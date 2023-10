IMAGO / RHR-Foto Na zdjęciu: Bayer Leverkusen

Molde Bayer Leverkusen Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 października 2023 14:31 .

Molde – Bayer, typy i przewidywania

Bayer Leverkusen jest zdecydowanym faworytem meczu z Molde i nawet remis z pewnością w Niemczech zostanie potraktowany jako niespodzianka. Aptekarze w ostatnich trzech spotkaniach zdobyli aż jedenaście goli, a stracili tylko jednego. Norwegowie z kolei w dwóch ostatnich starciach zdobyli pięć bramek nie tracąc ani jednej, a ich bilans bramkowy po 23. kolejkach norweskiej ekstraklasy to 52:24. Możemy zatem spodziewać się kilku goli w czwartkowym pojedynku. Nasz typ: bramki powyżej 2,5 – TAK.

Superbet 1,47 Bramki powyżej 2,5 – TAK Odwiedź Superbet

Molde – Bayer, ostatnie wyniki

Molde przeciętnie sobie radzi na krajowym podwórku w tym sezonie. Po 23. kolejkach zajmuje dopiero piąte miejsce w norweskiej ekstraklasie ze stratą ośmiu punktów do lidera. Fazę grupową Ligi Europy Norwegowie rozpoczęli do przegranej z Karabachem Agdam 0:1. Bilans ostatnich pięciu meczów to trzy wygrane, remis i porażka. Bayer Leverkusen znakomicie spisuje się w tym sezonie. Jest liderem Bundesligi i jeszcze nie zaznał porażki Na inaugurację europejskich pucharów pokonał Hacken 4:0. Bilans ostatnich pięciu spotkań to cztery wygrane i jeden remis w starciu z Bayernem Monachium.

Molde – Bayer, historia

Molde nigdy wcześniej nie rywalizowało z Bayerem Leverkusen. Będzie to pierwsze starcie tych zespołów.

Molde – Bayer, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów zdecydowanym faworytem tego meczu jest Bayer Leverkusen. Typy na zwycięstwo Aptekarzy oscylują wokół 1,41. To dobra okazja, aby skorzystać z oferty Superbet, który przygotował specjalną promocję dla nowych klientów. Zarejestruj konto z kodem promocyjnym Superbet GOAL i odbierz premię dla graczy. Każdy typer rejestrujący się z hasłem GOAL otrzyma cztery, zamiast trzech bonusów dostępnych w standardowej ofercie powitalnej, a wśród nich jest między innymi darmowy zakład.

Molde – Bayer, kto wygra

Jak zakończy się to spotkanie? Wygraną Molde 0% Remisem 0% Wygraną Bayeru 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Wygraną Molde

Remisem

Wygraną Bayeru

Molde – Bayer, przewidywane składy

Molde (Przewidywany skład) 3-5-2 Bayer Leverkusen (Przewidywany skład) 3-4-2-1 Molde (Przewidywany skład) 3-5-2 Bayer Leverkusen (Przewidywany skład) 3-4-2-1 Trenerzy ▼ Erling Moe Xabi Alonso Rezerwowi ▼ 4 Christian Cappis

5 Eirik Hestad

8 Fredrik Gulbrandsen

10 Eric Kitolano

12 Oliver Petersen

20 Kristian Eriksen

22 Magnus Grødem

33 Niklas Ödegard

34 Peder Hoel Lervik Josip Stanisic 2

Piero Hincapié 3

Robert Andrich 8

Nadiem Amiri 11

Matej Kovar 17

Noah Mbamba 18

Nathan Tella 19

Amine Adli 21

Adam Hlozek 23

Gustavo Puerta 32 Molde (Przewidywany skład) 3-5-2 Bayer Leverkusen (Przewidywany skład) 3-4-2-1 Molde (Przewidywany skład) 3-5-2 Bayer Leverkusen (Przewidywany skład) 3-4-2-1 Trenerzy ▼ Erling Moe Xabi Alonso Rezerwowi ▼ 4 Christian Cappis

5 Eirik Hestad

8 Fredrik Gulbrandsen

10 Eric Kitolano

12 Oliver Petersen

20 Kristian Eriksen

22 Magnus Grødem

33 Niklas Ödegard

34 Peder Hoel Lervik Josip Stanisic 2

Piero Hincapié 3

Robert Andrich 8

Nadiem Amiri 11

Matej Kovar 17

Noah Mbamba 18

Nathan Tella 19

Amine Adli 21

Adam Hlozek 23

Gustavo Puerta 32

Molde - Bayer, transmisja meczu

Mecz Molde z Bayerem nie będzie dostępny w polskiej telewizji. Transmisja na żywo z tego pojedynku będzie prowadzona jedynie online na platformie Viaplay dostępnej na urządzenia mobilne oraz Smart TV.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.