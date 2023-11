Motor Lublin – Wisła Płock: typy, kursy, zapowiedź (05.11.2023)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Goncalo Feio

Motor Lublin – Wisła Płock: typy bukmacherskie

Motor Lublin w ramach 14. kolejki Fortuna I Ligi zagra u siebie z Wisłą Płock. To jedno z ciekawszych spotkań tej serii gier, ponieważ obie ekipy są kandydatami do udziału w barażach o awans do Ekstraklasy. Kursy bukmacherów sugerują, że będzie to zacięte spotkanie. Dlatego moim zdaniem w meczu nie padnie więcej niż 2,5 gola.

Motor Lublin – Wisła Płock: ostatnie wyniki

W trzech ostatnich meczach Motor Lublin zanotował przegraną 1:3 z Miedzią Legnica, wygraną 1:0 z Chrobrym Głogów i zwycięstwo 2:0 z Odrą Opole.

Natomiast Wisła Płock przegrała 0:3 z Arką Gdynia i 0:4 z Miedzią Legnica. Oprócz tego Nafciarze pokonali Chrobrego Głogów 2:1. Ich forma pozostawia wiele do życzenia.

Motor Lublin – Wisła Płock: historia

Ostatni mecz bezpośredni obu drużyn odbył się w 2021 roku. Wówczas w spotkaniu towarzyskim Wisła Płock wygrała 2:1. Ogólny bilans pięciu poprzednich starć jest korzystniejszy dla Nafciarzy, którzy wygrali wszystkie z tych pojedynków.

Motor Lublin – Wisła Płock: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów minimalnym faworytem jest Motor Lublin; kurs na wygraną drużyny Goncalo Feio wynosi około 2.55. Natomiast na zwycięstwo Wisły Płock współczynnik oscyluje w granicach 2.68. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Fortuna. Wykorzystując przy rejestracji Fortuna kod promocyjny GOAL, można skorzystać z atrakcyjnego bonusu.

Motor Lublin – Wisła Płock: kto wygra?

Motor Lublin – Wisła Płock: transmisja meczu

Początek meczu Motor Lublin – Wisła Płock zaplanowano na niedzielę (5 listopada) o godzinie 18:00 Transmisja spotkania będzie dostępna na kanale Polsat Sport Premium 1, a także w platformie Polsat Box Go.

