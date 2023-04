Manchester United – Sevilla: typy, kursy, zapowiedź (13.04.2023)

Pressfocus Na zdjęciu: Bruno Fernandes

Old Trafford Liga Europy Manchester United Sevilla FC 1.40 5.00 8.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 kwietnia 2023 21:01 .

Manchester United – Sevilla, typy i przewidywania

Tylko raz w ostatnich pięciu meczach Manchester United musiał uznać wyższość rywala. Pokonało go Newcastle. Czerwone Diabły to jednak wciąż główny faworyt do sięgnięcia po triumf w Lidze Europy. Podopieczni Erika ten Haga prezentują się przede wszystkim dobrze w defensywie, dzięki czemu tracą mało bramek. Może być to klucz do triumfu w dwumeczu z Sevillą.

Sevilla może odbić sobie nieco niepowodzenia w La Lidze dzięki rozgrywkom Ligi Europy. Klub z Andaluzji w lidze walczy jedynie o utrzymanie, a sezon bez europejskich pucharów dla tak utytułowanego klubu byłby prawdziwą katastrofą. W ten sytuacji jedynym ratunkiem jest zdobycie pucharu Ligi Europy. Jedyne co przemawia za Sevillą to korzystny bilans meczów przeciwko Manchesterowi United. Nasz typ: Manchester United Powyżej 2.5 gola.

Superbet 1.55 Manchester United Powyżej 1.5 gola Odwiedź Superbet

Manchester United – Sevilla, ostatnie wyniki

Poza porażką z Newcastle, Manchester United w ostatnich tygodniach odnosił same zwycięstwa. Wygrał oba mecze z Realem Betis, a w Premier League okazał się lepszy od Fulham, Brentford i Evertonu. Klasa rywali nie była jednak najwyższa.

Sevilla w meczach z Fenerbahce i Getafe wyglądała bardzo słabo. Przegrała oba te mecze, w których nie udało jej się nawet wpisać na listę strzelców. W ostatniej kolejce zremisowała z Sevillą 2:2, choć przez większość meczu musiała radzić sobie w osłabieniu.

Manchester United – Sevilla, sytuacja kadrowa

Wielu zawodników Manchesteru United nie zagra w meczu z Sevillą z powodu kontuzji. Wykluczyły one z gry Garnacho, Heatona, Shawa i van de Beeka. Niepewny jest także występ Marcusa Rashforda, który zmaga się z problemami mięśniowymi.

Po stronie Sevilli braków jest mniej. Zagrożony jest występ Jesusa Corony i Joana Jordana, którzy mieli ostatnio problemy zdrowotne. Nie zagra na pewno też Pape Gueye, który nie został zgłoszony do rozgrywek.

Manchester United – Sevilla, historia

Po raz ostatni zespoły mierzyły się w półfinale Ligi Europy w 2020 roku. Wówczas lepsza okazała się Sevilla, która wygrała 2:1. Wcześniej, w 2018 roku w ⅛ finału Ligi Mistrzów klub z Andaluzji znów był górą. Ogółem patrząc, obie drużyny mierzyły się do tej pory cztery razy. Trzy mecze wygrała Sevilla, a jeden zakończył się remisem.

Manchester United – Sevilla, kursy bukmacherskie

Manchester United jest murowanym faworytem bukmacherów. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi zaledwie 1.40, podczas gdy typ na Sevillę to nawet 8.00. Wysoko jest wyceniany także remis – na ok. 5.00. Obstawiając ten mecz, skorzystajcie z bonusu oferowanego przez bukmachera Superbet. Zapewnia on aż 3754 zł bonusu. Wystarczy, że skorzystacie z naszego kodu promocyjnego Superbet GOAL.

Manchester United – Sevilla, kto wygra

Jak zakończy się spotkanie? Wygrana Manchesteru United 100% Remis 0% Wygrana Sevilli 0% 1 + Głosy Oddaj swój głos: Wygrana Manchesteru United

Remis

Wygrana Sevilli

Manchester United – Sevilla, przewidywane składy

Manchester United – Sevilla, transmisja

Wszystkie mecze Ligi Europy w tym sezonie transmitowane są na platformie streamingowej Viaplay. Tam też obejrzycie czwartkowy mecz Manchesteru United z Sevillą. Początek starcia o godzinie 21:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.