AC Milan – Udinese Calcio, typy na mecz i przewidywania

AC Milan po swoim ostatnim występie ligowym spadł w tabeli na trzecie miejsce. Było to podyktowane remisem z SSC Napoli w poprzedniej rundzie (2:2). Rossoneri w tym spotkaniu prowadzili dwoma bramkami, ale roztrwonili swoją przewagę. W sobotni wieczór mediolańczycy będą mieć dobrą okazję do tego, aby wrócić na ścieżkę zwycięstw, mierząc się z Udinese Calcio. Zebry z Dacia Arena w poprzedni weekend podzielili się punktami po raz piąty z rzędu. W dziewięciu z ostatnich 15 meczów, w których grało Udinese, obie drużyny strzelały gole. Można rozważyć taki wariant na sobotnim kuponie. Typ: obie drużyny zdobędą bramki – TAK.

AC Milan – Udinese Calcio, sytuacja kadrowa

Trener Stefano Pioli nie będzie mógł skorzystać z usług aż pięciu graczy w sobotni wieczór. Wyłączeni z gry są: Marco Sportiello, Ismael Bennacer, Mattia Caldara, Pierre Kalulu i Marco Pellegrino. Z kolei u gości nie będą mogli zagrać: Enzo Ebosse, Kingsley Ehizbue, Gerard Deulofeu, Brenner oraz Keinan Davis.

AC Milan – Udinese Calcio, ostatnie wyniki

Mediolańczycy nie wygrali w żadnym z trzech ostatnich spotkań. Milan remisował w nich z Napoli (2:2) i przegrał kolejno z Juventusem (0:1) i Paris Saint-Germain (0:3).

Drużyna z Udinese ma natomiast za sobą porażkę w środku tygodnia w Pucharze Włoch z Cagliari po dogrywce (1:2). Wcześniej natomiast Udinese zaliczyło pięć z rzędu remisów.

AC Milan – Udinese Calcio, historia

W pięciu ostatnich bezpośrednich meczach między oboma zespołami trzykrotnie miał miejsce remis. Milan i Udinese mają też po jednym zwycięstwie. Po raz ostatni obie ekipy grały ze sobą w marcu i wówczas górą byli zawodnicy ekipy z Dacia Arena.

AC Milan – Udinese Calcio, kursy

Kurs na remis w Superbet zakłady bukmacherskie wynosi 3.60. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać między innymi z atrakcyjnych promocji.

AC Milan – Udinese Calcio, przewidywane składy

Drużyny Andrei Pioliego i Andrei Sottila najpewniej wystąpią w różnych ustawieniach. Milan może zagrać w schemacie taktycznym opartym na czterech defensorach, trzech pomocnikach i trzech atakujących. Z kolei w Udinese mogą postawić na ustawienie 3-5-2.

AC Milan Stefano Pioli 4-3-3 Przewidywany skład 3-5-2 Przewidywany skład Udinese Andrea Sottil AC Milan Stefano Pioli 4-3-3 Przewidywany skład 3-5-2 Przewidywany skład Udinese Andrea Sottil Rezerwowi ▼ 7 Yacine Adli 8 Ruben Loftus-Cheek 11 Christian Pulisic 15 Luka Jović 17 Noah Okafor 21 Samuel Chukwueze 32 Tommaso Pobega 42 Alessandro Florenzi 83 Antonio Mirante 92 Lapo Nava 95 Davide Bartesaghi 3 Adam Masina 5 Axel Guessand 6 Oier Zarraga 7 Isaac Success 8 Domingos Quina 12 Hassane Kamara 13 João Ferreira 15 Marley Aké 16 Antonio Tikvic 21 Etienne Camara 26 Florian Thauvin 30 Martín Payero 40 Maduka Okoye 80 Simone Pafundi 93 Daniele Padelli AC Milan Stefano Pioli 4-3-3 Przewidywany skład 3-5-2 Przewidywany skład Udinese Andrea Sottil AC Milan Stefano Pioli 4-3-3 Przewidywany skład 3-5-2 Przewidywany skład Udinese Andrea Sottil Rezerwowi ▼ 7 Yacine Adli 8 Ruben Loftus-Cheek 11 Christian Pulisic 15 Luka Jović 17 Noah Okafor 21 Samuel Chukwueze 32 Tommaso Pobega 42 Alessandro Florenzi 83 Antonio Mirante 92 Lapo Nava 95 Davide Bartesaghi 3 Adam Masina 5 Axel Guessand 6 Oier Zarraga 7 Isaac Success 8 Domingos Quina 12 Hassane Kamara 13 João Ferreira 15 Marley Aké 16 Antonio Tikvic 21 Etienne Camara 26 Florian Thauvin 30 Martín Payero 40 Maduka Okoye 80 Simone Pafundi 93 Daniele Padelli

AC Milan – Udinese Calcio, kto wygra

AC Milan – Udinese Calcio, transmisja meczu

Sobotnie spotkanie będzie emitowane w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1. Spotkanie zacznie się o godzinie 20:45. To starcie można także obejrzeć przez internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do skorzystania z promocji, w ramach której możesz zaoszczędzić 240 zł. Za 12-miesięczny abonament – płatność z góry – z dostępem do stacji CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium zapłacisz jedynie 648 zł. Miesięczny koszt w takim przypadku wynosi 54 zł, natomiast w standardowej ofercie wynosi on 74 zł.

