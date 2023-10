Motor Lublin - Miedź Legnica: typy, kursy i przewidywania na mecz Fortuna I Ligi. To jedno z najciekawszych spotkań 11. kolejki, w którym zmierzą się drużyny z aspiracjami do walki o awans.

Motor Lublin Miedź Legnica

Motor Lublin – Miedź Legnica: typy i przewidywania

Motor Lublin i Miedź Legnica mają tyle samo punktów na koncie w ligowej tabeli. W ostatnim czasie jedni i drudzy przeżywają spory kryzys. Dla obu drużyn najbliższe spotkanie będzie wielką szansą na przełamanie. W tej sytuacji można się spodziewać ofensywnie nastrojonych zespołów. Dlatego proponuję typ: obie drużyny strzelą gola.

Motor Lublin – Miedź Legnica: ostatnie wyniki

Motor Lublin przegrał cztery ostatnie spotkania, notując rozczarowującą serię. Podopieczni Goncalo Feio ulegli 0:2 GKS-owi Tychy, 1:4 Wiśle Kraków, 0:1 Puszczy Niepołomice i 0:2 Arce Gdynia.

Z kolei Miedź Legnica nie odniosła zwycięstwa od sześciu meczów. Legniczanie w czterech poprzednich spotkaniach zanotowali porażki 1:2 z Arką Gdynia, 1:2 z Odrą Opole i ponownie 0:2 z Arką Gdynia w Pucharze Polski. Przed tygodniem zremisowali 1:1 z ostatnim Chrobrym Głogów.

Motor Lublin – Miedź Legnica: historia

Co ciekawe, według wszelkich źródeł będzie to pierwsze spotkanie Motoru Lublin z Miedzią Legnica.

Motor Lublin – Miedź Legnica: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nieśmiało wskazują faworyta tego spotkania. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi około 2.75. Natomiast na wygraną Miedzi Legnica oscyluje w granicach 2.52. Przy okazji zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Fortuna, który przygotował ciekawą propozycję dla nowych klientów. Przy rejestracji, wykorzystując kod promocyjny Fortuna GOAL, można liczyć na bonusy o wartości do 630 zł, na co składa się zakład bez ryzyka oraz darmowy zakład.

Motor Lublin – Miedź Legnica: kto wygra?

Motor Lublin – Miedź Legnica: przewidywane składy

Motor Lublin: Budziłek, Wójcik, Luberecki, Najemski, Szarek, Gąsior, Król, Sędzikowski, Król, Welniak, Ceglarz.

Miedź Legnica: Mądrzyk, Zalewski, Mijusković, Niewulis, Kostka, Aguado, Tront, Michalik, Salvador, Mansfeld, Drygas.

Motor Lublin – Miedź Legnica: transmisja meczu

Mecz Motoru Lublin z Miedzią Legnica będzie transmitowany na antenie Polsatu Sport Extra. Oprócz tego będzie dostępny online w aplikacji Polsat Box Go dostępnej na urządzenia mobilne oraz Smart TV. Żeby uzyskać dostęp do transmisji, należy wykupić abonament. Początek pojedynku w niedzielę (8 października) o 12:40.

