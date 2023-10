fot. Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Stefano Pioli

AC Milan – Juventus FC, typy i przewidywania

Prawdziwe show mogą zrobić w niedzielny wieczór zawodnicy AC Milan i Juventusu na San Siro w Mediolanie. Rossoneri są liderem rozgrywek. Z kolei ekipa z Turynu ma ambitne plany, aby namieszać w tej kampanii w Serie A.

Obie ekipy w ostatnim czasie są w niezłej dyspozycji. Zwłaszcza podobać może się Milan, który wygrał siedem z ostatnich ośmiu ligowych spotkań. Jednocześnie ekipa z Mediolanu wybornie spisuje się w defensywie, bo w ostatnich sześciu meczach straciła tylko jednego gola.

Niedzielne spotkanie wydaje się podręcznikowym przykładem na typ związany z maksymalnie dwoma golami. Typ: poniżej 2,5 bramki – TAK.

AC Milan – Juventus FC, ostatnie wyniki

Drużyna Stefano Pioliego jest od sześciu meczów bez porażki. W tym czasie AC Milan wygrał cztery spotkania i w dwóch z remisował. Przed reprezentacyjną przerwą poradził sobie z Genoą (1:0).

Rossoneri w roli gospodarza mogą pochwalić się sześcioma z rzędu zwycięstwami. Milan w tym czasie pokonywał między innymi Lazio (2:0) oraz Hellas Weronę (1:0) i Torino (4:1).

Zespół z Allianz Stadium ma natomiast ze sobą cenne zwycięstwo w Derby del Mole z Torino (2:0). Tym samym Juventus wrócił na zwycięskie tory po remisie z Atalantą (0:0).

Bianconeri nie wygrali w roli gościa w żadnych z dwóch ostatnich meczów. Oprócz bezbramkowego remis z La Deą ekipa z Turynu przegrała też na MAPIE Stadium z Sassuolo (2:4).

Milan – ostatnie 5 meczów 07.10.2023 Genoa – AC Milan 0:1 (Serie A)

0:1 (Serie A) 04.10.2023 Borussia – AC Milan 0:0 (Liga Mistrzów)

30.09.2023 AC Milan – Lazio 2:0 (Serie A)

– Lazio 2:0 (Serie A) 27.09.2023 Cagliari – AC Milan 1:3 (Serie A)

1:3 (Serie A) 23.09.2023 AC Milan – Hellas Werona 1:0 (Serie A) Juventus – ostatnie 5 meczów 07.10.2023 Juventus – Torino 2:0 (Serie A)

– Torino 2:0 (Serie A) 01.10.2023 Atalanta – Juventus 0:0 (Serie A)

26.09.2023 Juventus – Lecce 1:0 (Serie A)

– Lecce 1:0 (Serie A) 23.09.2023 Sassuolo – Juventus 4:2 (Serie A)

– Juventus 4:2 (Serie A) 16.09.2023 Juventus – Lazio 3:1 (Serie A)

AC Milan – Juventus FC, historia

Po raz ostatni o ligowe punkty oba zespoły grały ze sobą w maju tego roku. Wówczas górą był Milan, wygrywając jednym golem (1:0). Ogólnie w pięciu ostatnich oficjalnych spotkaniach z udziałem obu ekip trzykrotnie górą byli Rossoneri, a dwa starcia zakończyły się remisem.

AC Milan – Juventus FC, spotkania bezpośrednie (H2H)

28.07.2023 Towarzysko Juventus 2:2 k. 4:3 Milan

28.05.2023 Serie A Juventus 0:1 Milan 08.10.2022 Serie A Milan 2:0 Juventus 23.01.2022 Serie A Milan 0:0 Juventus 19.09.2021 Serie A Juventus 1:1 Milan

AC Milan – Juventus FC, kursy bukmacherów

AC Milan – Juventus FC, przewidywane składy

Oba zespoły mogą pochwalić się ciekawymi opcjami w ofensywie. U gospodarzy zabójczo prezentuje się tercet: Rafael Leao, Christian Pulisic i Olivier Giroud. Z kolei w szeregach Bianconerich o bramki mają zadbać Dusan Vlahović oraz Arkadiusz Milik.

AC Milan Stefano Pioli 4-3-3 Przewidywany skład 3-5-2 Przewidywany skład Juventus FC Massimiliano Allegri Rezerwowi ▼ 15 Luka Jović 17 Noah Okafor 18 Luka Romero 20 Pierre Kalulu 21 Samuel Chukwueze 24 Simon Kjær 31 Marco Pellegrino 32 Tommaso Pobega 92 Lapo Nava 95 Davide Bartesaghi Dean Donny Huijsen 13 Kenan Yildiz 15 Samuel Iling 17 Moise Kean 18 Timothy Weah 22 Carlo Pinsoglio 23 Andrea Cambiaso 27 Matia Perin 36 Tommaso Mancini 40 Hans Nicolussi Caviglia 41

AC Milan – Juventus FC, kto wygra

AC Milan – Juventus FC, transmisja meczu

Niedzielna batalia będzie oczywiście transmitowane w telewizji. Mecz będzie emitowany na antenie Eleven Sports 1. Spotkanie zacznie się o godzinie 18:00. To starcie można także obejrzeć przez internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do skorzystania z promocji, w ramach której możesz zaoszczędzić 240 zł. Za 12-miesięczny abonament – płatność z góry – z dostępem do stacji CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium zapłacisz jedynie 648 zł. Miesięczny koszt w takim przypadku wynosi 54 zł, natomiast w standardowej ofercie wynosi on 74 zł.

