W drugim spotkaniu podczas mistrzostw świata w piłce ręcznej reprezentacja Polski zmierzy się w Katowicach ze Słowenią. W przeciwieństwie do pierwszego meczu Polska tym razem wybiegnie na parkiet w roli faworyta. Sprawdź typy na mecz Polska – Słowenia.

Polska – Słowenia, typy na mecz

Biało-czerwoni mimo porażki zaprezentowali się z dobrej strony w meczu z faworyzowaną Francją i w sobotni wieczór będą chcieli potwierdzić, że ich występ nie był dziełem przypadku. Tym razem według bukmacherów reprezentacja Polski ma zdecydowanie większe szanse na zwycięstwo i przystąpi do tego meczu w roli faworyta. Drużyna Patryka Rombela będzie miała również po swojej stronie publiczność, bowiem mecz rozegrany zostanie w katowickim Spodku. My wierzymy w polską drużynę, która wygrywając w tym meczu praktycznie zapewni sobie awans do kolejnej rundy.

Kurs 100.00 na zwycięstwo Polski ze Słowenią

Zakładając konto z kodem promocyjnym GOAL200 można postawić na wygraną Polski po kursie 100.00.

Jak skorzystać z oferty?

Zarejestruj konto w STS z kodem promocyjnym GOAL200 Dokonaj pierwszej wpłaty w minimalnej kwocie 50 zł Zagraj z konta depozytowego pierwszy zakład SOLO z oferty przedmeczowej obejmujący wytypowanie zwycięstwa Polski w meczu ze Słowenią Minimalna stawka zakładu to 2 zł Jeżeli Twój kupon okaże się wygrany, poza wygraną z kuponu otrzymasz również extra bonus o wartości max 200 zł

Więcej informacji na temat promocji znajdziesz w regulaminie.

Polska – Słowenia, ostatnie wyniki

Reprezentacja Polski udział we współorganizowanym przez siebie turnieju rozpoczęła od pojedynku z jednym z faworytów do końcowego triumfu. Biało-czerwoni mierzyli się w Katowicach z utytułowaną Francją i ostatecznie musieli uznać jej wyższość przegrywając 24:26. Drużyna Patryka Rombela pozostawiła jednak po sobie dobre wrażenie.

Słowenia nie miała natomiast żadnego problemu z wygraniem swojego pierwszego grupowego spotkania. Słoweńcy wysoko 33:19 pokonali Arabię Saudyjską, która uznawana jest za najsłabszy zespół w grupie.

Polska – Słowenia, kursy

Tym razem reprezentacja Polski jest traktowana przez bukmacherów jako faworyt. Wskazują na to kursy oferowane przez nich na ten mecz. Aktualnie kurs w standardowych ofertach na wygraną Biało-czerwonych oscyluje w okolicy 1.80.

Polska – Słowenia, transmisja

Spotkanie Polska – Słowenia odbędzie się 14 stycznia (sobota) o godzinie 20:30. Telewizyjna transmisja będzie dostępna na kanale TVP Sport, natomiast za pośrednictwem internetu mecz można obejrzeć na platformie streamingowej Viaplay.

