skorzystania z promocji bukmachera Betfan. Podając podczas rejestracji Betfan kod promocyjny GOAL otrzymasz bonus od pierwszego depozytu, aż do kwoty 300 złotych.

Napoli – Fiorentina, kto wygra?

Napoli – Fiorentina, przewidywane składy

Napoli – Fiorentina, transmisja meczu

Spotkanie Napoli z Fiorentiną będzie transmitowane na kanale Eleven Sports 1. Początek meczu w ramach 34. kolejki Serie A już w niedzielę 7 maja o godzinie 18:00. Istnieje również możliwość śledzenia rywalizacji za pośrednictwem usługi CANAL+ online. Decydując się na wykupienie półrocznego dostępu do pakietu z wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium, możemy zaoszczędzić 60 zł. W tym wypadku koszt miesięcznego dostępu wyniesie tylko 59 zł. Aby skorzystać z oferty, należy zarejestrować konto za pośrednictwem naszej strony.

