Motor Lublin – Korona Kielce: typy, kursy, zapowiedź (28.02.2026)

Motor Lublin - Korona Kielce to mecz w ramach 23. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie rozpocznie się w sobotę (28 lutego) o godz. 17:30. Jesienią Żółto-Czerwoni wygrali z Motorowcami (2:0).

PressFocus Na zdjęciu: Karol Czubak

Motor – Korona: typy bukmacherskie

Motor Lublin podejmie Koronę Kielce w meczu 23. kolejki PKO BP Ekstraklasy. W w połowie lutego piłkarze Mateusza Stolarskiego ponieśli drugą porażkę w tym sezonie przed własną publicznością, a ich pogromcą była Lechia Gdańsk, która zdobyła w Lublinie trzy bramki. Obecnie Motor zajmuje 13. miejsce w tabeli i musi mieć się na baczności, ponieważ walka o utrzymanie wciąż pozostaje otwarta.

Żółto-Czerwoni są w znacznie lepszej dyspozycji. Ekipa Jacka Zielińskiego wygrała trzy ostatnie spotkania wyjazdowe. Nieco gorzej wygląda jednak ich forma na własnym stadionie. Korona należy do jednych z najsłabiej punktujących drużyn w lidze. Kielczanie plasują się obecnie na 8. pozycji i wciąż potrzebuje solidnego dorobku punktowego, by zapewnić sobie spokojne utrzymanie. Zapowiada się wyrównane spotkanie, ale z potencjałem na większą liczbę bramek. Mój typ: liczba goli – powyżej 2.5.

Paweł STS 1.88 Liczba goli – powyżej 2.5 Zagraj w STS!

Motor – Korona: ostatnie wyniki

Lublinianie przed tygodniem wywieźli komplet punktów z Gliwic, pokonując Piasta (2:1). Na listę strzelców wpisali się Mbaye Ndiaye oraz Karol Czubak. Wcześniej musieli jednak uznać wyższość Lechii Gdańsk (2:3) oraz Jagiellonii Białystok (1:4). Rundę wiosenną rozpoczęli natomiast od zwycięstwa nad Pogonią Szczecin (2:1), a jeszcze w grudniu zremisowali z Dumą Podlasia (1:1).

Korona w poprzedniej kolejce przegrała z Lechem (1:2). Do przerwy Kielczanie stracili z mistrzem Polski dwie bramki, a honorowe trafienie zanotował Mariusz Stępiński w drugiej połowie. Wcześniej zespół Zielińskiego wygrał z Radomiakiem w Radomiu (2:0). Korona uległa także Zagłębiu Lubin (1:2), wygrała z Legią Warszawa (2:1) oraz zremisowała z płocką Wisłą (1:1).

Motor – Korona: historia

Rywalizacja pomiędzy Koroną a Motorem może nie budzi wielkich emocji, ale nabrała wyraźnego charakteru. I to charakteru w kolorach Żółto-Czerwonych. W pierwszej części kampanii Kielczanie wygrali (2:0). Antoni najpierw zaliczył asystę przy golu Konrada Matuszewski, a później hiszpański snajper sam wpisał się na listę strzelców.

Motor – Korona: kursy bukmacherskie

Wedle kursów bukmacherskich, mecz w Lublinie nie ma wyraźnego faworyta. Jeśli rozważasz typ na zwycięstwo Motoru, to kursy oscylują w granicach 2.55-2.60. Wygrana Korona Kielce została ustalona na mniej więcej 2.85, a remis 3.35.

Motor Lublin Remis Korona Kielce 2.50 3.25 2.75 2.57 3.35 2.82 2.57 3.35 2.82 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 lutego 2026 18:04

Motor – Korona: przewidywane składy

Motor Lublin: Brkić – Stolarski, Najemski, Matthys, Luberecki – Ndiaye, Wolski, Samper, Rodrigues, Fabio Ronaldo – Czubak

Korona Kielce: Dziekoński – Remacle, Sotiriou, Pięczek – Zwoźny, Remacle, Svetlin, Cieszek – Długosz, Stępiński, Antonin

Motor – Korona: sonda

Kto wygra mecz w Lublinie? Motor

Remis

Korona Motor

Remis

Korona 0 Votes

Motor – Korona: transmisja meczu

Mecz Motor Lublin – Korona Kielce w 23. kolejce PKO BP Ekstraklasy rozpocznie się w sobotę (28 lutego) o godzinie 17:30. Spotkanie będzie dostępne w telewizji na antenie CANAL+ Sport 3 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.