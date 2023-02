fot. PressFocus Na zdjęciu: AC Milan - Atalanta

AC Milan – Atalanta to ostatnie niedzielne spotkanie w ramach 24. kolejki Serie A. Faworytem w tym starciu są aktualni mistrzowie Włoch. La Dea jednak chce pokrzyżować plany Rossonerich. W naszej zapowiedzi znajdziecie między innymi nasze typy, przewidywania i kursy oferowane przez bukmacherów.

San Siro Serie A AC Milan Atalanta 2.22 3.50 3.45 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 lutego 2023 12:00 .

AC Milan – Atalanta BC, typy na mecz i przewidywania

Obie ekipy dzieli w ligowej klasyfikacji różnica zaledwie trzech punktów. AC Milan legitymuje się 44 oczkami. Tymczasem team z Bergamo ma na swoim koncie 41 punktów. W ostatnim czasie więcej powodów do zadowolenia mają Rossoneri, mogący pochwalić się trzema zwycięstwami z rzędu, licząc wszystkie rozgrywki. Atalanta natomiast w czterech ostatnich bataliach zaliczyła aż trzy porażki. Spoglądając na historię ostatnich spotkań, to więcej zwycięstw zaliczyli mediolańczycy, co sprawia, że typujemy wiktorię gospodarzy w niedzielnej potyczce. Nasz typ: wygrana Milanu.

AC Milan – Atalanta BC, sytuacja kadrowa

W szeregach gospodarzy nie będą mogli wystąpić w niedzielnej konfrontacji tacy zawodnicy jak: Davide Calabria, czy Ismael Bennacer. U gości zabraknie natomiast: Meriha Demirala, Hansa Hateboera i Duvana Zapaty.

AC Milan – Atalanta BC, ostatnie wyniki

Podopieczni Stefano Pioliego podejdą do sobotniej batalii opromienieni wygraną nad Monzą (3:1). Milan natomiast wcześniej odniósł cenne zwycięstwo nad Tottenhamem Hotspur (1:0) w Lidze Mistrzów.

Mniej powodów do zadowolenia ma z kolei w ostatnich tygodniach ekipa Gian Piero Gasperiniego. Atalanta przegrała ostatnio z Lecce (1:2). Tym samym La Dea zboczyła szybko ze zwycięskich torów, gdy wygrała z Lazio (2:0).

AC Milan – Atalanta BC, historia

W pięciu ostatnich potyczkach między obiema drużynami trzykrotnie górą byli piłkarze Milanu, raz wygrała Atalanta i jedno spotkanie zakończyło się remisem. Właśnie w ostatnim starciu z sierpnia minionego roku miał miejsce podział punktów (1:1).

AC Milan – Atalanta BC, kursy

Kurs na remis w STS zakłady bukmacherskie wynosi 3,30. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać m.in. z zakładu bez ryzyka 100 zł.

AC Milan – Atalanta BC, przewidywane składy

Milan: Tatarusanu – Kalulu, Tomori, Thiaw, Messias, Tonali, Krunic, Hernandez, Diaz, Leao, Giroud

Atalanta: Musso – Toloi, Djimsiti, Palomino, Zappacosta, Ederson, Koopmeiners, Maehle, Lookman, Boga, Hojlund.

AC Milan – Atalanta BC, kto wygra

AC Milan – Atalanta BC, transmisja meczu

Mecz Milan – Atalanta będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji. Spotkanie będzie emitowane na antenie Eleven Sports 1. Potyczka będzie także dostępna w internecie. Zawody można zobaczyć dzięki usłudze CANAL+ online.

Pakiet ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium w standardowej ofercie kosztuje 69 zł miesięcznie, natomiast rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony i wykupując od razu 6-miesięczny dostęp, można zaoszczędzić 60 zł (płacąc tylko 354 zł zamiast 414 zł).

Można również wykupić pakiet z dostępem do CANAL+SPORT i transmisji z Ekstraklasy z w cenie 39 zł miesięcznie przez pierwsze trzy miesiące, w kolejnych 49 zł miesięcznie.

