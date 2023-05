Milan - Lazio: typy i kursy na mecz Serie A. Obie drużyny walczą w tym sezonie o awans do Ligi Mistrzów, dlatego spotkanie w ramach 34. kolejki zapowiada się bardzo interesująco. Zachęcamy do przeczytania zapowiedzi tej hitowej potyczki. Początek rywalizacji już w sobotę 6 maja o godzinie 15:00.

PressFocus Na zdjęciu: Ciro Immobile

San Siro Serie A AC Milan Lazio Rzym 2.00 3.45 4.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 maja 2023 15:06 .

Milan – Lazio, typy bukmacherskie

Pierwsze spotkanie w ramach 34. kolejki zapowiada się niezwykle ciekawie. Zarówno Milan jak i Lazio walczą o awans do przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów. Obecnie ekipa Stefano Piolego zajmuje szóstą lokatę w ligowej tabeli, ze stratą dwóch oczek do miejsca gwarantującego grę w Champions League. Natomiast drużyna “Biancocelestich” okupuje drugie miejsce w Serie A. Patrząc na obie drużyny, trudno wskazać tutaj jednoznacznego faworyta do wygranej. Nie ma jednak wątpliwości, że celem jednych i drugich jest zdobycia ważnych trzech punktów. My spodziewamy się dobrego i zaciętego meczu, w którym główną rolę odegrają defensorzy obu zespołów. Stawiamy na to, że w tej rywalizacji nie padnie wiele bramek. Nasz typ: poniżej 2.5 goli w meczu

STS 1.65 Poniżej 2.5 goli w meczu Zagraj!

Milan – Lazio, ostatnie wyniki

Milan przechodzi mały kryzys w rozgrywkach Serie A. W pięciu ostatnich spotkaniach tylko raz wygrali (2:0 z Lecce) i aż czterokrotnie remisowali (0:0 z Empoli, 1:1 z Bologną, 1:1 z Romą oraz 1:1 z Cremonese). Słabe wyniki w lidze sprawiły, że ekipa Stefano Piolego wypadła z pierwszej czwórki tabeli włoskiej ekstraklasy.

Natomiast Lazio jest jedną z rewelacji obecnego sezonu Serie A. Nikt przed sezonem nie spodziewał się, że drużyna Maurizio Sarriego będzie wiceliderem na tym etapie rozgrywek. Jednak w ostatnich pięciu meczach zaliczyli dwie wpadki (0:1 z Torino oraz 1:3 z Interem), ale trzykrotnie potrafili wychodzić zwycięsko (2:1 z Juventusem, 3:0 ze Spezia, a także 2:0 z Sassuolo).

Milan – Lazio, historia

W tym sezonie obie drużyny już stanęły naprzeciwko siebie. Wówczas drużyna Lazio trafiła na bardzo słaby okres Milanu i zwyciężyła na własnym stadionie aż 4:0 po bramkach zdobytych przez Sergeja Milinkovicia-Savicia, Mattię Zaccagniego, Luisa Alberto oraz Felipe Andersona. Jednak w ostatnich pięciu spotkaniach to piłkarze “Rossonerich” częściej wygrywali, bo aż trzykrotnie.

Milan – Lazio, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy dość jednostronnie obstawiają sobotni pojedynek. Zdecydowanym faworytem na papierze wydaje się być Milan i to za nimi będzie przemawiał atut własnego boiska. Jeśli rozważasz zwycięstwo gospodarzy, to kursy na takie zdarzenie oscylują w granicach 1.95 – 1.98 podczas gdy na wygraną podopiecznych Maurizio Sarriego wynosi 3.95 – 4.10. Spotkanie to warto obstawiać na STS. Skorzystajcie z kodu promocyjnego oferowanego przez bukmachera. Dzięki niemu możecie liczyć na bonus bez depozytu w wysokości 30 zł. Aby uzyskać do niego dostęp, użyjcie naszego kodu promocyjnego STS GOAL.

AC Milan Remis Lazio Rzym 2.00 3.40 4.20 1.98 3.45 3.95 2.00 3.45 4.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 maja 2023 15:06 .

Milan – Lazio, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Milanu 100% remisem 0% wygraną Lazio 0% 4 + Głosy Oddaj swój głos: wygraną Milanu

remisem

wygraną Lazio

Milan – Lazio, przewidywane składy

W drużynie Milanu zabraknie w sobotę kontuzjowanych Zlatana Ibrahimovicia oraz Tommaso Pobegi. Ponadto w drużynie dowodzonej przez Stefano Piolego może zabraknąć takich zawodników jak: Rafael Leao, Olivier Giroud czy Sandro Tonali. Powodem tego jest zbliżający się mecz półfinałowi Ligi Mistrzów z Interem.

Natomiast Maurizio Sarri w tym spotkaniu nie będzie mógł skorzystać z Danilo Cataldiego, który doznał ostatnio drobnego urazu. W przewidywanym składzie “Biancocelestich” brakuje również Sergeja Milinkovicia-Savicia, Alessio Romagnolego czy Elseida Hysaj.

Milan – Lazio, transmisja meczu

Spotkanie Milanu z Lazio będzie transmitowana na kanale Eleven Sports 1. Początek meczu w ramach 34. kolejki Serie A już w sobotę 6 maja o godzinie 15:00. Istnieje również możliwość śledzenia rywalizacji za pośrednictwem usługi CANAL+ online. Decydując się na wykupienie półrocznego dostępu do pakietu z wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium, możemy zaoszczędzić 60 zł. W tym wypadku koszt miesięcznego dostępu wyniesie tylko 59 zł. Aby skorzystać z oferty, należy zarejestrować konto za pośrednictwem naszej strony.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.