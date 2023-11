Miedź Legnica – Resovia Rzeszów: typy, kursy, zapowiedź (03.11.2023)

Piątkowy mecz 14. kolejki 1 Ligi pomiędzy Miedzią a Resovią nie będzie dostępny w polskiej telewizji. Transmisję można śledzić jedynie przez wykupienie dostępu na platformie streamingowej Polsat Box Go. Oto typy, kursy i zapowiedź tej rywalizacji.

PressFocus Na zdjęciu: Ruben Hoogenhut, Miedź Legnica

Miedź Legnica Resovia Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 listopada 2023 19:13 .

Miedź Legnica – Resovia Rzeszów: przewidywania

Pierwszym spotkaniem 14. kolejki Fortuna 1. ligi będzie rywalizacja Miedzi Legnica z Resovią Rzeszów. Gospodarze przystępują do tego spotkania z serią czterech meczy bez porażki. Z kolei goście ostatnie dwa spotkania przegrali, a w sumie w ostatnich pięciu meczach zdobyli raptem sześć punktów. To pokazuje, że obie te ekipy znajdują się obecnie na zupełnie innych biegunach ligowej rzeczywistości. Stąd też mój typ na to spotkanie: Miedź Legnica wygra.

Fortuna 1.58 Miedź Legnica wygra Zagraj!

Miedź Legnica – Resovia Rzeszów: ostatnie wyniki

Tak, jak już wspominałem. Miedź Legnica ma za sobą dobrą passę. W ostatnich pięciu meczach legniczanie zainkasowali osiem oczek, co pozwoliło powrócić na czołowe miejsca w pierwszoligowej tabeli. Z kolei Resovia niezmiennie od początku sezonu plasuje się w dolnych rejonach stawki. Podopieczni Mirosława Hajdy obecnie zajmują pierwsze spadkowe miejsce. Z pewnością będą chcieli się odkuć i wydostać spod kreski.

Miedź Legnica – Resovia: historia

Historia rywalizacji tych ekip jest stosunkowo krótka. Miedź mierzyła się z Resovią w ostatnich latach pięciokrotnie. Cztery razy w lidze i raz w pucharze. To wówczas piłkarze z Rzeszowa okazali się jedyny raz w obecnych czasach lepsi od ekipy z Legnicy. Poza tym trzykrotnie lepsza była Miedź, a tylko raz padł w tej rywalizacji remis.

Miedź Legnica – Resovia Rzeszów: kursy bukmacherskie

Typy bukmacherów na to spotkanie są jednoznaczne. Faworytem jest zespół z Legnicy. Kurs na zwycięstwo gospodarzy oscyluje w graniach 1.55. Z kolei remis wyceniany jest na mniej więcej 3.95 – 4.25. Z kolei grając na zwycięstwo Resovii stawiamy po kursie około 5.00. Zakład na ten mecz warto zabezpieczyć cashbackiem. Zakłady bez ryzyka o wartości 600 zł znajdziesz w ofercie powitalnej bukmachera Fortuna. Z oferty można skorzystać rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

Miedź Legnica – Resovia: przewidywane składy

Miedź: Mądrzyk, Kostka, Mijusković, Hoogenhout, Carolina, Michalik, Tront, Lehaire, Antonik, Drygas, Mansfield

Resovia: Pindroch, Tomal, Osyra, Bondarenko, Adamski, Kanach, Urynowicz, Łyszczarz, Mikulec, Ibu-Torti, Ciepiela

Miedź Legnica – Resovia: kto wygra?

Kto wygra? Miedź Legnica 100% Remis 0% Resovia Rzeszów 0% 2 + Głosy Oddaj swój głos: Miedź Legnica

Remis

Resovia Rzeszów

Miedź Legnica – Resovia Rzeszów: transmisja

Piątkowy mecz 14. kolejki 1 Ligi pomiędzy Miedzią a Resovią nie będzie dostępny w polskiej telewizji. Transmisję można śledzić jedynie przez wykupienie dostępu na platformie streamingowej Polsat Box Go.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.