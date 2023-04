Milan - Lecce: typy, kursy, zapowiedź. Milan po dwóch remisach z rzędu w Serie A i ze względu na odzyskanie przez Juventus 15 punktów spadł obecnie na piąte miejsce w tabeli Serie A. Rossoneri napędzeni awansem do półfinału Ligi Mistrzów teraz muszą udowodnić dobrą formę również na ligowym podwórku. Początek meczu o godzinie 18:00.

PressFocus Na zdjęciu: Rafael Leao

San Siro Serie A AC Milan Lecce 1.52 4.40 7.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 kwietnia 2023 18:02 .

Milan – Lecce, typy i przewidywania

Milan zremisował dwa ostatnie mecze w Serie A i spadł na piąte miejsce w tabeli. Rossoneri nie mają już więcej miejsca na kolejne wpadki i tym razem muszą sięgnąć po trzy punkty. Mimo zmęczenia grą w Lidze Mistrzów zespół Piolego jest zdecydowanym faworytem meczu z Lecce i każdy inny wynik niż wygrana gospodarzy będzie małą sensacją. Przyglądając się wynikom bezpośrednich rywalizacji Milanu i Lecce oraz rezultatom ich ostatnich pojedynków powinniśmy spodziewać się kilku goli w tym starciu. Nasz typ: bramki powyżej 2,5 – TAK.

Milan – Lecce, sytuacja kadrowa

W niedzielnym meczu nie wystąpi Calabria, który musi pauzować za żółte kartki. Według mediów z drobnymi urazami zmagają się Giroud oraz Ibrahimović. Być może Pioli po meczu Ligi Mistrzów da odpocząć kilku zawodnikom pierwszego składu w rywalizacji z niżej notowanym rywalem. W zespole gości występ pod znakiem zapytania stoi w przypadku Pongracicia oraz Dermaku, którzy mają problemy zdrowotne.

Milan – Lecce, ostatnie wyniki

Milan aż trzy z ostatnich pięciu meczów rozegrał przeciwko Napoli. Wszystko zaczęło się od wygranej w Serie A 4:0, a następnie przyszło skromne zwycięstwo 1:0 w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Remis w rewanżu dał rossonerim awans. Zespół Piolego w międzyczasie rozegrał dwa inne mecze w ramach walki o ligowe punkty. Milan zremisował z Bolonią i Empoli.

Lecce przed tygodniem zremisowało z Sampdorią 1:1. Jednak wcześniej ekipa z południa Włoch zaliczyła serię aż sześć porażek z rzędu. Lecce na wygraną czeka od 19 lutego i pojedynku z Atalantą.

Milan – Lecce, historia

Pierwszy mecz obu drużyn w tym sezonie zakończył się remisem 2:2. Lecce nie ma jednak dobrego bilansu w pojedynkach z Milanem. Ostatnie pięć spotkań to trzy wygrane rossonerich i dwa remisy, a drużyna z Apuli na wygraną czeka od 2006 roku.

Milan – Lecce, kursy bukmacherskie

Milan – Lecce, kto wygra

Milan – Lecce, przewidywane składy

Milan – Lecce, transmisja meczu

Niedzielny mecz 31. kolejki Serie A będzie dostępny na antenie Eleven Sports 3. Mecz można również obejrzeć w aplikacji CANAL+ Online. Z tej okazji zachęcamy do skorzystania z naszej promocji, dzięki której decydując się na sześciomiesięczny abonament z góry zapłacicie jedynie 354 zł (59zł/mies.) zamiast 414 zł oszczędzając tym samym 60 zł w stosunku do standardowej oferty. Subskrypcja zawiera dostęp do kanałów Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium.

