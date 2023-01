Milan – Torino: typy, kursy, zapowiedź (11.01.2023)

PressFocus Na zdjęciu: AC Milan

Milan – Torino: typy i kursy na mecz Pucharu Włoch. „Rossoneri” w 1/8 finału Coppa Italia zmierzą się z „Bykami”. Milan jest faworytem w starciu z Torino, ale o wszystkim zdecyduje jedno spotkanie, więc wszystko może się zdarzyć. Zachęcamy do przeczytania zapowiedzi tego meczu.

Milan – Torino, typy i przewidywania

Zarówno Milan, jak i Torino mają taki sam dorobek w Pucharze Włoch. Obie drużyny wygrywały to trofeum pięciokrotnie, jednak „Rossoneri” nie triumfowali w tych rozgrywkach od 20 lat, a „Byki” od aż 30 lat. Milan poprzednią edycję Coppa Italia zakończył na etapie półfinału, gdzie uległ rywalowi zza miedzy – Interowi Mediolan. Torino z kolei pożegnało się z Pucharem Włoch 2021/2022 już w drugiej rundzie. Zdecydowanym faworytem środowego spotkania są podopieczni Stefano Piolego.

„Granata” przegrała 3 z ostatnich 5 meczów na wyjeździe przeciwko „Czerwono-Czarnym”. Nasz typ: zwycięstwo Milanu.

Milan – Torino, sytuacja kadrowa

W obozie gospodarzy nie zagrają Alessandro Florenzi, Zlatan Ibrahimović, Mike Maignan, Fode Ballo-Toure, Rade Krunić, Divock Origi, Simon Kjaer oraz Ante Rebić. Jeśli chodzi o gości z Turynu, to na boisku najprawodopodobniej nie zobaczymy Pietro Pellegriego i Oli Ainy.

Milan – Torino, ostatnie wyniki

Milan po powrocie Serie A zanotował zwycięstwo nad Salernitaną (2:1) oraz remis w starciu przeciwko Romie (2:2). Torino natomiast w dwóch spotkaniach zdobyło dwa punkty – 1:1 z Hellasem Werona i 1:1 z Salernitaną. Potencjalnym rywalem „Rossonerich” lub „Granaty” w ćwierćfinale Pucharu Włoch będzie wygrany pojedynku Fiorentina – Sampdoria.

Milan – Torino, historia

Torino wygrało tylko jeden z ostatnich pięciu meczów przeciwko Milanowi. Miało to miejsce w 12. kolejce aktualnego sezonu Serie A. Wówczas „Byki” pokonały „Rossonerich” 2:1. We wcześniejszych czterech spotkaniach trzy razy zwyciężył Milan i padł jeden remis.

Milan – Torino, kursy bukmacherskie

„Rossoneri” są zdecydowanym faworytem środowego meczu na San Siro. Kurs na wygraną Milanu wynosi mniej więcej 1.65, a typ na zwycięstwo Torino to około 5.50. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na mniej więcej 4.00. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to warto skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziecie w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Milan – Torino, przewidywane składy

Milan: Tatarusanu; Kalulu, Tomori, Gabbia, Dest; Vranckx, Bennacer; Saelemaekers, Pobega, Leao; De Ketelaere

Torino: Milinković-Savić; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Singo, Ricci, Lukic, Vojvoda; Miranchuk, Vlasic; Sanabria

Milan – Torino, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na Polsacie Sport, a także na stronach STS, Betclic oraz Superbet. Początek meczu na San Siro w środę 11 stycznia o godzinie 21:00.

