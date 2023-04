fot. PressFocus Na zdjęciu: Josue

Miedź Legnica – Legia Warszawa, typy na mecz i przewidywania

W każdym z pięciu ostatnich meczów między obiema drużynami górą byli legioniści. Kuba Olkiewicz nie spodziewa się przerwania passy Legii Warszawa, typując w poniedziałkowym spotkaniu także triumf Wojskowych.

Podopieczni Kosty Runjaicia w ostatnich czterech meczach nie tylko zdobywali bramki, ale też tracili. To może zwiastować, że podobnie jak w pierwszej części sezonu Miedź Legnica i Legia Warszawa zdobędą bramki. Nasz typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Miedź Legnica – Legia Warszawa, sytuacja kadrowa

Jan Ziółkowski i Blaz Kramer to dwóch zawodników, z których nie będzie mógł skorzystać trener Kosta Runjaić. W szeregach gospodarzy najpewniej wszyscy gracze będą do dyspozycji Grzegorza Mokrego.

Miedź Legnica – Legia Warszawa, ostatnie wyniki

Ligowy outsider w trzynastu meczach w tej kampanii wygrał w roli gospodarza trzy raz, w pięciu meczach zremisował i w pięciu potyczkach przegrał. Do poniedziałkowej batalii Miedź podejdzie po porażce z Koroną Kielce (0:1).

Stołeczny team ma natomiast za sobą zwycięstwo nad Rakowem Częstochowa (3:1). Legia jednocześnie może pochwalić się czterema zwycięstwami z rzędu w lidze. Ponadto w środku tygodnia 15-krotni mistrzowie Polski wywalczyli awans do finału Fortuna Pucharu Polski, eliminując KKS Kalisz (1:0).

Miedź Legnica – Legia Warszawa, historia

Pierwsza w tej kampanii batalia z udziałem obu teamów była owocna w pięć goli. Ostatecznie górą była Legia Warszawa (3:2). Bohaterem spotkania został Filip Mladenovbić, który okrasił występ dwoma golami i asystą.

Miedź Legnica – Legia Warszawa, kursy

Miedź Legnica – Legia Warszawa, przewidywane składy

Miedź: Abramowicz – Mijusković, Tront, Gulen, Velkovski, Chuca, Dominguez, Massouras, Narsingh, Drachal, Henriquez

Legia: Hładun – Ribeiro, Jędrzejczyk, Augustyniak, Mladenović, Slisz, Kapustka, Wszołek, Josue, Muci, Pekhart.

Miedź Legnica – Legia Warszawa, kto wygra

Miedź Legnica – Legia Warszawa, transmisja meczu

Ostatni poniedziałkowy mecz 27. kolejki PKO Ekstraklasy będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Spotkanie będzie można śledzić na antenach CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 4K. Mecz będzie również dostępny online w usłudze CANAL+ Online, a my przy tej okazji zachęcamy do skorzystania z naszej promocji, dzięki której możecie oszczędzić 30 zł. Przez pierwsze trzy miesiące za abonament zapłacicie jedynie 39 zł, a w kolejnych 49 zł miesięcznie. Subskrypcja jest odnawiana co miesiąc.

Istnieje możliwość skorzystania także z drugiej oferty. Jeśli zdecydujecie się wykupić abonament na rok z góry, to zapłacicie za niego jedynie 348 zł, co daje 29 zł miesięcznie, a oszczędność wynosi 240 zł względem standardowej oferty, która kosztuje 49 zł miesięcznie.

