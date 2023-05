Miedź Legnica – Widzew Łódź: typy, kursy, zapowiedź (08.05.2023)

PressFocus Na zdjęciu: Widzew Łódź

Miedź Legnica – Widzew Łódź: przewidywania na mecz

Drużyna Miedzi Legnica jest już pewna spadku z PKO Ekstraklasy. Zespół Grzegorza Mokrego, a wcześniej Wojciecha Łobodzińskiego kompletnie odstawał od ligowych rywali. Pomimo pojedynczych zrywów nie udało się utrzymać w lidze. Raptem cztery ligowe zwycięstwa spowodowały, że Miedź wraca do Fortuna 1. ligi już po pierwszym sezonie.

Z kolei Widzew Łódź po kapitalnej rundzie wiosennej, jesienią rozgrywa fatalne zawody. Podopieczni Janusza Niedźwiedzia w niczym nie przypominają samych siebie z pierwszej części kampanii 2022/2023. To powoduje, że ekipa z Łodzi zajmuje dziś 11. miejsce w lidze, choć jeszcze zimą wydawało się, że może powalczyć o europejskie puchary. Do tego cztery porażki z rzędu powodują, że trudno się spodziewać wybitnego starcia w poniedziałkowy wieczór. Nasz typ na to spotkanie: poniżej 3,5.

Miedź Legnica – Widzew Łódź: ostatnie spotkania

Fakt, który łączy oba zespoły na przestrzeni ostatnich spotkań, to brak zwycięstwa w pięciu poprzednich meczach. Zarówno Miedź, jak i Widzew czekają na zwycięstwo od 21. kolejki PKO Ekstraklasy. Było to pod koniec lutego. Wtedy Widzew pokonał Śląsk Wrocław 1:0 na własnym stadionie, a z kolei Miedź pokonała Wisłę Płock 2:1. Od tego czasu drużyna z Łodzi zgromadziła na swoim koncie trzy punkty, a podopieczni trenera Mokrego cztery.

Miedź Legnica – Widzew Łódź: sytuacja kadrowa

Nie ma większych problemów kadrowych w obu drużynach. Do dyspozji trenerów powinni być wszyscy piłkarze. Jedynym wyjątkiem jest Fabio Nunes – zawodnik Widzewa Łódź nie gra już jednak z powodu kontuzji od jakiegoś czasu.

Miedź Legnica – Widzew Łódź: historia

Obie drużyny mierzyły się ze sobą zarówno w tym, jak i poprzednim sezonie. Po awansie do Ekstraklasy lepsi okazali się łodzianie, którzy wygrali w pierwszym meczu pomiędzy tymi ekipami w tym sezonie 1:0. Zaś na zapleczu, w Fortuna 1. lidze w ostatnich latach zazwyczaj padał remis, a raz wygrała ekipa z Legnicy. Było to ostatnie spotkanie obu ekip przed awansem.

Miedź Legnica – Widzew Łódź: kursy bukmacherskie

Miedź Legnica – Widzew Łódź: przewidywane jedenastki

Miedź: Abramowicz, Gulen, Mijusković, Niewulis, Carolina, Drygas, Drachal, Dominguez, Chuca, Wełkowski, Henriquez.

Widzew: Ravas, Stępiński, Szota, Żyro, Milos, Shehu, Hanousek, Zieliński, Terpiłowski, Pawłowski, Jordi Sanchez.

Miedź Legnica – Widzew Łódź: kto wygra?

Miedź Legnica – Widzew Łódź: transmisja

Spotkanie transmitowane będzie na Canal+ Sport oraz Canal+ Sport 3. To starcie można obejrzeć także przez Internet w usłudze CANAL+ online. Początek meczu na Stadionie w Legnicy w najbliższy poniedziałek 8 maja o godzinie 19:00.

