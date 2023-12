Miedź Legnica – Bruk-Bet Termalica: typy, kursy, zapowiedź (18.12.2023)

PressFocus Na zdjęciu: Kamil Drygas

Miedź Legnica – Bruk-Bet Termalica: przewidywania

Ostatni mecz Fortuna 1. ligi w 2023 roku zapowiada się niezwykle ciekawie. Naprzeciw siebie staną bowiem dwie mocne ekipy. Z jednej strony Miedź Legnica, która jako spadkowicz z Ekstraklasy chce szybko powrócić do elity. A z drugiej Termalica, która przestępowała do tego sezonu z jasnym celem; zrobić to, czego nie udało się w poprzednim – awansować. Oba zespoły preferują atrakcyjny, ofensywny futbol. Mój typ na to spotkanie: BTTS.

Miedź Legnica – Bruk-Bet Termalica: ostatnie wyniki

Zespół z Legnicy bardzo dobrze rozpoczął ten sezon, jednak im dalej, tym wyniki były gorsze. Aktualnie zespół Radosława Belli lokuje się na 8. miejscu w stawce z dorobkiem 27 punktów. W ostatnich pięciu meczach udało się zdobyć pięć punktów. Przed tygodniem legniczanie ulegli Lechii Gdańsk 0:2. Z kolei Termalica obecnie jest dwa miejsca niżej, na pozycji 10. W analogicznym okresie czasu zainkasowali siedem oczek, wygrywając dwa ostatnie mecze wynikiem 2:1 z Wisłą Kraków i Arką Gdynia.

Miedź Legnica – Bruk-Bet Termalica: historia

Historia spotkań obu tych ekip jest dość krótka. W ostatnich latach bardzo często dochodziło do mijanki. Albo Bruk-Bet był w Ekstraklasie, a Miedź na jej zapleczu, albo na odwrót. Ostatnie spotkanie pomiędzy nimi miało miejsce w lipcu tego roku i wtedy padł wynik 4:1 dla jutrzejszych gości. Zaś ostatni mecz w Niecieczy odbył się w maju 2021 roku, wówczas Miedź wygrała 2:0.

Miedź Legnica – Bruk-Bet Termalica: kursy bukmacherskie

Miedź Legnica – Bruk-Bet Termalica: kto wygra?

Miedź Legnica – Bruk-Bet Termalica: przewidywane składy

Miedź: Mądrzyk, Kostka, Mijusković, Hoogenhout, Carolina, Michalik, Tront, Lehaire, Antonik, Drygas, Mansfield

Termalica: Termalica: Loska – Zawijskyj, Biedrzycki, Spendlhofer, Wacławek – Radwański, Ambrosiewicz, Dombrowskyj, Trubeha, Karasek – Jakubik

Miedź Legnica – Bruk-Bet Termalica: transmisja

Początek rywalizacji w Legnicy już w poniedziałek 18 grudnia 2023 roku o godzinie 18:00. Transmisja tego spotkania dostępna będzie na platformie Polsat Box Go.

