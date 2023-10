IMAGO / Pro Sports Images Na zdjęciu: Piłkarze Brighton

Marsylia – Brighton, typy bukmacherskie

Olympique Marsylia w zbliżającym się meczu 2. kolejki rozgrywek Ligi Europy w grupie B zmierzy się z Brighton & Hove Albion. Obie drużyny nie zgubiły punkty w pierwszym spotkaniu, dlatego teraz zwycięstwo będzie niezwykle ważne zarówno dla jednych jak i drugich. My spodziewamy się bardzo zaciętego starcia, w którym spodziewamy się dużo zdobytych bramek, a obaj bramkarze wrócą do domu bez zachowanego czystego konta. Nasz typ: obie drużyny strzelą gola – tak

Marsylia – Brighton, ostatnie wyniki

Drużyna Olymique’u Marsylii bardzo słabe weszła w nowym sezon, przez co pseudokibice wzięli sprawy w swoje ręce. Dotychczasowy trener, Marcelino, powiedział dość i zrezygnował z pełnionej funkcji. Francuski zespół nie poprawił swojej sytuacji, a w pięciu ostatnich meczach nie odniósł zwycięstwa, notując trzy remisy (1:1 z Nantes, 0:0 z Toulouse i 3:3 z Ajaxem w Lidze Europy), a także poniósł dwie porażki (0:4 z PSG oraz 2:3 z Monaco).

Natomiast Brighton & Hove Albion jest w sytuacji odmiennej do swoich czwartkowych rywali, ale przydarzył im się teraz kryzys formy. Podopieczni Roberto De Zerbiego w pięciu ostatnich meczach odnieśli dwa zwycięstwa (3:1 z Manchesterem United oraz 3:1 z Bournemouth), ale także ponieśli trzy porażki (2:3 z AEK Ateny w Lidze Europy, 0:1 z Chelsea w Carabao Cup i 1:6 z Aston Villą).

Marsylia – Brighton, historia

Czwartkowy mecz pomiędzy Marsylią a Brighton będzie pierwszym w historii. Dotychczas obie drużyny nie miały się okazji spotkać, ponieważ dla angielskiego zespołu jest to pierwszy sezon gry w europejskich pucharach.

Marsylia – Brighton, kursy bukmacherskie

Minimalnym faworytem czwartkowego spotkania jest drużyna Brighton, mimo że Marsylią będzie przemawiał atut własnego boiska oraz głośnego i żywiołowego dopingu kibiców zgromadzonych na Stade Velodrome. Jeśli rozważasz typ na wygraną podopiecznych Roberto De Zerbiego, to kursy na takiego zdarzenie wynoszą mniej więcej 2.35, podczas gdy na zwycięstwo gospodarzy oscylują w okolicach 2.75 – 2.80.

Marsylia – Brighton, kto wygra?

Marsylia – Brighton, przewidywane składy

Olympique Marsylia (Przewidywany skład) 4-4-2 Brighton (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Olympique Marsylia (Przewidywany skład) 4-4-2 Brighton (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Trenerzy ▼ Gennaro Gattuso Roberto De Zerbi Rezerwowi ▼ 1 Simon Ngapandouetnbu

Ansu Fati 31 Olympique Marsylia (Przewidywany skład) 4-4-2 Brighton (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Olympique Marsylia (Przewidywany skład) 4-4-2 Brighton (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Trenerzy ▼ Gennaro Gattuso Roberto De Zerbi Rezerwowi ▼ 1 Simon Ngapandouetnbu

Marsylia - Brighton, transmisja meczu

Spotkanie Olympique'u Marsylii z Brighton & Hove Albion będzie transmitowane wyłącznie na platformie Viaplay. Początek rywalizacji na Stade Velodrome już w czwartek (5 października) o godzinie 18:45.

