AC Milan – Udinese Calcio: typy, kursy, zapowiedź (11.04.2026)

AC Milan - Udinese Calcio: typy i kursy na mecz 32. kolejki rozgrywek Serie A. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji na San Siro już w sobotę (11 kwietnia) o godzinie 18:00.

Milan – Udinese, typy bukmacherskie

AC Milan już w sobotę rozegra swoje kolejne spotkanie. Tego dnia podopieczni Massimiliano Allegriego zmierzą się przed własną publicznością z Udinese Calcio w ramach 32. kolejki rozgrywek Serie A. Rossoneri wciąż pozostają w grze o mistrzostwo Włoch, dlatego każdy kolejny mecz ma dla nich ogromne znaczenie. Gospodarze będą chcieli dopisać komplet punktów i utrzymać kontakt z czołówką tabeli. Podopieczni Kosty Runjaicia natomiast spróbują sprawić niespodziankę i powalczyć o korzystny rezultat na trudnym terenie.

Ja uważam, że w tym meczu przynajmniej jeden z golkiperów zachowa czyste konto. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie

Milan – Udinese, ostatnie wyniki

AC Milan prezentuje dość równą formę. Rossoneri w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli trzy zwycięstwa (2:0 z Cremonese, 1:0 z Interem Mediolan oraz 3:2 z Torino), a także ponieśli dwie porażki (0:1 z Lazio i 0:1 z Napoli).

Udinese Calcio natomiast gra w kratkę. W pięciu ostatnich spotkaniach podopieczni Kosty Runjaicia odnieśli dwa zwycięstwa (3:0 z Fiorentiną oraz 2:0 z Genoą), zaliczyli dwa remisy (2:2 z Atalantą Bergamo i 0:0 z Genoą), a także ponieśli jedną porażkę (0:1 z Juventusem).

Milan – Udinese, historia



Historia rywalizacji Milanu z Udinese sięga wielu dekad i jest stałym elementem rozgrywek Serie A. W bezpośrednich spotkaniach wyraźną przewagę wypracowali Rossoneri, którzy przez lata częściej sięgali po zwycięstwa. Udinese jednak wielokrotnie potrafiło postawić trudne warunki, zwłaszcza na własnym stadionie, gdzie niejednokrotnie urywało punkty faworytowi. Mecze tych drużyn często mają dynamiczny przebieg i potrafią przynosić niespodziewane rozstrzygnięcia.

Milan – Udinese, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem sobotniego spotkania jest AC Milan. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.43. W przypadku zwycięstwa Udinese Calcio natomiast sięga nawet 7.10.

AC Milan Udinese 1.43 4.40 7.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 10 kwietnia 2026 18:11

Milan – Udinese, kto wygra?

Milan – Udinese, przewidywane składy

AC Milan: Maignan – Tomori, De Winter, Pavlović – Saelemaekers, Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi – Pulisic, Leao

Udinese Calcio: Okoye – Kristensen, Kabasele, Solet – Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara – Zaniolo, Davis

Milan – Udinese, transmisja meczu

Spotkanie AC Milan – Udinese Calcio obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 2. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie elevensports.pl, a także w usłudze STS TV.

