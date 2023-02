Napoli – Cremonese: typy, kursy, zapowiedź (12.02.2023)

PressFocus Na zdjęciu: Napoli

Napoli – Cremonese: typy, kursy, zapowiedź. Napoli pędzi po autostradzie do mistrzostwa Włoch. Azzurri kroczą od zwycięstwa do zwycięstwa w tym sezonie Serie A i wydaje się, że trzy punkty w starciu z beniaminkiem to tylko formalność. Nikogo nie powinna zwieść ostatnia porażka drużyny Spallettiego z Cremoną w Pucharze Włoch. Początek meczu o godzinie 20:45.

Diego Armando Maradona Serie A SSC Napoli Cremonese 1.20 7.50 15.5 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 lutego 2023 18:44 .

Napoli – Cremonese, typy i przewidywania

Napoli będzie chciało się zrewanżować za styczniową porażkę z Cremonese w Pucharze Włoch. Raczej nikt nie spodziewa się, aby zespół z Cremony w ciągu kilku tygodni zdołał dwukrotnie sprawić taką sensację. Zdecydowanym faworytem jest Napoli i to gospodarze powinni sięgnąć po łatwe trzy punkty. Azzurri często w starciach z tymi słabszymi rywalami kończą mecze z czystym kontem tak, jak to miało miejsce w niedawnych meczach ze Spezią i Salernitaną. Uważamy, że tym razem będzie podobnie. Nasz typ: obie drużyny strzelą – NIE.

Superbet 1,70 Obie drużyny strzelą – NIE Odwiedź Superbet

Napoli – Cremonese, sytuacja kadrowa

Luciano Spalletti nie musi się martwić kontuzjami czy zawieszeniami w zespole. Według obecnych informacji szkoleniowiec Napoli może skorzystać ze wszystkich swoich zawodników i prawdopodobnie wybierze tą samą jedenastkę, która tak świetnie sobie radzi w tym sezonie. W przeciwieństwie do Azzurrich Cremonese ma swoje problemy kadrowe, a w niedzielnym meczu mogą nie wystąpić David Okereke i Cyriel Dessers. Ponadto występ Cristiana Buonaiuto i Luki Lochosvhiliego również stoi pod znakiem zapytania.

Napoli – Cremonese, ostatnie wyniki

Napoli przegrało 17 stycznia w Pucharze Włoch z Cremonese, jednak w Serie A notuje serię pięciu wygranych z rzędu. Azzurri bez żadnych problemów pokonali Sampdorię, Juventus, Salernitanę, Romę oraz Spezię. Zespół Spallettiego pewnie przewodzi w ligowej tabeli z trzynastopunktową przewagą nad Interem Mediolan.

Cremonese przed tygodniem przegrało domowy mecz z Lecce 0:2. Wcześniej ekipa z Cremony uległa też Interowi Mediolan i tylko zremisowała z Bolonią. Na początku stycznia zanotowała też serię trzech porażek z Jventusem, Hellasem oraz Monzą. Cremonese spisuje się za to znakomicie w Pucharze Włoch, z którego wyeliminowało w ostatnim czasie Napoli oraz Romę i zagra w półfinale z Fiorentiną.

Napoli – Cremonese, historia

Obie drużyny zmierzyły się ze sobą całkiem niedawno, bo 17 stycznia. Rywalizacja w Pucharze Włoch zakończyła się sensacyjnym zwycięstwem Cremonese po rzutach karnych. W rozgrywkach ligowych Napoli pewnie wygrało 4:1 z beniaminkiem. Wcześniej Napoli z Cremonese zagrało w meczu towarzyskim w 2019 roku (3:3), natomiast o punkty te drużyny rywalizowały na poziomie Serie B w 1999 roku: wygrana Azzurrich oraz remis.

Napoli – Cremonese, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem niedzielnego meczu jest Napoli, a kursy na wygraną ekipy z Kampanii są niskie i wynoszą około 1,20. Dla porównania typy na wygraną Cremonese oscylują wokół 15,00. Przy tej okazji zachęcamy do skorzystania z bonusu powitalnego Superbet dla nowych klientów z kodem GOAL.

Napoli – Cremonese, kto wygra

Napoli – Cremonese, przewidywane składy

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Rui, Anguissa, Lobotka, Zieliński, Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia

Cremonese: Carnesecchi, Bianchetti, Chiriches, Vasquez, Sernicola, Meite, Castagnetti, Pickel, Valeri, Dessers, Ciofani

Napoli – Cremonese, transmisja meczu

Niedzielne starcie w Serie A pomiędzy Napoli i Cremonese będzie można obejrzeć na antenie Eleven Sports 1. Spotkanie będzie również dostępne online w usłudze CANAL+ online. Przy tej okazji serdecznie zachęcamy do założenia konta i skorzystania z promocji CANAL+. Wykupując z góry sześciomiesięczny abonament na pakiet zawierający kanały CANAL+, Eleven Sport oraz Polsat Sport Premium zapłacicie 354 zł za pół roku (59 miesięcznie) oszczędzając 60 zł.

