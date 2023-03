fot. PressFocus Na zdjęciu: Jesus Imaz

Stadion Mijeski im.Orla Bialego Ekstraklasa Miedź Legnica Jagiellonia Białystok

Miedź – Jagiellonia, typy i przewidywania

Po fatalnej rundzie jesiennej Miedź Legnica jest głównym faworytem do spadku z Ekstraklasy. Drużyna Grzegorza Mokrego wiosną prezentuje się dużo lepiej, choć wciąż nie punktuje na zadowalającym poziomie, przez co zajmuje ostatnią lokatę w ligowej tabeli. W niedzielę Miedź zagra przed własną publicznością z Jagiellonią Białystok. Ewentualne zwycięstwo pozwoli beniaminkowi zbliżyć się do Lechii Gdańsk na zaledwie punkt. To bardzo ważne spotkanie również dla ekipy Macieja Stolarczyka, która jest uwikłana w walkę o utrzymanie i aktualnie znajduje się tuż nad kreską. Spodziewamy się, że w Legnicy padnie sporo goli. Nasz typ – powyżej 2,5 bramki.

Kuba Olkiewicz z redakcji Goal.pl stawia natomiast, że żadna z ekip nie wyjdzie z tego spotkania zwycięsko.

Miedź – Jagiellonia, sytuacja kadrowa

Miedź Legnica nie będzie mogła skorzystać jedynie z kontuzjowanego Olafa Kobackiego. W ekipie Jagiellonii na murawie nie zobaczymy natomiast Wojciecha Łaskiego i Carlosa Meny. W ostatnich dniach z Białymstokiem po latach pożegnał się Martin Pospisil.

Miedź – Jagiellonia, ostatnie wyniki

Wiosną obie drużyny wygrały tylko po jednym meczu. Miedź Legnica w 21. kolejce ograła Wisłę Płock 2-1. Przed tygodniem przegrała natomiast z Zagłębiem Lubin (1-2), co po raz kolejny podburzyło nastroje w Legnicy.

Jagiellonia była blisko urwania punktów liderującemu Rakowowi Częstochowa, lecz ostatecznie przegrała w minionej kolejce 1-2. Była to pierwsza wiosenna porażka białostoczan. Wcześniej bezbramkowo zremisowali z Radomiakiem Radom oraz pokonali Pogoń Szczecin 2-0.

Miedź – Jagiellonia, historia

W 6. kolejce obecnego sezonu te ekipy spotkały się w Białymstoku, gdzie lepsi okazali się gospodarze. Zwycięstwo Jagiellonii przebiegło w dramatycznym okolicznościach. Trafienie na wagę trzech punktów zanotował Nene, który popisał się świetnym uderzeniem w szóstej minucie doliczonego czasu gry.

Miedź – Jagiellonia, kursy bukmacherskie

Niewielkim faworytem tej rywalizacji w oczach bukmacherów jest Miedź Legnica, która w niedzielę będzie miała atut własnego boiska. Kurs na zwycięstwo gospodarzy waha się między 2,21 a 2,30. W przypadku zwycięstwa Jagiellonii jest to nawet 3,35. Jeżeli macie zamiar postawić zakład na ten pojedynek, to warto skorzystać z bonusu od depozytu 200% do 300 zł, który znajdziecie w BETFAN. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w BETFAN kod promocyjny GOAL.

Miedź – Jagiellonia, przewidywane składy

Miedź – Jagiellonia, transmisja meczu

Niedzielny mecz 23. kolejki Ekstraklasy rozpocznie się o godzinie 12:30. Spotkanie Miedzi Legnica z Jagiellonią Białystok można obejrzeć na antenie CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3. To starcie można śledzić także przez Internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ za 39 zł/msc zamiast 49 zł/msc przez pierwsze trzy miesiące, dzięki czemu zaoszczędzicie 30 zł.

